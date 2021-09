Seuran mukaan Craig Bellamyn aiemmat henkiset ongelmat uusiutuivat hiljattain.

Craig Bellamy (edessä) kuvattuna Vincent Kompanyn testimonial-ottelussa syyskuussa 2019. Taustalla entinen Hollannin tähti Rafael Van Der Vaart. Bellamy toimi jonkin aikaa Kompanyn apuvalmentajana Anderlechtissa, mutta on nyt joutunut jättämään pestinsä.

Ex-jalkapalloilija Craig Bellamy muistetaan monesta. Hyökkääjä takoi maaleja useassa Englannin Valioliigan joukkueessa sekä Walesin maajoukkuepaidassa.

Mutta mies muistetaan myös tulisesta luonteestaan ja jopa väkivaltaisiksi riistäytyneistä tempauksistaan. Kenties kuuluisin Bellamyn tempauksista on kevättalvella 2007 sattunut yhteenotto toisen Liverpoolin pelaajan John Arne Riisen kanssa.

Liverpool oli Portugalissa valmistautumassa Mestarien liigan vierasotteluun Barcelonaa vastaan. Joukkueen kostean illanvieton aikana Bellamylle ja Riiselle tuli sanaharkkaa. Kertomansa mukaan Riise heräsi yöllä siihen, kun Bellamy seisoi hänen sänkynsä vieressä golfmailan kanssa ja yritti lyödä häntä.

Lue lisää: Liverpoolin ex-pelaaja kertoo nyt omin sanoin hurjasta riidasta karaokessa – yöllä hotellihuoneessa heilui golfmaila: ”Tapan sinut”

Ensimmäiset iskut Riise onnistui väistämään, mutta myöhemmin Bellamy osui norjalaista muun muassa kylkeen ja pohkeeseen.

Riise on kertonut tapauksesta elämäkertakirjassaan Running Man.

Bellamy lopetti peliuransa vuonna 2014. Vuonna 2019 hän aloitti belgialaisen suurseuran Anderlechtin alle 21-vuotiaiden joukkueen valmentajana. Aiemmin tänä vuonna Bellamy otti vastaan seuran edustusjoukkueen apuvalmentajan tehtävät Belgian futislegendan Vincent Kompanyn aisaparina.

Nyt Bellamy, 42, on jäänyt sivuun valmennuspestistään. Syynä ovat seuran tiedotteen mukaan Bellamyn henkiset ongelmat.

– Bellamy on kärsinyt henkisistä ongelmista aiemmin, ja ne uusiutuivat hiljattain. Walesilainen teki vaikean mutta terveytensä kannalta välttämättömän päätöksen ja hyvästeli joukkueen pukuhuoneessa sunnuntaina Mechelenistä otetun 7–2-voiton jälkeen, seuran tiedotteessa kerrottiin.

Seuran urheilujohtaja Peter Verbeke kiitteli Bellamya tämän panoksesta seuran eteen.

– Se valtava energia, jota Craig on antanut meille kaikille, on korvaamatonta. Siksi on loogista, että meidän pitää antaa hänelle toipumiseen kaikki se aika, jonka hän tarvitsee. Koko seura seisoo hänen takanaan tämän vaikean jakson aikana, Verbeke sanoi tiedotteessa.