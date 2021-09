Eurofutistuomio: Kannattiko Cristiano Ronaldo todella päästää lähtemään, Juve? 18-vuotiaan superlupauksen ”ensimmäinen kalja” puhutti

IS:n eurofutistuomio vetää yhteen viikonlopun puheenaiheet Euroopan jalkapallokentiltä.

Mistä Euroopan suurissa jalkapallosarjoissa oikein puhutaan? Ilta-Sanomien eurofutistuomio kertoo kaiken tietämisen arvoisen kuningaspelin kiihkeästä viikonlopusta maanosan seuratuimmissa liigoissa – suomalaisnäkökulmaa unohtamatta.

Raadissa tällä kertaa olivat toimittajat Tatu Myllykoski, Mikko Knuuttila ja Janne Oivio.

Tatu Myllykoski

Tähti

Crystal Palacen hyökkääjähankinta Odsonne Edouard, 23, hyppäsi Tottenhamia vastaan kentälle 83. minuutilla ja nasautti välittömästi komean maalin. Kotvasen kuluttua vielä toisenkin. Palacen vuosikausia kestänyt ykköshyökkääjän etsintä näyttää vihdoin tuottaneen tulosta. Spursin kuningasta Harry Kanea kävi lounasottelussa lähinnä sääliksi.

Puheenaihe

Cristiano Ronaldo teki huumaavassa uusintadebyytissään sen, jota kaikki odottivat: kaksi maalia. Ronaldoa syytettiin Juventuksessa vain omaan pussiin pelaamisesta, mutta lauantaina kentällä nähtiin hämmentävän kurinalainen portugalilainen. 36-vuotias fysiikkaihme malttoi pelata pitkiä jaksoja ysipaikalla, eikä valunut laidalle otsikot silmissään. Se lupaa hyvää ManU:lle.

Tyyli

Kylian Mbappe iski lauantaina kauden neljännen maalinsa, kun PSG pöllytti Clermontia 4–0. Ranskalaishyökkääjä rynni sivurajalle ja näytti jo tekevän Ronaldon tunnetuksi tekemän käännähdystuuletuksen. Kesken ilmalennon Mbappe kuitenkin tuli katumapäälle ja vaihtoi omaan bravuuriliikkeeseensä, kädet puuskassa -seisontaan. Hurjimpien teorioiden mukaan se johtui alkukantaisesta pelosta uutta pelikaveria Lionel Messiä kohtaan – sillä Ronaldon kopiointi olisi ollut kunniainosoitus väärään osoitteeseen.

Kylian Mbappe haki jo Ronaldo-askeleita mutta perääntyi viime hetkellä.

Moka

Norwichin alkukausi on ollut hirveä. Neljä peliä, nolla pistettä ja yksi pilkkumaali. Alkuohjelma ei toden totta suosinut Teemu Pukkia ja kumppaneita, mutta ilmassa on jo nyt vaaran merkit. Seura käytti kesällä yli 60 miljoonaa euroa uusiin pelaajiin, mutta mikään ei näytä muuttuneen edellisestä valioliigavisiitistä. Emi Buendian ”korvaaja”, Milot Rasicha tippui jo avauksesta.

Yllätys

Juventuksen scudettoa pidettiin asiantuntijapiireissä liki varmana, kun mestariluotsi Massimiliano Allegri palasi torinolaisten käskyttäjäksi. Samaan aikaan pahin kilpailija Inter menetti kaksi parasta pelaajansa ja kultasormi Antonio Conten. Kolmen kierroksen jälkeen Juventus on yhdellä pisteellään 16:ntena. Inter porskuttaa kakkosena.

Mikko Knuuttila

Tähti

Erling Braut Haalandin tilastot muuttuvat viikko viikolta ällistyttävämmiksi. Lauantaina hän viimeisteli kaksi maalia Lukas Hradeckyn selän taa, kun Dortmund kaatoi Leverkusenin vuoristorataa muistuttaneessa ottelussa 4–3. Haaland on tällä kaudella pelannut nyt yhdeksän virallista ottelua ja tehnyt 13 maalia!

Puheenaihe

Dortmundin ja Leverkusenin välinen ottelu tarjosi myös viraalihitin. Kun Haaland teki voittomaalin viimeisellä minuutilla, pettyneet ’Kusen-fanit viskelivät Dortmundin pelaajia muovisilla oluttuopeilla. Jude Bellingham, 18, nappasi hienosti yhden tuopin suoraan ilmasta ja maistoi ”elämänsä ensimmäisen kaljan”.

Tyyli

Yläriman kautta tehdyt puskumaalit säväyttävät aina. Juhani Ojala avasi sellaisella maalitilinsä skottiliigassa. Motherwellin kesävärväys Ojala viimeisteli 2–0-osuman samoin lukemin tulleessa kotivoitossa Aberdeenistä. Motherwell on kolmen pelin voittoputkessa, ja fanit ylistävät Ojalan otteita.

Moka

Kannattiko Cristiano Ronaldo todella päästää lähtemään, Juventus? Italian perinteinen suurseura on aloittanut kautensa Serie A:ssa surkeasti. Juve ei ole voittanut ainuttakaan kolmesta ensimmäisestä pelistään ja lauantaina joukkue hävisi Napolille 1–2. Alvaro Morata ykköskärkenä ei herätä kauhua.

Yllätys

Pikkuhuuhkajien ykkösvahti Viljami Sinisalo, 19, pääsi ensi kerran kokoonpanoon Valioliigassa, kun Aston Villa nimesi hänet penkille lauantain vierasotteluun Chelseaa vastaan. Hyvinkään Palloseuran kasvatti Sinisalo siirtyi Villaan kesällä 2018 ja vietti viime kauden lainalla skottidivarin Ayr Unitedissa.

Janne Oivio

Tähti

Marseillessa on totuttu näkemään nuorten hyökkääjien läpimurtoja: 2000-luvulta muistetaan erityisesti mm. Didier Drogba ja Michy Batshuayi. Seuraava jonossa on Cheikh Dieng, joka tykitti molemmat maalit l’OM:n 2–0-voitossa Monacoa vastaan. Derbyssä napattu vierasvoitto oli todella arvokas nousukuntoiselle seuralle.

Puheenaihe

Patrick Vieira otti valmentajauransa ensimmäisen voiton Valioliigassa. Entinen Arsenalin supertähti otti kolme pistettä sieltä, mistä usein tottui tekemään sen myös pelaajana eli Tottenhamilta. Palacen esitys oli tasapainoinen ja vakuuttava. Vieiralla on paljon todistettavaa sen jälkeen kun tulokset aiemmilla pysäkeillä ovat olleet keskinkertaisia. Voitto ja kaksi tasapeliä neljästä ensimmäisestä pelistä Valioliigassa on loistoalku.

Patrick Vieira pääsi näpäyttämään entistä verivihollistaan Tottenhamia.

Tyyli

Ylivoima. Bayern München rökitti RasenBallsport (lausutaan ”Red Bull”) Leipzigin vieraskentällä 4–1. Kahden viimeisen liigaottelun maaliero on 9–1 ja suunta kauden avanneen tasapelin jälkeen suoraan kohti kärkeä. Leipzig sen sijaan on aloittanut vaisusti. Yksi voitto neljästä ensimmäisestä pelistä on surkea saldo, joka varmasti saa jenkkivalmentaja Jesse Marschin mietteliääksi.

Moka

Jos Norwich on aloittanut surkeasti, niin lähes yhtä kaamea on ollut Newcastle. Vanha konna Steve Bruce saattaa tuntea pian kuuman poltteen persauksensa alla. Vaikka 1–4-tappio Manchester Unitedille Ronaldon paluuottelussa ei ole se suurin häpeä, niin alla oli jo pitkä joukko surkeita esityksiä. Ensi viikonloppuna Leedsiä vastaan on otettava kotiyleisön edessä voitto.

Yllätys

Arsenal voitti ottelun jalkapallossa! Vastaan tarvittiin sarjan surkein joukkue, mutta Mikel Artetan ihmemiehet suorittivat kuin suorittivatkin tämän uroteon kaatamalla Norwichin 1–0 dramaattisten vaiheiden jälkeen. Arteta kuvaili ottelun jälkeen, että viimeiset 10–15 päivää ovat olleet hänen jalkapallouransa parhaat. Liekö siksi, että Arsenal ei maaottelutauon aikana joutunut pelaamaan. Harjoituksissa on helpompaa olla mestari.