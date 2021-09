Yksi asia Helsingissä mietityttää HJK:n illan eurovastustajaa – ”Vaikea ennustaa”

HJK:n urakka Konferenssiliigassa käynnistyy ottelulla itävaltalaista LASKia vastaan.

HELSINGIN Jalkapalloklubi aloittaa seura­historiansa kolmannen euro­kenttien lohkovaiheen rupeaman torstaina Töölössä. Uuden Konferenssi­liigan A-lohkoon arvottu HJK saa ensimmäisenä vastaansa ykköskorin itävaltalais­joukkue LASKin.

Itävallan kolmanneksi suurimmasta kaupungista Linzistä saapuva joukkue on yksi maan perinteisimmistä, mutta se tunnetaan menestyksen sijaan kriiseistä. LASK on ajautunut säännöllisesti joko konkurssiin tai sen partaalle, ja seurajohto on vaihtunut tiuhaan tahtiin.

Uutta nousua tekevä seura on selvinnyt Eurooppa-liigan lohkoihin kausina 2018–20. Ensimmäisellä kaudella LASK eteni neljännes­välieriin, missä Manchester United kuritti joukkuetta maalein 1–7.

Miten LASK nousi muutamassa vuodessa kolmos­divisionasta eurokentille?

LASK pelaa Helsingissä ensimmäistä kertaa uuden valmennuksen alaisuudessa. Päävalmentaja Dominik Thalhammer (kuvassa) sai potkut maanantaina.

LASK antoi maanantaina potkut viime kaudesta lähtien joukkuetta luotsanneelle Dominik Thalhammerille. Linziläisten alkukausi on ollut surkea: seitsemästä Itävallan Bundesliigan ottelusta voittoja on kasassa vain yksi. Kolmella tasapelillä ja kolmella häviöllä LASK on vajonnut sarjan toiseksi viimeiseksi.

Thalhammerin viimeiseksi otteluksi jäi sunnuntain 0–2-kotitappio Austria Wieniä vastaan.

– Meiltä puuttuu usko siihen, että nykyisessä paineessa, joka johtuu viime­aikaisista huonoista tuloksista ja esityksistä, hän (Thalhammer) onnistuisi saamaan joukkueen takaisin siihen kuntoon, jota tarvitsemme kauden tavoitteidemme saavuttamiseksi, seuran johtaja Siegmund Gruber lausuu LASKin sivuilla.

Töölössä joukkueen pää­valmentajana debytoi Thalhammerin apu­valmentajana toiminut Andreas Wieland. Wielandin sopimus ulottuu ainakin talvitaukoon saakka.

– LASK on erittäin itsekriittinen joukkue, kukaan pelaajista ei syyttänyt entistä päävalmentajaa. Haluamme tuoda peliimme vakautta ja yksinkertaisuutta, Wieland kommentoi keskiviikkona ennen lentoa Suomeen.

Uuden valmentajan mukaan LASK pelaa proaktiivista ja suoraviivaista peliä, jossa pallonhallinta halutaan vaihtaa nopeasti maalipaikoiksi.

HJK:ta Wieland kuvaa vahvaksi joukkueeksi.

– Sarjan (Veikkausliiga) tilastot kertovat paljon. He ovat erittäin aggressiivisia prässäämään, todella laadukkaita pallonhallinnassa ja pystyvät vaihtamaan tarvittaessa ryhmitystä muotoon 4–2–3–1 tai 4–3–3.

Töölön stadionin tekonurmea hän ei pidä haasteena.

– Tekonurmia on myös Itävallassa, mutta on vaikea ennustaa, onko se samanlainen, johon olemme tottuneet. Onneksi saamme pitää viimeistelevät harjoitukset stadionilla. Pelaajien pitää vähän sopeutua, mutta se ei ole ongelma, Wieland viestii.

LASK eteni Konferenssiliigan lohkovaiheeseen voittamalla ensin 3. karsintakierroksella serbialaisen Vojvodinan yhteismaalein 7–1 ja playoff-vaiheessa skotlantilaisen St. Johnstonen.

Linziläisten maalilla torjuu Itävallan maajoukkue­vahti Alexander Schlager, joka oli mukana myös kesän EM-kisoissa – tosin ainoastaan vaihtopenkillä.

LASK menetti kesän siirtoikkunassa kaksi tärkeää pelaajaa: kapteeni Gernot Trauner siirtyi Feyenoordiin ja keskikentän taituri Reinhold Ranftl Schalkeen.

Keskikentällä peliä rakentaa nyt Peter Michorl, 26.

Michorlilla ei ollut vielä keskiviikkona kunnon käsitystä torstain vastustajasta.

– Arvostamme heitä, mutta jos jokainen meistä hoitaa roolinsa, olemme vahvempi ja parempi joukkue. Mutta sitä ennen jokaisen pitää ottaa itseään niskasta kiinni.

Olosuhteista peli ei jää hänen mukaansa kiinni.

– Meitä ei kiinnosta sää – lunta, aurinkoa tai sadetta – meidän pitää vain keskittyä peliin, Michorl painottaa.

LASKilla on ottelusta sivussa peräti seitsemän pelaajaa. Sairastuvalta löytyy muun muassa joukkueen ykköstykki Marko Raguz sekä puolustuksen luottokolmikko Philipp Wiesinger, Petar Filipovic ja Yannis Letard.

– Erittäin juoksuvoimainen ja aggressiivinen joukkue, kuten Itävallan sarja tuntuu olevan laajalti, HJK:n päävalmentaja Toni Koskela kuvaa vastustajaa.

HJK:n päävalmentaja Toni Koskela uskoo voiton tulevan peruspelaamisella. – On tietysti itsestään selvää, että meidän pitää pelata omien vahvuuksien kautta ja laittaa ne vastustajan antamaan kontekstiin.

HJK:n resepti lohkon ykkössuosikkia vastaan on selkeä.

– Peruskivet ovat kollektiivinen ja tiivis puolustaminen eri korkeuksilla ja siitä lähtevät tilanteenvaihdot sekä riittävä pallon­hallinta, joka antaa meille mahdollisuuden pelata mahdollisimman paljon peliä vastustajan puolella kenttää, Koskela analysoi ja huomauttaa:

– Olemme näissä asioissa toistaiseksi, etenkin kotikentällä onnistuneet hyvin, pois lukien Fenerbahce-kotipelin synkkä alku, Koskela viittaa 2–5-häviöön, jossa vieraat iskivät kaksi maalia ensimmäisen vartin sisällä.

Fakta HJK:n otteluohjelma Konferenssiliigassa LASKin arvan nosti Albanian entinen tähtipelaaja Lorik Cana. Lohkopelit torstaisin: 16.9. klo 19.45 HJK–LASK

30.9. klo 21.45 Alashkert–HJK

21.10. klo 17.30 HJK–Tel Aviv

04.11. klo 21.45 Tel Aviv–HJK

25.11. klo 19.45 HJK–Alashkert

09.12. klo 21.45 LASK–HJK. Kaikki ajat Suomen aikaa.

iTÄVALTALAISET arvottiin A-lohkoon ykköskorista, jossa se oli arvotettu joukon heikoimmaksi. Samasta korista olisi voitu HJK:n vastustajaksi arpoa suurseuroja kuten AS Roma tai Tottenham Hotspurs.

Kun vielä otetaan huomioon itävaltalaisten heikko alkukausi, helsinkiläisten arpaonnea voi kuvata suotuisaksi.

Rouva Fortuna suosi HJK:ta mainiosti myös muissa koreissa; kakkos­korissa arpa osui israelilaiseen Makkabi Tel Aviviin ja kolmos­korissa armenialaiseen Alashkertiin.

– Arpa oli meille varmasti kohtuullinen. Todennäköisesti samoin ajattelevat kuitenkin myös meidän vastustajat meistä. En kuitenkaan usko, että meillä on lohkossa helppoja pelejä. Alashkert on myös kuitenkin oman maansa viime­vuotinen mestari ja se tarkoittaa, että joukkue on tottunut voittamaan, Koskela kuvailee.

HJK odottaa paikalle 5 000–6 000 katsojaa. Neftci Bakua vastaan yleisö noudatti hyvin maskisuositusta.

Konferenssiliigan lohkovoittajat etenevät suoraan neljännes­välieriin. Lohkokakkoset puolestaan saavat vastaansa pudotus­peleissä Euroopan liigan lohkokolmosia.

– Lohkovaihe oli joukkueella tavoitteena tälle vuodelle. Mahamme ei kuitenkaan ole vielä täynnä. Haluamme kilpailla lohkossa jatko­paikasta ja samaan aikaan voittaa Veikkausliigassa, Koskela toteaa.

Töölön jalkapallostadionin kapasiteetti ottelussa on noin 8 000. HJK odottaa paikalle noin 5 000–6 000 katsojaa.

HJK–Lask tänään torstaina klo 19.45 Bolt-areenalla. Ottelu on katsottavissa Viaplaystä ja V sport Jalkapallo -kanavalta.