Erling Braut Haaland julkaisi videon hurjasta laukauksestaan – someseuraajat villintyivät: ”Tämä mies on eri planeetalta”

Erling Braut Haaland laukoo todella kovaa.

Erling Braut Haalandin laukaus on hurja.

Norjalaisella hyökkääjällä Erling Braut Haalandilla, 21, on melkoinen laukaus. Sen mies tietää itsekin.

Haaland ilahdutti seuraajiaan sosiaalisessa mediassa julkaisemalla videon Norjan maajoukkueen harjoituksista. Videolla Haaland täräyttää pallon maalin kattoon volleysta.

Maanantai-iltana julkaistusta videosta oli tiistai-iltaan mennessä tykätty Instagramissa jo mojovat 1,7 miljoonaa kertaa. Twitterissäkin videosta oli tykätty yli 233 000 kertaa.

– Tämä mies on eri planeetalta, Instagramissa hehkutettiin.

– Tuo ääni. Kukaan maalivahti maailmassa ei torjuisi tuota, käsi vain päätyisi verkon perälle, joku arvioi Twitterissä.

Somessa eri seurojen fanit ilmestyivät houkuttelemaan norjalaispyssyä niin Manchester Unitediin, Barcelonaan kuin Real Madridiinkin.

– Tästä miehestä tulee yksi kaikkien aikojen parhaista, eräs uumoili Instagramissa.

Veikkaus ei ole tuulesta temmattu, sillä Haaland on ehtinyt nuoresta iästään huolimatta pyssyttää huimia maalimääriä, noin maali per ottelu, Saksan Bundesliigassa. Nyt alkukaudesta 194-senttinen fysiikkahirmu on tehnyt Borussia Dortmundille kolmessa pelissä kolme maalia.

Lue lisää: Erling Braut Haalandin suoritus­kyvystä hurja arvio – ”Hän ei ole ihminen”

Haaland siirtyi Dortmundiin itävaltalaisesta Salzburgista jouluna 2019. Sitä ennen hän ehti tehdä Salzburgissa historiaa, kun hänestä tuli kaikkien aikojen toinen pelaaja, joka on onnistunut maalaamaan Mestarien liigassa kolmessa ensimmäisessä ottelussaan. Aiemmin siinä oli onnistunut Karim Benzema. Mestarien liigan debyytissään Genkiä vastaan Haaland teki hattutempun.

Haaland jäi vielä alkaneeksi kaudeksi Dortmundiin, vaikka häntä vietiin useisiin suurseuroihin, tiukimmin Chelseaan.

Hänen odotetaan siirtyvän pois Dortmundista ensi kesänä, jolloin hänen sopimukseensa kirjattu noin 72 miljoonan euron ulosottoklausuuli aktivoituu. Todennäköisimpinä osoitteina pidetään Real Madridia sekä Manchesterin seuroja, Cityä ja Unitedia. Myös Bayern Münchenin ja PSG:n tiedetään olevan kiinnostuneita norjalaisesta.

Lue lisää: Erling Braut Haalandilla, 21, pöyristyttävä palkka­pyyntö – superagentti vaati mojovaa summaa myös omaan taskuunsa

Norja isännöi keskiviikkoiltana MM-karsinnoissa Gibraltaria, joten Haalandilla lienee oiva mahdollisuus parannella tilastojaan.