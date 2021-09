Messi, Neymar ja Mbappe julkaisivat paidattoman juhlakuvan – seuraajien huomio kiinnittyi supertähden haaroväliin

PSG:n supertrion välit vaikuttivat sosiaalisessa mediassa julkaistujen kuvien perusteella paremmilta kuin on väitetty.

PSG:n supertähdet Lionel Messi, Neymar ja Kylian Mbappe julkaisivat kuvan Pariisin Parc des Princes -stadionilta myöhään tiistai-iltana. Otoksessa kolmikko kaulailee paidattomina ja juhlistaa joukkueensa 2–0-voittoa Manchester Citystä Mestarien liigassa.

Seuraajien huomio on sosiaalisessa mediassa kiinnittynyt ensinnäkin siihen, että tähtien välit näyttävät paremmilta kuin jalkapallomediassa on annettu ymmärtää. Mutta myös Mbappen pullottava etumus on herättänyt kiinnostusta.

– Mbappe piilotti puhelimensa kuvanottohetkellä, brasilialainen viihdetaiteilija Rafael Portugal on kommentoinut Neymarin jakamaan kuvaan Instagramissa.

– Mbappella on pistooli, toinen Instagramin käyttäjä totesi Messin jakamassa kuvassa.

– Saako Mbappe pelata aseistautuneena, kolmas tiedusteli.

Annettiin myös asiallisempia kommentteja. Entinen PSG-pelaaja, nykyisin Chelseaa edustava brassitoppari Thiago Silva puki sanoiksi kauhun, jota moni puolustaja saattaa tuntea PSG:n tulivoiman edessä.

– Toivottavasti emme kohtaa ihan lähiaikoina. Herranjestas, Thiago kirjoitti Instagramissa Neymarille.

PSG:n maalit tiistai-iltana Cityä vastaan tekivät Idrissa Gana Gueye ja Messi, jolle osuma oli ensimmäinen pariisilaisten paidassa. Messi siirtyi täksi kaudeksi PSG:hen Barcelonasta.

PSG:n ympärillä on riittänyt kohuja heti alkukaudesta. Mbappen on väitetty kutsuneen Neymaria pelleksi, Messin on tulkittu elehtineen tylysti valmentajalleen Mauricio Pochettinolle ja uuden maalivahdin Gianluigi Donnarumman on väitetty olevan lähtökuopissa heti.