Vakio: Avaako Arsenal voittotilinsä jumbofinaalissa Norwichia vastaan?

Manchesterin joukkueet ja Chelsea ovat vakiokierroksen perusvarmat.

1 Leicester-Manchester C (2)

Valioliiga: Leicester haki ennen maajoukkuetaukoa 2–1-voiton Norwichista ja ansaitsi niukan voittonsa myös pelitapahtumien valossa. Leicesterin alkukauden peliesitykset eivät ole sinällään positiivista tuloksista huolimatta vastanneet lainkaan odotuksia. Merkittävin tekijä vaikeuksiin ovat poissaolot, jotka ovat osuneet etenkin joukkueen keskuspuolustukseen. Sivussa jatkavat todennäköisesti edelleen Jannik Vestergaard ja Jonny Evans, joiden lisäksi hyökkääjä Ayoze Perez sovittaa pelikieltoa.

City ei säästellyt tulivoimaansa taukoa edeltäneessä kotiottelussa, kun Arsenal kaatui tylysti 5–0. Saman kohtalon koki edeltävällä kierroksella Norwich. Cityn kokoonpanosta lauantaina puuttuvat todennäköisesti Brasilian maajoukkueen ja Valioliigan välisten kiistojen vuoksi brasilialaiset Gabriel Jesus ja Ederson Moraes. Loukkaantumisen takia pelin väliin jättävät todennäköisesti Phil Foden ja Kevin De Bryune.

Poissaolot aiheuttavat kummallekin joukkueelle haasteita. Ero perustasossa ja kokoonpanon laajuudessa menee vieraaksi saapuvan Cityn hyväksi selvällä marginaalilla. Vieraat ansaitsevatki ottelussa hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa niukasti alipelatuksi jäänyt City kelpaa avauskohteessa varmaksi.

2 Arsenal-Norwich C (1)

Valioliiga: Arsenalin vaikeudet saivat jatkoa joukkueen hävittyä ennen maajoukkuetaukoa Manchester Cityn vieraana 0–5. Runsaat poissaolot ovat vaikeuttaneet Arsenalin tekemistä ensimmäisillä kierroksilla, mutta täysin niiden taakse ei Arsenal valmennusryhmineen voi mennä. Ensimmäisiltä kierroksilta puuttuneet avainpelaajat ovat tervehtyneet, mutta pelikieltoinen Granit Xhaka puuttuu lauantaina.

Norwich taisteli ennen maajoukkuetaukoa odotuksiin nähden hyvin, mutta joutui taipumaan lopulta kotikentällään 1–2-tappioon Leicesteria vastaan. Teemu Pukki pääsi avaamaan tämän kauden maalihanansa rangaistuspotkusta, mutta tasoitusmaali jäi lopulta laihaksi lohduksi.

Arsenalin heikot alkukauden tulokset menevät osittain poissaolojen piikkiin, mutta peliesitykset eivät ne huomioidenkaan ole vastanneet odotuksia. Norwich on tehnyt otteluissaan voitavansa, mutta vastustajien taso on ollut liian korkea. Arsenal ansaitsee kotikentällään noin 60 prosentin suosikkiaseman. Tasoeron tulisi näkyä viimeistään tässä ottelussa Arsenalin eduksi ja vakiossa oikein pelattu kotivoitto merkitään varmaksi.

3 Brentford-Brighton (X2)

Valioliiga: Brentford jatkoi kauttaan tappioitta tasattuaan pisteet Aston Villan vieraana 1–1. Bees olisi ansainnut maalipaikkojen valossa voiton. Samaa voi sanoa myös edeltävän kierroksen maalittomasta tasapelistä Crystal Palacen vieraana. Siinäkin Brentford esiintyi selvästi odotettua laadukkaammin.

Brighton kärsi kauden ensimmäisen tappionsa, kun kotiottelu Evertonia vastaan hävittiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 0–2. Kolmen ensimmäisen kierroksen osalta Brightonin otteet ovat kuitenkin olleet melko tarkasti linjassa odotusten kanssa ja paikka rankingissa löytyy sarjan kymmenen parhaan joukosta.

Joukkueiden omistajat ovat menestyneitä vedonlyöjiä, entisiä kollegoita ja toistensa kilpailijoita nykyisin nyt myös Valioliigassa. Brentford on esiintynyt alkukauden odotettua laadukkaammin, mutta ero perustasossa menee edelleen Brightonin hyväksi ja nostaa Brightonin vieraissakin noin 40 prosentin suosikiksi. Vakiossa Brentford on merkattu vastaavaksi suosikiksi, joten pelivalinta kohdistuu alipelatun vierasjoukkueen menestykseen.

4 Manchester U-Newcastle U (1)

Valioliiga: Manchester United pääsi maajoukkuetauolle taskussaan 1–0-vierasvoitto Wolvesista sekä Cristiano Ronaldon allekirjoitus pelaajasopimuksessa. Ronaldon roolin löytyminen Unitedin pelisysteemissä voi ottaa oman aikansa, mutta roolituksen onnistuessa nostaa CR7 kiistatta Unitedin pelivoimaa.

Newcastle tasasi viimeksi pisteet kotikentällään 2–2 Southamptonia vastaan, mutta jäi pelillisesti vieraita useamman askeleen jälkeen. Newcastlen tappio olisi kuvannut pelitapahtumia pistejakoa paremmin. Newcastlen joukkueessa on hyviä yksilöitä, mutta kokonaisvaltainen pelaaminen on heikkoa, eikä sarjan vaatimattomimman joukkueen titteli ole tuulesta temmattu.

Tasoero on Unitedin hyväksi merkittävä ja ManU on kotikentällään hieman yli 80 prosentin suosikki. Vakiossa kotivoitto on kerännyt hieman todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, mutta suursuosikki säilyy riveissä varmana.

5 Southampton-West Ham (1X)

Valioliiga: Southampton tasasi viimeksi pisteet Newcastlen vieraana 2–2, mutta olisi maalipaikkojen valossa ansainnut voiton. Soton menetti siirtoikkunassa useita avainpelaajiaan ja poissaolot ovat näkyneet alkukauden otteissa melko odotetulla tavalla heikompina peliesityksinä.

West Ham tasasi pisteet ennen maajoukkuetaukoa 2–2 Crystal Palacea vastaan. West Hamin peliesitys jäi odotettua vaatimattomammaksi ja pistejakoa voi pitää pelitapahtumiin nähden perusteltuna.

Southamptonin taso on pudonnut viime kaudesta pykälällä, kun taas West Hamilta on lupa odottaa viime kauden tapaan vahvaa kautta. Ero perustasossa nostaa West Hamin vieraissakin noin 40 prosentin suosikiksi. Vieraat ovat keräämässä vakiossa selvästi todennäköisyyttään korkeamman kannatuksen ja kotijoukkueen menetykseen nojaava pelivalinta tarjoaa hyvää etua.

6 Watford-Wolverhampton (2)

Valioliiga: Watford joutui taipumaan viimeksi Tottenhamin vieraana 0–1-tappioon, vaikka peliesitys olikin odotuksiin nähden kelvollinen. Samaa voi sanoa Herhiläisten ensimmäisten kierrosten otteista kokonaisuudessaankin, sillä joukkue on osoittanut olevansa keskimääräistä sarjanousijaa valmiimpi taistelemaan pisteistä Valioliigassakin.

Wolves hävisi kotonaan Manchester Unitedille 0–1, mutta oli epäonninen viimeistelyssä. Verrattain isoja pelillisiä muutoksia valmennuksen vaihdon myötä läpikäyvä Wolves on kuitenkin esiintynyt odotuksiin nähden kelvollisesti.

Watfordin alkukauden otteet ovat olleet sarjanousijalle kelvollisia. Wolvesin pistesarake näyttää nollaa, mutta otteet eivät ole olleet niin heikkoja kuin tulokset antavat ymmärtää. Ero perustasossa nostaa Wolvesin vieraskentällä niukaksi 40 prosentin suosikiksi. Vakiossa Watford on merkitty vastaavaan suosikkiasemaan, joten alipelattu vierasvoitto nostetaan kohteessa rohkeasti varmaksi.

7 Chelsea-Aston Villa (1)

Valioliiga: Chelsea tasasi ennen taukoa pisteet Liverpoolin vieraana 1–1. Vieraspistettä voi pitää hyvänä suorituksena, sillä Chelsea joutui pelaamaan toisen puoliajan vajaamiehisenä. Chelsean kollektiivinen pelaaminen on korkealla tasolla ja Romelu Lukakun täsmähankinta nosti joukkueen viimeistään iskuetäisyydelle aikaisemmin sitä selvemmin rankingissa edellä olleisiin Liverpooliin ja Manchester Cityyn nähden.

Aston Villan otteet ovat jääneet alkukaudesta odotuksista. Viimeisimmässä 1–1-tasapelissä Brentfordia vastaan joukkue jäi pelillisesti heikommaksi osapuoleksi. Alkukauden vaisut otteet selittyvät osin poissaoloilla sekä joukkueen hyökkäysmallien uudelleen järjestelyssä isoa vastuuta kantaneen Jack Grealishin lähdön myötä.

Tasoero on Chelsean hyväksi selkeä ja noin 75 prosentin suosikkiasema perusteltu. Vakiossa isäntien kannatus on odotetusti todennäköisyyttään korkeammalla, mutta suursuosikkia ei ole syytä lähteä varmistelemaan vaihtomerkein.

8 Blackpool FC-Fulham (X2)

Championship: Blackpoolin vaisut otteet saivat jatkoa joukkueen hävittyä viimeksi Millwallin vieraana ansaitusti 1–2. Blackpoolin ennakoitiin olevan sarjan vaatimattomin joukkue ja ensimmäiset viisi kierrosta ovat tukeneet tätä oletusta.

Fulham jatkoi nousujohteisia esityksiään voitettuaan kotiottelun Stokea vastaan 3–0. Myös peliesitys oli selkeää voittoa oikeuttavalla tasolla ja selvästi odotettua laadukkaampi. Fulham taistelee noususta takaisin Valioliigaan ja kuuluu sarjan terävimpään kärkeen yhdessä WBA:n kanssa.

Sarjanousija Blackpoolin kausi on käynnistynyt odotetun haastavasti, kun taas Fulham on esiintynyt kärkijoukkueelle asetettujen odotusten mukaisesti. Ero perustasossa nostaa Fulhamin vieraissakin 60 prosentin suosikiksi. Vieraiden kannatus on karannut kymmenisen pinnaa yli todennäköisyytensä. Selkeän ennakkosuosikin jättäminen ulos riveistä kylmää, mutta vaihtomerkki on syytä asettaa alipelatulle tasapelille.

9 Bournemouth-Barnsley (12)

Championship: Bournemouth joutui tyytymään toisessa ottelussa peräkkäin pistejakoon, kun vierasottelu Hullia vastaan päättyi maalittomana. Bournemouth olisi kuitenkin ansainnut esityksellään täydet pisteet. Cherries on taistellut jälleen alkukaudesta loukkaantumisten kanssa, mutta myös pelillinen takamatka sarjan kärkijoukkueisiin on tällä hetkellä selkeä.

Barnsley tasasi pisteet kotikentällään Birminghamia vastaan. Pelillisesti Barnsley oli vieraita selvästi askeleen jäljessä ja tappio olisi ollut tapahtumiin nähden perustellumpi. Viime kauteen nähden heikentyneen Barnsleyn suoritustaso on ollut ensimmäisten kierrosten jälkeen laskussa.

Bournemouth on kotikentällään noin 55 prosentin suosikki. Kotijoukkue on keräämässä vakiossa hieman todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen ja vähintään vaihtomerkkiä on syytä harkita kotivoiton rinnalle.

10 Coventry C-Middlesbrough (1)

Championship: Coventry kärsi ennen taukoa kauden toisen tappionsa hävittyään QPR:n vieraana 0–2. Pelitapahtumiin nähden tappio oli ansaitsematon, sillä Coventry loi ottelussa selvästi isäntiä enemmän hyökkäysuhkaa. Siirtoikkunassa vahvistunut Coventry on esiintynyt jopa odotettua laadukkaammin ja rankingsijoitus on noussut ensimmäisten kierrosten aikana kohisten.

Boro tasasi pisteet toisessa perättäisessä ottelussaan, kun kotiottelu Blackburnia vastaan päättyi 1–1. Boron niukka voitto olisi kuitenkin kuvannut pelitapahtumia pistejakoa tarkemmin. Boron tulokset ovat jääneet viime kauden tapaan hieman jälkeen peliesityksistä, mutta peliesitykset ovat pääasiassa vastanneet odotuksia.

Nihkeämmin kauden aloittanut Boro on rankingissa korkeammalla, mutta kotietu pitää Coventryn noin 45 prosentin suosikkina. Isäntien kannatus on vakiossa hieman todennäköisyyttään maltillisempaa, joten niukasti alipelattu kotivoitto nostetaan rohkeasti varmaksi.

11 Reading FC-QPR (1X)

Championship: Reading kärsi ennen taukoa tylyn 0–4-tappion Huddersfieldin vieraana. Tappio oli jo kolmas peräkkäinen. Readingin peliesitykset eivät ole yltäneet alkukaudesta odotetulle tasolle, mutta myös runsaat poissaolot ovat vaikeuttaneet tekemistä. Sivussa kokoonpanosta on edelleen useampi avauskokoonpanon pelimies, joista merkittävin on ykköshyökkääjä Lucas Joaon poissaolo.

QPR:n vahva tuloskunto sai jatkoa joukkueen voitettua kotona Coventryn 2–0. Pelillisesti Ärrät jäi ottelussa heikommaksi osapuoleksi ja sen tappio olisi itseasiassa kuvannut pelitapahtumia tarkemmin.

Readingin alkukauden suoritustaso on ollut varjo viime kaudesta. Laadukkaampi QPR nousee vieraissa marginaaliseksi suosikiksi. Vakiossa pelikansa on tehnyt joukkueiden viimeaikaisista tuloksista suoraviivaiset johtopäätökset, kun vieraat on merkitty kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi. Kotijoukkueen menetykseen nojaava pelivalinta tarjoaa hyvää etua, mutta alipelattu kotivoitto on syytä varmistaa ristillä.

12 Stoke-Huddersfield (1)

Championship: Stoke kärsi viimeksi 0–3-tappion Fulhamin vieraana. Tasoero oli selvästi odotettua suurempi ja selkeä tappio ansaittu. Fulham-tappiota lukuun ottamatta Stoken alkukauden otteet ovat olleet jopa hieman odotettua laadukkaampia ja varovaiseen optimismiin on jälleen Pottersin kohdalla aihetta.

Huddersfield voitti jo kolmannen peräkkäisen ottelun kaadettuaan kotikentällään Readingin 4–0. Myös Huddsin peliesitys oli loppulukemiin oikeuttava. Hudds on esiintynyt odotetusti hieman viime kauden tasoaan paremmin. Orastavasta voittoputkesta ei kuitenkaan pidä innostua liikaa, sillä Huddersfield löytyy edelleen rankingista alemmasta keskikastista.

Stoke on joukkueista reilua luokkaa laadukkaampi ja kotikentällään noin 57 prosentin suosikki. Kotijoukkueen kannatus on jäänyt niukasti alle todennäköisyytensä, joten edullinen suosikki merkitään riveihin varmaksi.

13 West Bromwich-Millwall (1X)

Championship: WBA on avauskierroksen tasapelin jälkeen voittanut neljästi. Viimeksi pisteet haettiin vieraista Peterboroughn kustannuksella pelitapahtumiin nähden ansaitusti 1–0. Myös WBA:n peliesitykset ovat olleet linjassa positiivisten tulosten kanssa. WBA kilpailee Fulhamin kanssa tasapäisesti sarjan parhaan joukkueen statuksesta.

Millwall nappasi kauden toisen voittonsa, kun kotiottelu Blackpoolia vastaan voitettiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–1. Millwall on esiintynyt alkukaudesta melko tarkasti odotetulla tasolla ja paikka rankingissa on säilynyt viime kauden tapaan ylemmässä keskikastissa.

WBA on osoittanut olevansa kärkijoukkueelle asetettujen odotusten tasolla. Millwall suorittaa tasaisen varmasti ja pääsee pelaamaan WBA:ta vastaan mukavuusalueellaan syvässä blokissa puolustaen. WBA ansaitsee kotikentällään 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa isäntien suosikkiasema on karannut selvästi yli todennäköisyytensä. Vahvasti esiintynyttä WBA:ta ei tohdita jättää ulos riveistä, mutta alipelattu tasapeli mahdutetaan mukaan.