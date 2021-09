Eurofutistuomio: Tämän miehen syksy on mielipuolinen – luottamuslause Teemu Pukille toi maalin muttei paljon muuta

Ilta-Sanomien tuomio niputtaa Euroopan jalkapallokenttien puheenaiheet.

Euroopan suurten jalkapallosarjojen puheenaiheet kätevässä paketissa. Ne löydät tästä alta Ilta-Sanomien eurofutistuomiosta – suomalaisnäkökulmaa unohtamatta!

Raadissa tällä kertaa olivat toimittajat Mikko Knuuttila, Janne Kosunen ja Petri Seppä.

Mikko Knuuttila

Tähti

Erling Haalandin syksy on mielipuolinen. Pyhänä hän teki taas kaksi maalia, kun Dortmund kaatoi Union Berlinin 4–2. Kun seura- ja maajoukkuepelit lasketaan yhteen, Haaland, 21, on seitsemän pelin maaliputkessa. Sen aikana hän on osunut 11 kertaa! Moni sentteri olisi tyytyväinen 11 maalin kauteen.

Puheenaihe

Teemu Pukin edustaman Norwichin valmentaja Daniel Farke jyrähti ennen viikonloppua kärkensä puolesta. Farke sanoi, ettei tajua kommentteja, joiden mukaan Pukki on liian huono ja liian vanha avauskokoonpanoon. Pukki kiitti luottamuksesta ja osui Watfordia vastaan. Se ei tosin auttanut, sillä Norwich hävisi 1–3.

Tyyli

Amsterdamissa meininki on viime päivinä ollut kuin Jari Litmasen suuruuden päivinä 1990-luvulla. Sporting Lissabonin viikolla 5–1 murskannut Ajax jatkoi maali-iloitteluaan lauantaina ja löi Cambuurin 9–0. Sportingia neljällä maalilla kurittanut Sebastien Haller tyytyi Cambuur-matsissa vain yhteen osumaan.

Moka

Manchester Cityn manageri Pep Guardiola kritisoi faneja, kun seuran stadionin lehterit eivät pullistelleet Mestarien liigassa RB Leipzigia vastaan. Lauantaina Guardiolan suojatit jäivät lähes täyden katsomon edessä 0–0-tasapeliin Southamptonia vastaan ja valmentaja joutui pahoittelemaan surkeaa viihdettä.

Yllätys

David De Gea joutui kovaan paikkaan sunnuntaina. Manchester Unitedin maalivahti ei ollut torjunut ainuttakaan 40 viime kohtaamastaan rankkarista, ja West Ham sai pilkun lisäajalla Unitedin johtaessa 2–1. Nyt De Gea kuitenkin katkaisi pitkän kirouksensa ja torjui pilkkuspesialisti Mark Noblen yrityksen.

Janne Kosunen

Tähti

Ajax, tähtiä täynnä. Peräti kahdeksan eri amsterdamilaista teki maalin Ajaxin löylyttäessä Cambuurin Hollannin liigassa 9–0. Voittomarginaalin suuruus menee seuran historiatilastossa vasta jaetulle 10:nnelle sijalle. Esimerkiksi viime kaudella joukkue voitti Venlon 13–0. Ennätys on Differdangesta maalein 14–0 (1984).

Puheenaihe

Lepää rauhassa, suuri Jimmy Greaves. Koko futis-Englanti suree, kun maalintekijä ja hieno persoona nukkui pois 81-vuotiaana. Greaves on edelleen Englannin pääsarjan kaikkien aikojen paras maalintekijä 357 osumalla. Hän oli myös maajoukkuetähti ja kuului 1966 MM-kultaa voittaneeseen ryhmään.

Tyyli

Liverpoolin Mohamed Salah juhli maaliaan Crystal Palacea vastaan riisumalla pelipaitansa. Strippaus tarkoittaa automaattisesti aina varoitusta. Onko kyseessä typerä sääntö vai pelaajan typeryys, kun riisuu paitansa? Joka tapauksessa tilanne vaikutti spontaanilta tunteenpurkaukselta kovassa ottelussa.

Liverpoolin Mohamed Salah on kireässä kunnossa, kuten maalituuletuksissa nähtiin.

Moka

Lensin kannattajat panivat hulinaksi kotiottelussa Lilleä vastaan. Rauhan palauttamiseksi tarvittiin mellakkapoliisia ja voimakeinoja. Ranskassa aiemmin kaudella Nice–Marseille-ottelu meni täydeksi kaaokseksi fani-idiotismin takia. Lens voitti Lillen lopulta 1–0 jatkaen hallitsevan mestarin vaikeaa jaksoa.

Yllätys

Skotlannin jätit jäivät voitotta. Celtic onnistui häviämään vieraissa 0–1 Livingstonille, joka oli saanut kauden aiemmista viidestä liigaottelustaan vain yhden pisteen. Rangers jäi 1–1-kotitasapeliin Motherwelliä vastaan. Se oli menettänyt edellisen kerran pisteitä liigan kotiottelussaan maaliskuussa 2020.

Petri Seppä

Tähti

Se oli Caputo ja kaput! Francesco Caputo kuritti entistä seuraansa Empolia kahdella maalilla ja varmisti Sampdorialle kauden avausvoiton Serie A:ssa. Maalit olivat myös Caputon kauden ensimmäiset. Caputo teki kausilla 2017–19 Empolissa 79 ottelussa 43 osumaa, eli hänet taatusti muistetaan kaupungissa.

Puheenaihe

Pariisissa koettiin futisfanien märkä iltauni, kun PSG:hen siirtynyt Lionel Messi debytoi kotiyleisön edessä Ranskan liigan ottelussa Lyonia vastaan. PSG:n hyökkäysvoima oli yksi seurajoukkuehistorian kaikkien aikojen kovin. Messin ohella avauskokoonpanossa olivat Kylian Mbappe, Neymar ja Angel Di Maria.

Tyyli

Päämäärä ei ole voitto vaan murskavoitto ja vastustajan nöyryytys. Saksan ja Hollannin hallitsevat mestarit latoivat pöytään sellaiset lukemat, että oksat pois. Bayern München tyylitteli 7–0-kotivoiton Bochumista, Ajax pani vielä pari rysää paremmaksi ja pöllytti Cambuur Leeuwaardenia 9–0.

Moka

Miten voi rankkarispesialisti ampua noin surkean pilkun? Rankkarissa viimeksi joulukuussa 2016 epäonnistunut West Hamin Mark Noble vaihdettiin varta vasten kentälle lisäajalla ampumaan rankkaria ja pelastamaan West Hamille tasapelipiste. Noblen onnettoman tussauksen perusteella olisi voinut kuvitella, että hän on viimeksi onnistunut rankkarissa joulukuussa 2016.

Yllätys

Norwich potee valtavaa Valioliiga-kammoa. Norwich voitti kausilla 2018–19 ja 20–21 Championshipin näytöstyyliin, mutta Valioliigassa se on menestynyt paljon huonommin kuin muut nousijat. Nytkin Norwich on yhä nollilla, kun muista viime kevään nousijoista Brentfordilla on 8 ja Watfordilla 6 pistettä.