Eurofutistuomio: ManU traumatisoi enää omia fanejaan – karmeasti kyntänyt Barcelona sai vihdoin uudet sankarinsa

Ilta-Sanomien tuomiossa käsitellään futisviikon puhuttavimmat tilanteet.

Ilta-Sanomat esittelee jokaviikkoiseen tapaan Euroopan jalkapalloseurojen tähdet, puheenaiheet, tyylit, yllätykset ja mokat. Katse on päättyneessä viikossa ja viikonlopun tapahtumissa eurokentillä.

Eurofutisraadissa ovat tällä kertaa toimittajat Tommi Koivunen, Janne Oivio ja Tatu Myllykoski.

Tommi Koivunen

Tähti

Barcelonan uusi kymppi Ansu Fati palasi kahdeksan kuukauden sairauslomalta komeasti ja osui Levanten verkkoon lisäajalla. 18-vuotias superlupaus tuo katalonialaisille valoa vaikeina aikoina. Joukkueen viikon aiempi esitys Cadizia vastaan oli karmea.

Ansu Fati palasi sairauslomaltaan ryminällä.

Puheenaihe

Jos Ole Gunnar Solskjär ei olisi osunut Mestarien liigan finaalin 1999 lisäajalla, valmentaisiko hän Manchester Unitedia? Tuskin. Norjalainen on seuraikoni, mutta hän tiimeineen on ollut kyvytön kehittämään joukkueen peliä. Esitys Aston Villaa vastaan oli heikko, aiemmin viikolla tuli lähtö liigacupista.

Tyyli

Kun Aleksandar Mitrovic osui Bristol Cityn verkkoon, Fulhamin pelaajat ryntäsivät kentän laidalle juhlimaan maalia 13-vuotiaan Rhys Porterin kanssa. Cp-vammaista poikaa on kiusattu törkeästi hänen TikTok-futisvideoistaan. Niin pelaajat kuin Fulham seuranakin ovat tukeneet poikaa, jonka nimi ja kasvot on jopa lisätty seuran verkkosivujen pelaajalistaan.

Moka

Manchester Unitedin heikon esityksen kruunasi lauantaina Bruno Fernandesin rangaistuspotku. Suorituksesta ei voinut olla aistimatta valtavia paineita, jotka Cristiano Ronaldon kentällä olo aiheutti. Ronaldo olisi halunnut ampua rankkarin, mutta Paul Pogba ohjasi CR7:n pois pilkun läheisyydestä.

Musertunut Bruno Fernandes ja pettynyt Ole Gunnar Solskjär.

Yllätys

Skotlantilaisjätti Celtic on seitsemän kierroksen jälkeen maansa liigassa vasta kuudentena rekordilla 3–1–3. Sunnuntaina tuli kauden ensimmäinen tasuri. Ilmari Niskanen syötti Dundee Unitedin maalin, ja joukkue otti tasapelin Celticin vieraana.

Janne Oivio

Tähti

Valmentaja Pep Guardiola puhui ennen Chelsean kohtaamista kenties hieman taktisestikin siitä, miten hänen joukkueensa antaa muille mestarihaastajille tasoitusta, koska sillä ei ole selvää ykköshyökkääjää. Gabriel Jesus iski kuin käskystä Cityn tärkeän voittomaalin Lontoossa. Vielä Jesus ei ole ollut toivottu viikosta toiseen iskevä vapahtaja taivaansinisille, mutta ennusmerkit alkukaudesta ovat lupaavia.

Puheenaihe

Putket. Valioliigassa on peräti viisi seuraa, jolla on kuuden kierroksen jälkeenkin voittotili yhä avaamatta: Southampton, Newcastle, Leeds, Burnley ja surkeaakin surkeampi Norwich. Valioliigan tuntien vaihtoviikot alkavat hyvissä ajoin ennen kuin Suomessa tarvitsee talvirenkaita alle. Teemu Pukin päävalmentaja Daniel Farke ei voi enää nauttia työturvaa kovin kauaa. Jossain vaiheessa pitäisi tulla tuloksia, vaikka prosessi olisi kuinka hieno.

Tyyli

Suoritusvarmuus. Isot näyttivät hauista eri puolilla Eurooppaa. Bayern München joutui pelaamaan puolet ottelusta alivoimalla Greuther Fürthiä vastaan, mutta pyyhkäisi pikkuseuran vaivattomasti sivuun 3–1. Italiassa paluuta huipulle ahnaasti hakeva Milan oli mokata piskuisen Spezian vieraana. Brahim Diaz iski loppuhetkillä 2–1-voittomaalin, ja AC Milanin hyvä alkukausi sai jatkoa.

Brahim Diaz hiljensi piskuisen Stadio Alberto Piccon 86. minuutin voittomaalillaan.

Moka

Manchester Unitedin tunaroinnit ovat palanneet riemastuttavaksi kansanperinteeksi vuosina Sir Alex Fergusonin eläköitymisen jälkeen. Vuosien ajan United traumatisoi vastustajien faneja suoritusvarmuudellaan, tänä päivänä kärsivät omat fanit. Nytkin pöytä oli katettu: rankkari lisäajalla Unitedille. Ampumaan Bruno Fernandes, auringonvarma pilkkuspesialisti. Pallon lähteminen taivaan tuuliin oli taas muistutus siitä, että tämä ei ole enää isäsi Manchester United.

Yllätys

Atletico Madrid aloitti kauden neljällä voitolla ja kahdella tasapelillä kuudesta ottelusta. Alaves sen sijaan oli hävinnyt kaikki viisi otteluaan. Paljoa ei odotettu siinäkään vaiheessa, kun Victor Laguardia vei Alavesin kotijohtoon 4. minuutilla. Niin vain sitkeä altavastaaja piti johdosta kiinni ja avasi voittotilinsä komealla päänahalla. Atleti sai loppuillasta helpottavan uutisen, kun Real Madrid jäi kotona tasapeliin Villarrealia vastaan, joten täysi katastrofi tulos ei ollut.

Tatu Myllykoski

Tähti

Watfordin Ismaila Sarr, 23, on ollut yksi alkukauden valovoimaisimpia tähtiä Valioliigassa. Lauantainakin osunut senegalilainen on viimeistellyt neljä Herhiläisten seitsemästä liigamaalista. Juonikas, nopea ja atleettinen Sarr ollut jättien ostoslistalla jo pari vuotta, mutta siirto on vääjäämätön viimeistään ensi kesänä. Hinta noussee rutkasti yli 50 miljoonan.

Puheenaihe

Jose Mourinho on piiskannut Roman takaisin Serie A:n kärkisijoille. Sunnuntaina tuli karu tiputus todellisuuteen, kun Lazio voitti vaihderikkaan Derby della Capitalen 3–2. Jopa oma koira puraisi. Romassa viime kaudella flopannut Pedro naulasi Lazion toisen osuman tarkalla laukauksellaan. Espanjalainen vähät välitti seurasiteistä, vaan tuuletti maaliaan villisti.

Pedro otti ilon irti kauden ensimmäisestään.

Tyyli

Englannin Ykkösliigassa pelaavan Ipchwich Townin Macauley Bonne vastasi viikonlopun ovelimmasta tempusta. Hän vaani ketun lailla Sheffield Wednesdayn maalivahdin Bailey Peacock-Farrellin takana, kun tällä oli pallo käsissään. Kun Peacock-Farrell tiputti pelivälineen, Bonne ryöväsi sen tylysti. Lopputulema: 90. minuutin tasoitus ja hurjat bakkanaalit.

Moka

Liverpoolilla olisi ollut maukas sauma vankistaa sarjajohtoaan, kun sen kanssa tasapisteissä olleet Chelsea ja Manchester United saivat kuokkaansa. Kantti ei kuitenkaan kestänyt. Pirteä sarjanousija Brentford helli kotifanejaan nousemalla 3–3-tasapeliin. Moni murjottava Liverpool-mielinen syytti Mohamed Salahia, joka tuhri avopaikan ylimielisellä tsipillään ennen tasoitusta.

Yllätys

Barcelonan kohuhankinta, monien mollaama Luuk de Jong teki maalin, kun katalonialaiset päihittivät Levanten 3–0. Eikä se edes tullut puskemalla! Roikalemainen hollantilaiskärki oli maalannut edellisen kerran maaliskuun maaottelussa Latviaa vastaan.