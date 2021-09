Vakiovihje: Teemu Pukille ja Norwichille kauden avausvoitto?

Aston Villa nostanee tasoaan kotiottelussa Evertonia vastaan.

1 Manchester C-Southampton (1)

Valioliiga: Poissaoloista kärsinyt Manchester City haki viimeksi Leicesterin vieraana rutiininomaisen 1–0-voiton. Voitto oli pelitapahtumiin nähden ansaittu ja lukemat olisivat voineet olla Cityn hyväksi selvemmätkin. Viikolla City höykytti Mestarien liigassa RB Leipzigia peräti 6–3.

Southampton esiintyi odotettua vahvemmin tasattuaan kotikentällään West Hamia vastaan pisteet 1–1. Pistejakoa voi pitää tarkkana kuvauksena tasaisina edenneistä pelitapahtumista. Soton on heikentynyt merkittävästi viime kaudesta, mutta ensimmäisten kierrosten peliesitykset ovat olleet isossa kuvassa linjassa odotusten kanssa.

Cityn haitaksi lasketaan viikon Mestarien liigan avauksesta kertynyt rasitus, mutta selkeä ero perustasossa pitää taivaansiniset kotikentällään lähes 90 prosentin suosikkina. City on Vakion alustavan pelijakauman perusteella melko tarkasti oikein pelattu ja suursuosikki kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

2 Liverpool-Crystal P (1)

Valioliiga: Liverpool palasi voittokantaan, kun sunnuntain vierasottelu Leedsiä vastaan voitettiin 3–0. Viikolla Liverpool aloitti Mestarien liigan urakkansa voittamalla kotikentällä AC Milanin 3–2. Liverpoolin otteet ovat olleet ensimmäisillä kierroksilla nousujohteisia, mutta parannuspotentiaalia on edelleen rutkasti.

Crystal Palace vastasi viime kierroksen suurimmasta yllätyksestä voitettuaan kotikentällään Tottenhamin ansaitusti 3–0. Voitto selkeästä ennakkosuosikista antanee alkukaudesta parjatulle Patrick Vieiralle työrauhan, vaikka esitykset eivät edellistä kierrosta lukuun ottamatta ole olleet häävejä.

Liverpoolin haitaksi on laskettava Mestarien liigan avauksesta kertynyt rasitus, mutta Pool on siitä huolimatta kotikentällään hieman yli 80 prosentin suosikki. Kotivoitto kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

3 Norwich C-Watford (1)

Valioliiga: Norwichin haastava otteluohjelma sekä vaikeudet kentällä saivat jatkoa, kun vierasottelu Arsenalia vastaan hävittiin 0–1. Norwichin kausi on käynnistynyt neljällä peräkkäisellä tappiolla, mutta otteluohjelma on ollut poikkeuksellisen vaikea.

Watford joutui viimeksi taipumaan kotikentällään 0–2-tappioon Wolvesia vastaan jääden myös pelillisesti selvästi heikommaksi osapuoleksi. Watford on esiintynyt ensimmäisillä kierroksilla ajoittain edukseen, mutta viime kierroksen Wolves-tappio antoi osviittaa herhiläislauman todellisesta tasosta.

Sarjanousijoiden välinen tärkeä ottelu, jossa Norwichin ensimmäisten kierrosten otteiden selvästi laadukkaampia joukkueita vastaan ei saa antaa hämätä. Kotietu pitää Teemu Pukin ja kumppanit 45 prosentin suosikkiasemassa. Vakiossa isäntien kannatus on jäämässä hiukan todennäköisyyttään maltillisemmaksi, joten pientä etua tarjoava ykkönen päästään merkkaamaan kohteessa varmaksi.

4 Burnley-Arsenal (2)

Valioliiga: Burnley sai ennen maajoukkuetaukoa pistetilinsä auki, kun kotiottelu Leedsiä vastaan päättyi pelitapahtumiin nähden reilusti 1–1. Maanantai-iltana Evertonin vieraana tuli ansaittu 1–3-tappio. Kokonaisuutena Burnleyn otteet ovat olleet ensimmäisillä kierroksilla melko tarkasti linjassa odotusten kanssa.

Arsenal sai viime kierroksella kaipaamansa avausvoiton, kun kotiottelu Norwichia vastaan hoidettiin 1–0. Maalipaikkoihin nähden Arsenal olisi voinut voittaa selkeämminkin, mutta vähempää ei Tykkimiehiltä kamppailussa odotettu.

Ero perustasossa puhuu Arsenalin puolesta, sillä joukkueen kokoonpanotilanne ja itseluottamus ovat ensimmäisillä kierroksilla kärsittyjä tappioita paremmalla tolalla. Vieraat ansaitsevat kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakion peliprosentit ovat alustavasti kohdallaan ja pelivalinta kohdistetaan ennakkosuosikki Arsenalin suuntaan.

5 Aston Villa-Everton (1)

Valioliiga: Aston Villa kärsi viimeksi tylyn 0–3-tappion Chelsean vieraana. Ottelu oli maalipaikkojen valossa loppulukemia tasaväkisempi, mutta tappio oli silti ansaittu. Villan alkukausi on ollut uusien pelaajien sisäänajon sekä loukkaantumisten sävyttämä. Peliesitykset eivät ole vielä yltäneet odotuksien mukaiselle tasolle yhdessäkään ottelussa.

Evertonin kausi uudessa valmennuksessa on alkanut tappioitta. Maajoukkuetauolle päästiin taskussa ansaittu 2–0-vierasvoitto Brightonista ja maanantai-iltana kotiottelussa Burnleyta vastaan maalin tappioasema käännettiin ansaitusti 3–1-voitoksi.

Villan alkukauden otteet ovat jääneet odotuksista, kun taas Everton on onnistunut ensimmäisillä kierroksilla jopa hieman odotettua paremmin. Kotietu pitää Aston Villan niukkana 42 pinnan suosikkina. Vakiossa vieraat on merkitty vastaavaan suosikkiasemaan, joten pelivalinta kohdistuu Villan tasonnostoon ja kotivoittoon.

6 Barnsley-Blackburn (1X)

Championship: Barnsleyn tasasi viikolla pisteet Stoken vieraana 1–1. Maalipaikkoihin nähden useammankaan maalin tappio ei olisi ollut Barnsleyn osalta vääryys. Edeltävällä kierroksella tuli tyly 0–3-tappio Bournemouthin vieraana, ja tuolloin joukkue ansaitsi selvän tappionsa myös pelitapahtumien valossa.

Blackburn palasi viikolla voittojeen tielle, kun kotiottelu sarjanousija Hullia vastaan hoidettiin 2–0. Roversin niukkaa voittoa voi pitää myös maalipaikkoihin nähden ansaittuna. Edeltävällä kierroksella Blackburn tasasi pisteet kotikentällä Lutonia vastaan 2–2 jääden kuitenkin ottelussa pelillisesti heikommaksi osapuoleksi.

Barnsleyn suoritustaso on pudonnut odotetusti pykälällä viime kauteen nähden, mutta tasoero on vieraaksi saapuvan Blackburnin eduksi vain marginaalinen. Päivää pidempi palautumisaika viikkokierroksen jäljiltä lasketaan vieraiden eduksi. Kotietu pitää Barnsleyn hieman alle 40 prosentin suosikkina. Barnsleyn kannatus on jäämässä hiukan todennäköisyyttään maltillisemmaksi.

7 Huddersfield-Nottingham (X2)

Championship: Huddersfieldin hyvät otteet saivat jatkoa viikolla, kun vierasottelu Blackpoolia vastaan voitettiin 3–0. Myös edeltävän kierroksen 1–2-tappio Stokea vastaan oli pistemenetyksestä huolimatta laadukas peliesitys. Maalipaikkojen valossa Huddersfieldin vastaavat voittolukemat olisivat olleet isäntien vastaavaa perustellumpia.

Forestin alkukauden vaisut otteet saivat jatkoa sen hävittyä kotikentällä Borolle ansaitusti 0–2. Myös viime viikonloppuna kotikentällä Cardiffia vastaan kärsitty 1–2-tappio oli pelitapahtumiin nähden ansaittu.

Huddsin alkukauden peliesitykset ovat olleet selvästi vieraita laadukkaampia, mutta perustason osalta eroa ei välillä ole juuri nimeksikään. Isännät ansaitsevat noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotivoitto on merkitty 70 prosentin kannatukselle, joten vieraiden menestykseen nojaava pelivalinta tarjoaa isoa etua.

8 Cardiff C-Bournemouth (1)

Championship: Cardiff kärsi viikolla Coventryn vieraana pelitapahtumiin nähden ansaitun 0–1-tappion. Edeltävän kierroksen vierasottelu Forestia vastaan voitettiin 2–1 ja niukka voitto oli tuolloin myös maalipaikkoihin nähden ansaittu.

Bournemouth jatkoi voittojen tiellä, kun viikkokierroksen kotiottelu QPR:ää vastaan voitettiin 2–1. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisina edenneitä pelitapahtumia Bournemouthin voittoa paremmin. Edeltävän kierroksen kotiottelun Barnsleyta vastaan Cherries hoiti tyylikkäästi 3-0, ja usean maalin voitto oli myös pelitapahtumien valossa oikeutettu.

Cardiffin suoritustaso on ollut alkukaudesta viime kauden vastaavaa vaatimattomampaa. Bournemouthinkaan otteet eivät ole toistaiseksi yltäneen ennen kauden alkua asetettuihin odotuksiin. Bournemouth on rankingissa edellä, mutta kotietu pitää isännät hieman alle 40 prosentin suosikkina. Kotijoukkueen kannatus on jäämässä Vakiossa hieman todennäköisyyttään maltillisemmaksi, joten pelivalinnat kotijoukkueen menestyksen puolesta nousevat edullisiksi.

9 Fulham-Reading FC (1)

Championship: Fulhamin palasi viikolla tyylikkäästi voittojen tielle, kun vierasottelu Birminghamia vastaan hoidettiin 4–1. Edeltävän kierroksen peliesitys sarjanousija Blackpoolin vieraana jäi selvästi odotettua vaatimattomammaksi Fulhamin hävittyä 0–1. Fulhamin ei ansainnut tappiota, vaikka peliesitys oli selvästi odotettua heikompi.

Reading nappasi viikolla kauden toisen voittonsa, kun kotiottelu sarjanousija Peterboroughia vastaan voitettiin 2–1. Edeltävällä kierroksella orastava tappioputki saatiin poikki, kun pisteet tasattiin kotikentällä QPR:ää vastaan 3–3.

Tasoero on Blackpool-tappion jälleen sisuuntuneen Fulhamin eduksi selkeä. Readingin otteet ovat olleet paranemaan päin, mutta edelliskauden suoritustasosta ollaan edelleen reilusti takamatkalla. Isännät ansaitsevat noin 70 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on karannut reilusti yli todennäköisyytensä, mutta selkeä ennakkosuosikki säilytetään riveissä varmana.

10 Millwall-Coventry C (12)

Championship: Millwall jatkoi tappioitta neljännessä perättäisessä ottelussaan, kun viikolla pisteet jaettiin Swansean vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Edeltävällä kierroksella Millwall esiintyi edukseen tasattuaan pisteet sarjakärki WBA:n vieraana 1–1. Millwallin peliesitys oli tuolloin laadukas ja piste ansaittu.

Coventry jatkoi vahvoja otteitaan, kun viikkokierroksen kotiottelu Cardiffia vastaan voitettiin 1–0. Pistejako olisi kuitenkin ollut tasaisina edenneisiin pelitapahtumiin nähden perustellumpi. Edeltävällä kierroksella kotiottelu Middlesbroughta vastaan voitettiin maalipaikkoihin nähden ansaitusti 2–0.

Isännät ansaitsevat kotiedun turvin hieman yli 40 prosentin suosikkiaseman, mutta vahvasti kauden aloittanut Coventry tarjoaa kovan haasteen. Kohde on Vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

11 QPR-Bristol C (1X)

Championship: QPR kärsi kauden ensimmäisen tappionsa hävittyään viikolla Bournemouthin vieraana 1–2. Pistejako olisi ollut tasaisina edenneisiin pelitapahtumiin nähden perustellumpi. Edeltävällä kierroksella Readingin vieraana tasattiin pisteet lopulta 3–3, mutta tuolloinkin Ärrät esiintyi loppulukemia paremmin.

Bristol jatkoi tappioitta kolmannessa peräkkäisessä ottelussa tasattuaan viikolla pisteet Stoken vieraana 1–1. Pelillisesti Bristol jäi isännistä useamman askeleen jälkeen ja olisi ansainnut tappion. Edeltävällä kierroksella pisteet tasattiin puolestaan kotikentällä Prestonia vastaan maalittomana päättyneessä ottelussa.

Vahvasti kautensa aloittanut QPR on joukkueista reilua luokkaa laadukkaampi. Isäntien eduksi lasketaan lauantaina myös päivää pidempi lepoaika viikkokierroksen jäljiltä. QPR on kotikentällään noin 53 prosentin suosikki. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on karannut reilusti päälle 60 pinnan, mutta vahvoja otteita esittänyttä kotijoukkuetta ei tohdi jättää ylipelattunakaan ulos riveistä.

12 Derby-Stoke (12)

Championship: Derby joutui viikonloppuna taipumaan ansaittuun 0–2-tappioon Birminghamin vieraana. Viikolla joukkue onnistui nappaamaan pisteen maalittomana päättyneessä vierasottelussa WBA:ta vastaan, mutta pelillisesti Derby oli isäntiä heikompi.

Stoke palasi maajoukkuetauon jälkeen voittokantaan kaadettuaan kotikentällä Huddersfieldin 2–1, mutta peliesitys ei ollut voittoon oikeuttavalla tasolla. Viikkokierroksella Stoke joutui tyytymään kotikentällä 1–1-tasapeliin Bristolia vastaan, vaikka maalipaikkoja luotiin jopa selkeään voittoon oikeuttavalla tavalla.

Kauden alku on ollut Derbylle odotetun haastava. Stoke on joukkueista laadukkaampi ja sen alkukauden otteet ovat olleet isossa kuvassa odotettua parempia. Stoke ansaitsee vieraissa niukan 40 prosentin suosikkiaseman, jota kaventaa päivää lyhyempi palautuminen viikkokierroksen jäljiltä. Vakiossa rasittuneempi Stoke on kerännyt niukasti todennäköisyyttään runsaammin peliä, joka tekee kotijoukkueen voitosta merkeistä edullisimman.

13 Preston-West Bromwich (1X)

Championship: Preston jatkoi tappioitta neljännessä peräkkäisessä ottelussa tasattuaan viikolla pisteet Sheffield Unitedin vieraana 2–2. Pistejakoa voi pitää tarkkana kuvauksena pelitapahtumista. Edeltävällä kierroksella Preston tasasi pisteet Bristolin vieraana, eikä pistejakoa voinut tuolloinkaan pitää pelitapahtumiin nähden vääränä.

WBA joutui tyytymään viikolla pistejakoon kotikentällä Derbya vastaan, vaikka hallitsi ottelua voittoon oikeuttavalla tavalla. Edeltävän kierroksen kotiottelu Millwallia vastaan jäi pelillisesti odotuksista, kun pisteet jaettiin pelitapahtumien mukaisesti 1–1.

Preston etenee kelpo vireessä, mutta ero perustasossa puhuu WBA:n puolesta. Vieraat ovat hieman alle 50 prosentin suosikkeja. Vakiossa vieraat ovat keränneet todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen ja kotijoukkueen menestykseen nojaava pelivalinta tarjoaa etua.