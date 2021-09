Vakio: Avaako Norwich vihdoin pistetilinsä Evertonin vieraana?

Championshipissä löytyy useita mahdollisuuksia rivin arvoa nostaviin ohipeleihin.

1 Everton-Norwich C (1X)

Valioliiga: Everton kärsi kauden ensimmäisen tappionsa Aston Villan vieraana tylysti 0–3, vaikkei esiintynytk merkittävästi kotijoukkuetta heikommin. Viikolla Liigacupissa QPR:n vieraana tuli 2–3-tappio rangaistuspotkukilpailun jälkeen, vaikka kentällä nähtiin Evertonilta monia normaaliin avauskokoonpanoon kuuluviakin pelaajia.

Norwichin peliesitys jäi selvästi odotettua vaatimattomammaksi, kun kotiottelu Watfordia vastaan hävittiin lopulta varsin ansaitusti 1–3. Selkeä tappio ja vaatimaton peliesitys samoista sijoista taistelevaa Watfordia vastaan kertoo paljon Norwichin tämänhetkisestä suoritustasosta ja paikka rankingissa sarjan heikoimpana joukkueena on perusteltu.

Odotuksiin nähden hyvin kauden aloittanut Everton on joukkueista selvästi laadukkaampi ja isäntien noin 60 prosentin suosikkiasema perusteltu. Vakiossa Everton on merkitty yli 70 prosentin kannatukseen, joten ennakkosuosikki kaipaa vähintäänkin mahdollista rivin arvoa nostavan vaihtomerkin rinnalleen.

2 Leeds U-West Ham (1)

Valioliiga: Leedsin vaisut otteet saivat jatkoa, kun pisteet tasattiin Newcastlen vieraana pelitapahtumiin nähden reilusti 1–1. Viikolla liigacupissa joukkue eteni seuraavalle kierrokselle, kun Fulham kaatui vieraskentällä rangaistuspotkukilpailun jälkeen 1–0.

West Ham kärsi kauden ensimmäisen tappionsa, kun hävittyään kotiottelun Manchester Unitedia vastaan ansaitusti 1–2. Viikolla joukkue sai kuitenkin kauden avaustappiosta välittömän revanssin, sillä West Ham onnistui selättämään liigacupissa juuri Manchester Unitedin 1–0. Maalipaikkoihin nähden keskiviikon vierasvoitto oli kuitenkin onnekas.

Leedsin otteet eivät ole toistaiseksi vastanneet odotuksia ja pelivoima on laskenut kauden ensimmäisistä peleistä. West Ham on joukkueista laadukkaampi ja vieraskentällä marginaalinen suosikki. Vakiossa vieraat on merkitty 45 prosentin suosikkiasemaan, joka on lähes kymmen pinnaa yli todennäköisyyden. Päivän pidempää viikkopelien jäljeltä palautunut West Ham merkitään selvästi alipelattuna varmaksi asti.

3 Leicester-Burnley (1)

Valioliiga: Leicester joutui taipumaan viimeksi Brightonin vieraana 1–2-tappioon, mutta olisi ansainnut peliesityksellään pisteen. Viikolla liigacupissa Millwallin vieraana Leicester haki odotetun ja ansaitun voiton, mutta peluuttikin ottelussa suhteellisen vahvaa avauskokoonpanoa.

Burnley pystyi pitämään viikonloppuna kotiottelunsa Arsenalia vastaan odotettua tasaisempana, mutta joutui kelvollisesta esityksestä huolimatta taipumaan 0–1-tappioon. Viikolla liigacupissa se nappasi Kakkosliigan Rochdalen kustannuksella 4–1-voiton.

Leicesterin alkukauden haasteet muun muassa loukkaantumisten takia ovat helpottaneet. Ero perustasossa puhuu isäntien puolesta omaa kieltään ja Leicester on kotikentällään selkeä 65 prosentin suosikki. Kotivoitto on kerännyt vakiossa lähes kymmen pinnaa liikaa peliä puoleensa, mutta näin selkeän ennakkosuosikin varmistelu vaihtomerkein ei tunnu tarpeelliselta.

4 Watford-Newcastle U (X2)

Valioliiga: Watford palasi voittokantaan tyylikkäästi, kun samoista sijoituksista kilpaileva Norwich kaatui vieraskentällä 3–1. Selkeä voitto oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. Viikolla liigacupissa joukkue joutui taipumaan yllättävään 1–3-kotitappioon Stokea vastaan.

Newcastle tasasi viimeksi pisteet kotikentällään Leedsiä vastaan 1–1, ja pistejakoa voi pitää pelitapahtumiin nähden perusteltuna. Newcastlen alkukauden otteet ovat olleet melko tarkasti linjassa odotusten kanssa, eikä paikkaa ensimmäisen putoajan paikalla voi pitää yllätyksenä.

Alkukauden otteet ovat nostaneet Watfordin rankingissa vieraaksi saapuvan Newcastlen edelle. Viikon liigacup rasittaa Watfordia ja suosikkiasema jää kotiedusta huolimatta maltilliseen 46 prosentin tuntumaan. Vakiossa isäntien kannatus on karannut lähes kymmen pinnaa yli todennäköisyytensä, joten ylipelatusta kotivoitosta vedetään pitkin hampain ohipeli.

5 Brentford-Liverpool (2)

Valioliiga: Brentford jatkoi vahvoja peliesityksiään, kun vierasottelu Wolvesia vastaan voitettiin täysin ansaitusti 2–0. Viikolla vähemmälle peliajalla jääneet Bees-pelaajat murjoivat liigacupissa Kakkosliigan Oldhamin peräti 7–0. Näistä pelaajista muun muassa Marcus Forss teki taas kaikkensa vakuuttaaksensa valmennuksen ja iski ottelussa neljä maalia.

Liverpool jatkoi sekin nousujohteisia otteitaan, kun kotiottelu Crystal Palacea vastaan hoitui odotetusti 3–0. Viikolla liigacupissa Liverpool teki vieraskentällä selvää jälkeä Norwichista voittaen 3-0, vaikka ottelussa annettiin runsaasti vastuuta vähemmälle peliajalle jääneille pelaajille.

Brentfordin osattiin odottaa olevan valmis Valioliigan vaatimustasoon, mutta ensimmäisten kierrosten hyvät otteet ovat silti ylittäneet odotukset. Liverpool asettaa Brentfordin vaatimustason ensimmäistä kertaa sarjan kärjen tasolle. Ero perustasossa nostaa Liverpoolin vieraskentälläkin hieman alle 70 prosentin suosikiksi. Liverpool on vakiossa vain niukasti ylipelattu ja selkeä ennakkosuosikki säilyy riveissä varmana.

6 Blackpool FC-Barnsley (X2)

Championship: Blackpool onnistui viimeksi yllättämään Boron nappaamalla ansaitun 2–1-vierasvoiton. Voitto tuli tarpeeseen, sillä muutama kierros takaperin onnekkaasti Fulhamia vastaan napattua voittoa lukuun ottamatta sarjanousijan pisteet ovat olleet tiukassa.

Barnsley tasasi pisteet kotikentällään Blackburnia vastaan pelitapahtumien mukaisesti 0–0. Viime kaudella aina kuuden sakkiin yltäneen Barnsleyn alkukausi on ollut odotettuakin haasteellisempi. Erityisesti laadukkaiden maalipaikkojen luomisessa on jääty alkukaudesta jälkeen viime kauden tasosta.

Blackpool on sarjan vaatimattomimpia joukkueita, vaikka on onnistunut viime viikkoina keräämään myös täysiä pistesaaliita. Barnsley on joukkueista selvästi laadukkaampi, mutta kotietu pitää Blackpoolin marginaalisena suosikkina. Vakiossa isäntien kannatus on hieman todennäköisyyttään korkeammalla, joten vieraiden menestykseen varaan rakennettu peli-idea jää ohuesti edulliseksi.

7 Bristol C-Fulham (2)

Championship: Bristol haki onnekkaan 2–1-voiton vieraskentältä QPR:n kustannuksella, sillä maalipaikkojen valossa sen vastaava tappio olisi ollut selvästi todennäköisempi skenaario. Ottelu oli Bristolille jo neljäs perättäinen ilman tappiota, mutta peliesitykset sinällään positiivisten tulosten takana eivät ole vakuuttaneet.

Fulham kärsi 1–2-tappion kotikentällä Readingia vastaan, vaikka hallitsi pelitapahtumia selvään voittoon oikeuttavalla tavalla. Fulham urakoi viikolla liigacupissa ja hävisi kotikentällään rangaistuspotkukilpailun päätteeksi 0–1.

Bristolin puolustuspelaaminen on ollut alkukaudesta sarjan heikoimmalla tolalla ja ero perustasossa viimeaikaisista pistemenetyksistään ärsyyntyneeseen Fulhamiin on merkittävä. Fulhamin haitaksi on laskettava rasitus viikon liigacupin urakoinnista, mutta ero perustasossa nostaa sen silti vieraissa noin 54 prosentin suosikiksi. Vakiossa Fulhamin kannatus on hieman todennäköisyyttään maltillisempaa ja alipelattu kakkonen merkitään varmaksi.

8 Blackburn-Cardiff (X2)

Championship: Blackburn on välttänyt tappion neljässä perättäisessä ottelussaan. Viimeksi Barnsleyn vieraana pisteet tasattiin maalittomana päättyneessä ottelussa, eikä tulosta voinut pitää maalipaikkoihin nähden vääränä. Blackburn on esiintynyt alkukaudesta melko tarkasti odotetulla tasolla ja sillä on potentiaalia aina kuuden sakkiin asti.

Cardiff kärsi toisen perättäisen tappion, kun kotiottelu Bournemouthia vastaan hävittiin ansaitusti 0–1. Cardiffin alkukauden otteet ovat toistaiseksi jääneet odotuksista, mutta eivät kuitenkaan niin dramaattisesti mitä toteutuneet tulokset antavat ymmärtää.

Joukkueiden välinen tasoero on tässä kohtaa korkeintaan marginaalisesti Cardiffin eduksi. Parempia otteita esittänyt Blackburn on ollut odotuksiin nähden parempi, mutta otanta on edelleen kahdeksan kierroksen jälkeen verrattain pieni. Blackburn ansaitsee kotiedun turvin noin 43 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa isäntien kannatus on viitisen pinnaa yli todennäköisyytensä, joten vieraiden menestykseen nojaavat pelivalinnat tarjoavat ohutta etua.

9 Birmingham-Preston (X2)

Championship: Birmingham kärsi viimeksi 0–3-tappion Peterborough’n vieraana, vaikkei esiintynyt merkittävästi kotijoukkuetta heikommin. Mukaan mahtui huonoa onnea niin oman maalin kuin runkopelaajiin lukeutuvan Gary Gardnerin ulosajon muodossa. Gardnerin poissaolo on huomion arvoinen miinus lauantain kotiotteluun.

Preston jatkoi tappioitta viidennessä perättäisessä ottelussaan tasattuaan pisteet kotikentällä WBA:ta vastaan 1–1. Viikolla liigacupissa joukkue jyräsi Ykkösliigan Cheltenhamin yli 4–1. Prestonin murheenkryyni oli viime kaudella räikeä epätasaisuus, johon North End tuntuu saaneen tällä kaudella parannusta.

Birmingham on laadukkaampi ryhmä kuin viimeaikaiset tulokset antavat ymmärtää. Laadukkaasti puolustava kotijoukkue laittaa enemmän palloa hallitsevan Prestonin testiin, mutta vieraiden haitaksi lasketaan rasitus viikolta. Birmingham ansaitsee kotikentällään noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa isäntien kannatus on karkaamassa hieman yli todennäköisyytensä, joten edullisimmat pelivalinnat löytyvät Prestonin menestyksestä.

10 Nottingham-Millwall (1)

Championship: Sarjajumbona majaileva Forest pääsi juhlimaan kauden ensimmäistä voittoaan yllätettyään Huddersfieldin vieraissa 2–0. Vaikka voitto ei ollut täysinn ansaittu, se oli omiaan nostamaan alkukaudesta rämpineen joukkueen itseluottamusta.

Millwall tasasi pisteet kolmannessa perättäisessä ottelussaan, kun kotiottelu Coventrya vastaan päättyi 1–1. Millwallin niukka tappiokaan ei olisi ollut pelitapahtumiin nähden vääryys. Viikolla liigacupissa Millwall joutui taipumaan kotikentällään 0–2-tappioon Leicesteria vastaan, eikä tappiota voinut pitää yllättävänä.

Forest nauttii itseluottamusta voittotilin viimein auettua, mutta ero perustasossa puhuu Millwallin puolesta. Millwallin haitaksi on laskettava rasitus viikolta. Kotietu nostaa Forestin hieman alle 40 prosentin suosikiksi. Kotivoitto on jäämässä vakiossa niukasti alipelatuksi, joten ykkönen nostetaan rohkeasti varmaksi.

11 Sheffield U-Derby (1)

Championship: Ensimmäisillä kierroksilla rämpinyt Sheffield etenee neljän tappiottoman pelin putkessa. Viimeksi Hull kaatui vieraissa ansaitusti 3–1. Viikolla Sheffield oli lähellä jatkopaikkaa liigacupissa, mutta joutui lopulta taipumaan Southamptonille 2–3 rangaistuspotkukilpailussa.

Derby pääsi pitkästä aikaa voiton makuun, kun kotiottelu Stokea vastaan voitettiin 2–1. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut pelitapahtumia tarkemmin. Derbyn lähtökohdat kauteen olivat vaikeat siirtokiellon takia, mutta pelillisesti se on suoriutunut viime viikkoina melko tarkasti odotusten mukaan.

Sheffield on petrannut otteitaan, mutta hyvään tuloskuntoon pääsyssä on ollut syynsä myös vastustajien tason suosiollisuus. Viikon liigacupin urakointi rokottaa isäntien suosikkiasemaa, joka kipuaa rasituksesta huolimatta 57 prosentin tuntumaan. Isäntien kannatus on vakiossa hieman todennäköisyyttään korkeammalla, mutta ykkönen kestää riveissä varmana niukasti ylipelattunakin.

12 Stoke-Hull (1X)

Championship: Stoke kärsi viimeksi 1–2-tappion Derbyn vieraana, vaikka pelitapahtumat etenivätkin tasaisissa merkeissä. Viikolla liigacupissa Stoke onnistui yllättämään Watfordin vieraissa voitettuaan 3–1. Peliesitys oli väkevä ja selvästi odotettua laadukkaampi. Myös Championshipin puolella Stoken alkukautta voi pitää vahvana, vaikka pistemenetyksiä on tullut siellä täällä – osin epäonnisesti.

Hullin vaatimattomat otteet saivat jatkoa sen hävittyä kotikentällään Sheffield Unitedille 1–3. Selkeä tappio oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu. Lentävän lähdön avauskierroksen voitollaan kauteen saaneen Hullin meno on muuttunut nopeasti nousukiidosta vapaaseen pudotukseen. Peliesitykset eivät ole yltäneet odotusten tasolle, joka ei sekään ole ollut sarjanousijan kohdalla korkealla.

Stoke on reilut kaksi luokkaa laadukkaampi joukkue. Viikolla pelattu liigacup rasittaa, mutta selkeä voitto altavastaaja asemassa nostaa itseluottamusta. Ero perustasossa yhdistettynä kotietuun nostaa Stoken lähes kuusi kertaa kymmenestä voittavaksi suosikiksi. Vakiossa ennakkosuosikki on merkitty lähes kaksikymmentä pinnaa yli todennäköisyytensä ja kotivoitto kaipaa näillä peliprosenteilla rinnalleen vaihtomerkin.

13 Swansea-Huddersfield (1)

Championship: Swansea tasasi viimeksi pisteet Lutonin vieraana 3–3, vaikka oli maalipaikkojen valossa selvästi heikompi osapuoli. Tasapeli oli Swansealle kolmas perättäinen Championshipissa. Viikolla joukkue hävisi liigacupissa Brightonin vieraana odotetusti 0–2. Swansean taso on pudonnut merkittävästi viime kauteen nähden, sillä joukkueen jättäneiden avainpelaajien korvaajat eivät ole samaa tasoa.

Huddersfield kärsi kotikentällä tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–2-tappion Forestia vastaan. Vastaavalla pelinkuvalla tasapeli toteutuisi selvästi vierasvoittoa todennäköisemmin. Hudds on esiintynyt alkukaudesta odotuksiin nähden pirteästi, vaikka sen kohdalla osattiinkin odottaa vahvistusten myötä pientä nostetta.

Huddersfield on rankingissa jopa isäntiä korkeammalla, mikä ei viime kaudella olisi tullut kuuloonkaan. Niin dramaattisesti joukkueiden tasoero ei kuitenkaan ole muuttunut, etteikö Swansea kotikentällään ansaitsisi suosikkiaseman. Kotietu pitää Swansean hieman yli 40 prosentin suosikkina. Vakiossa Huddersfieldista leivotaan niukkaa suosikkia, joten edullisimmat pelivalinnat löytyvät kotijoukkueen suunnasta.