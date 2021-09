Välikohtaus alasarjan futisottelussa johti sairaalareissuun – poliisi tutkii pahoinpitelynä: ”Useita nimiä”

Ottelu keskeytettiin viisi minuuttia ennen loppua. Paikalle jouduttiin kutsumaan poliisi ja ambulanssi.

Lounais-Suomen poliisi tutkii tapahtumia, jotka johtivat yhden pelaajan sairaalareissuun vitosdivisioonan jalkapallo-ottelussa Turussa sunnuntaina.

FC Komarin ja Kuuvuoren Laakin välinen ottelu Parkin kentällä oli tilanteessa 1–1, kun FC Komarin pelaaja sai punaisen kortin. Tilanne kärjistyi niin paljon, että erotuomari joutui keskeyttämään ottelun koettuaan oman ja pelaajien turvallisuuden uhatuksi.

Lue lisää: Vakava väli­kohtaus alasarja­pelissä Turussa: Yksi joutui sairaalaan, joukkue poliisi­saattu­eessa pois kentältä

Lounais-Suomen poliisi vahvistaa, että virkavalta joutui tulemaan paikalle useamman kun yhden yksikön voimin.

Paikalle jouduttiin soittamaan myös ambulanssi, sillä yksi KuuLan pelaajista kärsi yhteenotossa sairaalahoitoa vaatineita ruhjeita. Hän pääsi illalla sairaalasta kotiin.

IS:n tietojen mukaan Komarin pelaajat pyrkivät KuuLan koppiin, mutta poliisi ei voi vahvistaa asiaa tutkinnan tässä vaiheessa.

Poliisi kuitenkin vahvistaa, että tapahtumista on tehty rikosilmoitus. Tapausta tutkitaan pahoinpitelynä.

– Rikosilmoituksessa on useita nimiä, mutta ketä lopulta epäillään, on toinen asia. Tilanne on ollut sekava, ja tutkinta on niin alussa, että tästä ei voi oikein vielä sanoa muuta, kommentoi päivystävä tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Maria Sainio.