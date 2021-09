Erling Braut Haaland tykitti taas hattutempun – valmentaja antoi suurimmat kehut kuitenkin aivan muusta

Norjan päävalmentaja Ståle Solbakken on haltioissaan supertähti Erling Braut Haalandin asenteesta.

Hurjavireinen Erling Braut Haaland vietti tiistai-iltana maalijuhlia, kun Norja kukisti Gibraltarin MM-karsintaottelussa 5–1.

Haaland, 21, viimeisteli maajoukkueuransa toisen hattutempun ja hänet valittiin ottelun parhaaksi pelaajaksi.

Keskushyökkääjä oli kovassa iskussa syyskuun maaotteluissa. Ennen Gibraltar-peliä hän osui kertaalleen sekä Latvian että Hollannin verkkoon.

Kaikkiaan Haaland on tehnyt jo 12 maalia Norjan A-maajoukkueessa. Se on todella kova saldo, sillä hän on pelannut vasta 15 maaottelua.

Norjan päävalmentaja Ståle Solbakken kertoi Gibraltar-ottelun jälkeen olevansa vakuuttunut siitä, että Haaland vielä rikkoo maan kaikkien aikojen A-maaottelumaaliennätyksen. Ennätystä pitää tällä hetkellä hallussaan 1920- ja 1930-lukujen tähtipelaaja Jörgen Juve, joka teki aikoinaan 33 maalia Norjan paidassa.

– Haaland ohittaa Juven varmaan kolmen tai neljän vuoden kuluttua, Solbakken sanoi Norjan TV2:n mukaan.

– Erling on Norjan historian kovin pelaaja. Siitä ei ole epäilystäkään. Tämän maaottelurupeaman paras suoritus häneltä nähtiin varmaakin Hollantia vastaan.

Solbakken sanoi olevansa kaikkein iloisin siitä, kuinka suuren vastuun Haaland on ottanut kantaakseen joukkueen menestyksestä.

– Fakta kuitenkin on, että me olemme Norjan maajoukkue eikä joka pelaajalla ole samanlaisia työkaluja pakissaan kuin Dortmundin [Haalandin seurajoukkue] pelaajilla, Solbakken totesi.

Kuuden MM-karsintaottelun jälkeen Norja on MM-karsintalohko G:n kakkossijalla, mutta maan erottaa kärkipaikkaa pitävästä Hollannista vain maaliero. Molemmilla mailla on kasassa 13 pistettä.

