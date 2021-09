Asiantuntija lataa: HJK tekee jättitempun ja etenee jatkoon eurolohkosta! Yksi uhkakuva voi estää unelman – ”Todella kinkkinen kysymys”

IS:n asiantuntija Marko Rajamäki uskoo HJK:n jatkomahdollisuuksiin Konferenssiliigassa.

HJK aloittaa torstaina Konferenssiliigan lohkovaiheen kotiottelulla itävaltalaista LASKia vastaan. Vaikka vastus arvottiin ykköskorista ja HJK neloskorista, Ilta-Sanomien jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki pitää kotijoukkuetta jopa pienenä suosikkina Töölön illassa.

”Rapa” huomauttaa, että LASK on Itävallan Bundesliigassa toiseksi viimeisenä, ja seura potki päävalmentaja Dominik Thalhammerin pihalle. Apuvalmentajan paikalta hänen tilalleen nostettu Andreas Wieland on peräsimessä ensimmäistä kertaa juuri HJK:ta vastaan.

– Minun papereissani HJK lähtee peliin pienenä ennakkosuosikkina. LASK on häntäpään joukkue Itävallan liigasta, jota ei voi verrata mitenkään isoihin sarjoihin, Rajamäki muistuttaa.

Siinä missä LASKilla on alla voitoton putki ja valmentajapotkut, HJK on loistovireessä. Lauantaina helsinkiläiset voittivat FC Interin maalein 3–1.

– Se oli todella hyvä esitys. Inter on yksi sarjan parhaimmista kotijoukkueista, mutta HJK tuli maajoukkuetauolta erittäin vahvana ja virkeänä.

Torstaina tehoja odotetaan erityisesti Roope Riskiltä. MaPS-kasvatti on iskenyt tällä kaudella HJK:n kahdeksassa euro-ottelussa huimat kahdeksan maalia.

Mielenkiinto kohdistuu siihen, nähdäänkö avauksessa myös pirteästi esiintynyt vanhempi veli Riku Riski. Pelaaja itse ei luonnollisesti pidä hänelle langetetusta ”supersubin” viitasta.

– Kukaan pelaaja ei halua sitä roolia, mutta Riku on ollut yksittäisenä pelaajana niin europeleissä kuin Veikkausliigassa se, joka on sisään tullessaan aidosti muuttanut pelin kulkua merkittävästi, Rajamäki toteaa.

Rajamäellä riittää luottoa HJK:n voittoon pari vuotta sitten Euroopan liigan neljännesvälieriin edennyttä itävaltalaisseuraa vastaan.

– HJK on voittanut tällä kaudella kaikki pelit, jotka ovat olleet voitettavissa. Se on hävinnyt ainoastaan selkeästi itseään paremmille joukkueille, Rajamäki alleviivaa ja ennustaa:

– Klubi voittaa LASKin 2–1.

LinzIläisten lisäksi A-lohkossa vastaan asettuu armenialainen Alashkert ja israelilainen Makkabi Tel Aviv. Rajamäki uskoo HJK:n menevän jatkoon lohkokakkosena.

– Pidän Alashkertia lohkon heikoimpana joukkueena. He ovat omassa sarjassaan toiseksi viimeisinä, ja meillä on tuoreessa muistissa maan taso. KuPS rökitti armenialaista Noahia yhteismaalein 5–1 ja oli selvästi parempi joukkue.

HJK:lla on luvassa todelliset härkäviikot seuraavan puolentoista kuukauden ajan.

Pystyykö HJK taistelemaan jatkopaikasta Euroopassa ja samalla varmistamaan mestaruuden Veikkausliigassa?

– Tämä on todella kinkkinen kysymys. Jos seurajohdolta kysytään kumpi on tärkeämpää, jatkoon pääsy vai Suomen mestaruus, vastaus on päivänselvä: mestaruus, jotta mahdollisuus päästä lohkovaiheeseen ensi vuodeksi säilyy. Toisessa päässä pelaajat ajattelevat, että olisi aika siistiä pelata europelejä helmikuussa. Se on aika harvinaista Suomessa.

HJK–LASK tänään torstaina kello 19.45 Töölön jalkapallostadionilla. Ottelu on katsottavissa Viasatin kanavilta.