Vakio: Norwichin tilanne tuskin helpottuu Evertonin vieraana

Leicester on selättämässä alkukauden ongelmansa, eikä anna kotona Burnleylle yllätyssaumaa.

1 Everton–Norwich C (1)

Valioliiga: Everton kärsi kauden avaustappionsa Aston Villan vieraana tylysti 0–3, vaikkei esiintynyt merkittävästi kotijoukkuetta heikommin. Norwichin peliesitys jäi selvästi odotettua vaatimattomammaksi, kun kotiottelu Watfordia vastaan hävittiin varsin ansaitusti 1–3. Odotuksiin nähden hyvin kauden aloittanut Everton on joukkueista selvästi laadukkaampi ja hieman yli 60 prosentin suosikkiasema perusteltu.

2 Leeds U–West Ham (12)

Valioliiga: Leedsin vaisut otteet saivat jatkoa, kun pisteet tasattiin Newcastlen vieraana pelitapahtumiin nähden reilusti 1–1. West Ham kärsi kauden ensimmäisen tappionsa, kun kotiottelu Manchester Unitedia vastaan hävittiin ansaitusti 1–2. Leedsin otteet eivät ole vastanneet odotuksia ja pelivoima on laskenut kauden ensimmäisistä peleistä. West Ham on reilua luokkaa laadukkaampi ja vieraissakin niukka suosikki.

3 Leicester–Burnley (1)

Valioliiga: Leicester joutui taipumaan Brightonin vieraana 1–2-tappioon, mutta olisi ansainnut peliesityksellään pisteen. Burnley pystyi pitämään kotiottelunsa Arsenalia vastaan odotettua tasaisempana, mutta joutui kelvollisesta esityksestä huolimatta taipumaan 0–1-tappioon. Leicesterin alkukauden haasteet muun muassa loukkaantumisten takia ovat helpottaneet hieman. Ero perustasossa puhuu Leicesterin puolesta ja se on kotona selkeä 65 prosentin suosikki.

4 Watford–Newcastle U (1)

Valioliiga: Watford palasi voittokantaan tyylikkäästi, kun samoista sijoituksista kilpaileva Norwich kaatui vieraskentällä 3–1. Selkeä voitto oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. Newcastle tasasi pisteet kotikentällä Leedsiä vastaan 1–1, ja pistejakoa voi pitää pelitapahtumiin nähden oikeana tuloksena. Alkukauden otteet ovat nostaneet Watfordin rankingissa niukasti Newcastlen edelle, mutta suosikkiasema jää kotiedusta huolimatta maltillisen 45 prosentin tuntumaan.

5 Brentford–Liverpool (2)

Valioliiga: Brentford jatkoi vahvoja peliesityksiään, kun vierasottelu Wolvesia vastaan voitettiin ansaitusti 2–0. Liverpool jatkoi sekin nousujohteisia otteitaan, kun kotiottelu Crystal Palacea vastaan hoitui odotetusti 3–0. Brentfordin osattiin odottaa olevan valmis Valioliigan vaatimustasoon, mutta hyvät otteet ovat ylittäneet odotukset reilusti. Liverpool asettaa vaatimustason kuitenkin ensimmäistä kertaa sarjan kärjen tasolle. Liverpool on vieraskentälläkin noin 65 prosentin suosikki.

6 Blackpool FC–Barnsley (X2)

Championship: Blackpool onnistui yllättämään Boron nappaamalla myös maalipaikkojen valossa ansaitun 2–1-voiton. Barnsley tasasi pisteet kotikentällä Blackburnia vastaan pelitapahtumiin nähden reilusti 0–0. Blackpool on sarjan vaatimattomimpia joukkueita, vaikka on kerännyt viime viikkoina myös täysiä pistesaaliita. Barnsley on joukkueista selvästi laadukkaampi, mutta kotikentällään Blackpool on marginaalinen suosikki.

7 Bristol C–Fulham (2)

Championship: Bristol haki onnekkaan 2–1-vierasvoiton QPR:stä. Maalipaikkojen valossa kotijoukkueen vastaava voitto olisi ollut selvästi todennäköisempi. Fulham kärsi 1–2-tappion kotona Readingille, vaikka hallitsi peliä voittoon oikeuttavalla tavalla. Bristolin puolustuspelaaminen on sarjan heikoimpia ja ero perustasossa viimeaikaisista pistemenetyksistään ärsyyntyneeseen Fulhamiin on merkittävä. Fulham on vieraissakin lähes 60 prosentin suosikki.

8 Blackburn–Cardiff (12)

Championship: Blackburn on välttänyt tappion neljässä perättäisessä ottelussaan. Viimeksi Barnsleyn vieraana pisteet tasattiin maalittomassa ottelussa, eikä tulosta voinut pitää maalipaikkoihin nähden vääränä. Cardiff kärsi toisen perättäisen tappion, kun kotiottelu Bournemouthia vastaan hävittiin ansaitusti 0–1. Ero perustasossa menee niukasti Cardiffille, vaikka Blackburnilla on enemmän pisteitä. Kotietu pitää silti Blackburnin niukkana 40 prosentin suosikkina.

9 Birmingham–Preston (12)

Championship: Birmingham kärsi 0–3-tappion Peterborough’n vieraana, vaikkei pelannut merkittävästi kotijoukkuetta heikommin. Preston jatkoi tappioitta viidennessä perättäisessä ottelussaan tasattuaan pisteet kotona WBA:ta vastaan 1–1. Birmingham on laadukkaampi ryhmä kuin mitä viime tulokset antavat ymmärtää. Preston on rankingissa niukasti korkeammalla, mutta kotietu pitää Birminghamin noin 45 prosentin suosikkina.

10 Nottingham–Millwall (X2)

Championship: Sarjajumbo Forest pääsi juhlimaan avausvoittoaan, kun Huddersfield yllätettiin vieraissa 2–0. Voitto ei tullut täysin ansaitusti. Millwall tasasi pisteet kolmannessa perättäisessä ottelussaan, kun kotiottelu Coventrya vastaan päättyi 1–1. Forest sai itseluottamusta voittotilin auettua, mutta ero perustasossa puhuu Millwallin puolesta. Ottelun todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välillä tasaisesti.

11 Sheffield U–Derby (1)

Championship: Ensimmäisillä kierroksilla rämpinyt Sheffield etenee neljän tappiottoman pelin putkessa. Viimeksi Hull kaatui vieraissa ansaitusti 3–1. Derby pääsi pitkästä aikaa voiton makuun, kun kotiottelu Stokea vastaan voitettiin 2–1. Pistejako olisi silti kuvannut pelitapahtumia tarkemmin. Sheffield on petrannut, mutta viime vastustajien taso on ollut suosiollinen. Isännät ovat Derbyä vastaan noin 55 prosentin suosikkeja.

12 Stoke–Hull (1)

Championship: Stoke kärsi 1–2-tappion Derbyn vieraana, vaikka peli etenikin tasaisissa merkeissä. Hullin vaatimattomat otteet saivat jatkoa sen hävittyä kotona Sheffield Unitedille 1–3. Selkeä tappio oli myös maalipaikkojen valossa perusteltu. Stoke on reilut kaksi luokkaa laadukkaampi joukkue. Kotietu siivittää Stoken lähes kuusi kertaa kymmenestä voittavaksi suosikiksi.

13 Swansea–Huddersfield (X2)

Championship: Swansea tasasi pisteet Lutonin vieraana 3–3, vaikka oli selvästi heikompi osapuoli. Tasapeli oli kolmas perättäinen. Huddersfield kärsi kotona 0–2-tappion Forestille tasaisista pelitapahtumista huolimatta. Swansean taso on pudonnut merkittävästi viime kaudesta. Huddersfield on rankingissa jopa isäntiä korkeammalla, mutta kotietu pitää Swansean hieman yli 40 prosentin suosikkina.