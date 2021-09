Vakio: Huuhkajat hakee karsintojen avausvoittoaan – suosikkina Kazakstanin kaatoon

Viikon varmat löytyvät MM-karsinnoista, vaihtomerkit säästetään aina haastavaan Ykkösliigaan.

1 Suomi–Kazakstan (1)

MM-karsinta: Huuhkajat suoritti kesän EM-kisoissa odotetulla tasolla, eikä alkulohkoon jäämistä voinut pitää suurena pettymyksenä. MM-karsinnat alkoivat keväällä kelvollisesti, kun kasassa on piste per pelattu ottelu. Viikolla harjoitusottelussa Walesia vastaan pelattiin maaliton tasapeli, mutta kummankin joukkueen kokoonpanoissa nähtiin runsaasti vähemmän vastuuta saaneita pelaajia. Walesia vastaan pelannut Glen Kamara kärsii pelikieltoa kotiottelussa Kazakstania vastaan.

Kazakstan on lohkon vaatimattomin kokonaisuus, mutta sen puolustukseksi on sanottava, että kaksi tasapeliä Ukrainaa vastaan ovat olleet kovia suorituksia ja myös Huuhkajien menestyksen kannalta edullisia. Viikolla Kazakstan tasasi juuri Ukrainaa vastaan pisteet 2–2, vaikka joutui ottelussa jo varhain tappioasemaan.

Suomi lähtee otteluun selkeänä ennakkosuosikkina. Todennäköinen ottelunkuva, jossa Suomi joutuu hallitsemaan paljon palloa ja olemaan aloitteellinen osapuoli, tukee hieman paremmin vieraiden vahvuuksia. Selkeä ero perustasossa nostaa Huuhkajat kotikentällään lähes 70 prosentin suosikkiasemaan. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu, ja avauskohteessa merkitään Huuhkajien voitto varmaksi.

2 Ukraina–Ranska (2)

MM-karsinta: Ukraina esiintyi kesän EM-kisoissa pirteästi ja eteni puolivälieriin asti. MM-karsinnat ovat puolestaan alkaneet odotettua haasteellisemmin, kun neljä ensimmäistä peliä ovat kaikki tuottaneet tasapelin. Viikolla Kazakstanin vieraana jo varmalta näyttänyt kolme pistettä kääntyi 2–2-tasapeliksi viimeisillä sekunneilla.

Ranskan EM-kisat päättyivät dramaattiseen tappioon neljännesvälierissä. MM-karsinnoissa Ranska on odotetusti piikkipaikalla, mutta ennakko-odotusten mukainen iso tasoero ei ole realisoitunut läheskään kaikissa otteluissa. Viikolla Ranska jäi kotonaan 1–1-tasapeliin Bosnia-Hertsegovinaa vastaan jouduttuaan pelaamaan lähes koko toisen puoliajan vajaamiehisenä. Ottelussa ulosajon kärsinyt Jules Kounde on pelikiellossa ja vamman saanut Kylian Mbappe sivussa myös.

Joukkueiden aikaisempi kohtaaminen keväällä päättyi 1–1. Ero perustasossa menee Ranskan eduksi siinä määrin, että lähes 60 prosentin suosikkiasema on vieraskentällä perusteltu. Kummankaan otteet viikolla pelatuissa karsintapeleissä ei vakuuttanut. Vakiossa oikein pelattu kohde merkitään selkeän ennakkosuosikin kautta.

3 Kypros–Venäjä (X2)

MM-karsinta: Kypros aloitti keväällä MM-karsinnat odotettua vahvemmin, kun kasassa oli kolmen kierroksen jälkeen neljä pistettä. Syksyn karsintarupeama käynnistyi vaikeammin, kun se hävisi keskiviikkona yllättäen Maltan vieraana 0–3.

Venäjä esiintyi EM-kisoissa melko tarkasti odotusten mukaisella tasolla ja jäi Huuhkajien tapaan alkulohkoon. MM-karsinnat ovat alkaneet kelvollisesti. Keskiviikkona kotikentällä Kroatiaa vastaan pelatun maalittoman tasapelin jälkeen joukkue on myös sarjataulukossa tasapisteissä Kroatian kanssa lohkon kärjessä.

Ero perustasossa puhuu Venäjän puolesta, ja se ansaitsee vieraissakin hieman yli 60 prosentin suosikkiaseman. Kyproksen löytäessä kotikentällään kevään karsinnoista nähdyn suoritustason, se pystynee tarjoamaan Venäjällekin haasteita. Vakiossa vieraiden kannatus on todennäköisyyttään korkeammalla ja suosikki kaipaa vaihtomerkin rinnalleen.

4 Latvia–Norja (2)

MM-karsinta: Latvia ylsi viimeisimmässä karsintaottelussaan 3–3-tasapeliin Turkin vieraana. Joukkue on kuitenkin armotta lohkon heikoin kokonaisuus yhdessä Gibraltarin kanssa. Viikolla se onnistui kuitenkin voittamaan kotikentällään juuri Gibraltarin 3–1.

Norja ei yltänyt kelvollisista karsinta- ja Kansojen liigan otteistaan huolimatta EM-kisoihin. MM-karsinnoissa lohkokärki Turkkia vastaan oli tuloksena tyly 0–3-tappio. Karsintoja se jatkoi viikolla 1–1-tasapelillä Hollantia vastaan.

Latvia pelaa moniin samantasoisiin altavastaajiin nähden aktiivista peliä, mutta selkeästi laadukkaampia vastustajia vastaan on taktiikka koitunut turmioksi. Norjan hyökkäyskalusto on nuorten tähtipelaajien myötä todella laadukas. Tasoero on Norjan hyväksi merkittävä, ja suosikkiasema kipuaa vieraskentälläkin 70 prosentin tuntumaan. Vakiossa kymmenisen pinnaa alipelattu vierasvoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

5 Hollanti–Montenegro (1)

MM-karsinta: Hollannin EM-kisat päättyivät ensimmäisellä pudotuspelikierroksella ja samalla päättyi Frank de Boerin valmennusvastuu. Päävalmentajaksi nimettiin jo kolmatta kertaa urallaan Louis van Gaal. Karsinnat alkoivat uuden valmennuksen alaisuudessa 1–1-tasapelillä Norjan vieraana ja pelitapahtumiin nähden enemmänkin olisi ollut ottelusta tarjolla.

Montenegro voitti keväällä odotetusti lohkon heikoimpiin kuuluvat Latvian ja Gibraltarin, mutta joutui taipumaan kotonaan Norjaa vastaan. Viikolla se nousi komeasti kahden maalin takaa-ajoasemasta 2–2-tasapeliin laadukkaamman Turkin vieraana.

Tasoero on Hollannin hyväksi merkittävä ja voitto kotiyleisön edessä uuden valmennuksen luottamuksen sekä koko karsintamenestyksen kannalta kriittisen tärkeä. Hollanti ansaitsee kotikentällään hieman yli 80 prosentin suosikkiaseman. Isäntien kannatus on säilynyt vakiossa maltillisena ja riveihin saadaan oikein pelattu suosikkivarma.

6 Slovakia–Kroatia (X2)

MM-karsinta: Slovakian otteet EM-kisoissa jäivät vaisuiksi, kun se jäi alkulohkoon. Tappioitta alkaneet MM-karsinnat saivat viikolla jatkoa, kun pisteet tasattiin Slovenian vieraana pelitapahtumiin nähden reilusti 1–1.

Kroatia pystyi nostamaan tasoaan EM-turnauksen edetessä, mutta putosi kuitenkin ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. MM-karsinnoissa se on lohkon jaetulla kärkisijalla Venäjän kanssa tasattuaan pisteet viikolla juuri Venäjän vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa.

Ero perustasossa menee niukasti Kroatian hyväksi, vaikka senkään otteet eivät ole viime aikoina yltäneet odotuksien mukaiselle tasolle. Vieraat ansaitsevat noin 45 prosentin suosikkiaseman odotusarvoltaan vähämaalisessa kohtaamisessa. Kroatia on jäämässä vakiossa niukasti alipelatuksi, joten vieraiden menestyksen kautta kulkeva peli-idea tarjoaa pientä etua.

7 Israel–Itävalta (2)

MM-karsinta: Israel aloitti MM-karsinnat melko odotetusti. Se keräsi pisteitä Skotlantia ja Moldovaa vastaan, mutta hävisi Tanskan vieraana. Viikolla tämän karsintarupeaman ensimmäinen ottelu Färsaarten vieraana hoitui komeasti 4–0.

EM-kisoissa neljännesvälieriin asti edennyt Itävalta on vahvoilla myös MM-karsintalohkossa, vaikka hävisi keväällä Tanskalle 0–4. Viikolla karsinnat jatkuivat 2–0-vierasvoitolla Moldovasta. Peliesitys oli odotetulla tasolla ja kahden maalin voitto tarkka kuvaus kentällä nähdystä tasoerosta.

Israel on esittänyt viime vuosina kotikentällään ajoittain hyviä otteita ja pystynyt haastamaan myös itseään isompia maita. Ero perustasossa menee kuitenkin Itävallan hyväksi siinä määrin, että lähes 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuva suosikkiasema on perusteltu. Itävallan kannatus on jäänyt vakiossa selvästi todennäköisyyttään maltillisemmaksi ja alipelattu vierasvoitto merkitään varmaksi.

8 Serbia–Luxemburg (1)

MM-karsinta: EM-kisoista ulos karsiutuminen oli Serbialle iso pettymys, mutta MM-karsinnat joukkue on aloittanut väkevästi. Keväältä plakkarissa on kaksi voittoa ja tasapeli. Viikolla harjoitusottelussa Qataria vastaan se oli parempi luvuin 4–0.

Luxemburg aloitti viime keväänä karsinnat yllättämällä Irlannin vieraissa, mutta toinen ottelu Portugalia vastaan päättyi odotetusti 1–3-tappioon. Viikolla Luxemburg jatkoi odotuksiin nähden hyviä otteitaan, kun kotiottelu Azerbaidzhania vastaan päättyi pelitapahtumiin nähden reilusti 2–1-voittoon.

Tasoero ja kotietu puhuvat omaa kieltään Serbian eduksi. Luxemburg on nostanut viime vuosina tuntuvasti tasoaan, mutta takamatkaa riittää vielä kirittäväksi. Serbia ansaitsee kotikentällään noin 75 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa isäntien kannatus on hieman todennäköisyyttään korkeammalla, mutta suursuosikin varmistaminen ei tunnut kohteessa tarpeelliselta.

9 Irlanti–Azerbaidzhan (1X)

MM-karsinta: Irlannin MM-karsintaurakka alkoi keväällä vaatimattomasti, kun se hävisi kaksi ensimmäistä otteluaan. Serbian vieraana kärsitty tappio oli odotettu, mutta tappio Luxemburgia vastaan oli iso pettymys. Viikolla Portugalin vieraana Irlanti sinnitteli maalin johdossa vielä minuutti ennen varsinaisen peliajan loppua, mutta hävisi lopulta pelitapahtumiin nähden reilusti 1–2.

Azerbaidzhan kärsi sekin keväällä kaksi tappiota, mutta kohtasi lohkon kärkijoukkueet. Tappiot saivat jatkoa viikolla, kun se hävisi Luxemburgin vieraana 1–2. Azerbaidzhan lähti otteluun altavastaajana, mutta esiintyi pelillisesti vielä odotettuakin heikommin.

Irlanti haluaa palauttaa itseluottamuksensa kotiyleisön edessä ja on laadukkaampana joukkueena selkeä ennakkosuosikki, vaikka viime aikojen otteet eivät ole vakuuttaneet. Irlanti ansaitsee selkeän kuusi kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa kotivoitto on kerännyt kymmenisen pinnaa liikaa peliä puoleensa, joten vähintään vaihtomerkin asettaminen selkeän ennakkosuosikin kylkeen kannattaa.

10 AFC Wimbledon–Oxford U (X2)

Ykkösliiga: Viime kaudella putoamisen välttäneen Wimbledonin kausi on alkanut odotetusti. Alla on neljä voitonta ottelua, mutta kolmesta näistä se on saanut puristettua tasapelipisteen. Viimeksi pisteet tasattiin Ipswichin vieraana 2–2.

Oxford oli viime kaudella mukana jopa nousutaistelussa, mutta tie nousi pystyyn pudotuspeleissä. Kausi on alkanut viime kauden tapaan vahvalla suorittamisella. Liigacupissa matka kuitenkin tyssäsi viikolla, kun vierasottelu Cambridge Unitedia vastaan päättyi tylyyn 1–4-tappioon.

Ero perustasossa menee Oxfordin eduksi selvällä marginaalilla. Viikolla pelatun Liigacupin ottelun tuoma rasitus on pieni miinus, mutta Oxfordin 45 pinnan suosikkiasema on perusteltu. Laadukkaampi vierasjoukkue on jäämässä vakiossa niukasti alipelatuksi, joten pelivalinta kohdistuu usein osuvaan ja ohutta etua tarjoavaan X2 -yhdistelmään.

11 Cheltenham T–MK Dons (X2)

Ykkösliiga: Cheltenham tasasi viimeksi sarjassa pisteet Burtonin vieraana 1–1, vaikka peliesitys jäikin odotettua vaatimattomammaksi. Viikolla se kärsi liigacupissa 0–2-tappion Bristol Roversin vieraana, mutta tyytyi kierrättämään vakioavauskokoonpanoaan.

MK Donsin alkukauden vahvat otteet saivat jatkoa Liigacupissa, kun se kaatoi Burtonin vieraskentällä 2–1. Edeltävällä sarjakierroksella kaatui puolestaan Accrington pelitapahtumiin nähden loogisesti 2–0.

Cheltenham ei kuulu sarjanousijastatuksestaan huolimatta aivan sarjan heikoimpiin kokonaisuuksiin, mutta ero perustasossa menee Donsin eduksi. Kotietu pitää isännät kiinni marginaalisessa suosikkiasemassa. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

12 Accrington S–Shrewsbury (X2)

Ykkösliiga: Accrington on aloittanut kautensa tutulla keskikastin suorittamisella. Viimeksi kolmen perättäisen voiton sarjan katkaisi 0–2-tappio MK Donsin vieraana. Kahden maalin tappio oli pelitapahtumiin nähden ansaittu. Viikolla Accrington eteni Liigacupin seuraavalle kierroksella, kun Barrow kaatui rangaistuspotkukilpailun päätteeksi 3–2.

Shrewsbury sai puolestaan tappioputkensa poikki, kun kotiottelu Gillinghamia vastaan hoitui 2–1. Tätä ennen se ei ollut tehnyt maaliakaan neljällä ensimmäisellä kierroksella. Alkukauden otteet kielivät Shewsburyn suoritustason pudonneen pykälällä viime kauteen nähden.

Accrington on joukkueista luokkaa laadukkaampi, mutta viikon cup-ottelusta kertyneestä rasituksesta on laskettava isännille miinus. Accrington ansaitsee kotonaan kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on karannut kymmenisen pinnaa yli todennäköisyytensä. Rasittuneen kotijoukkueen ohipeli kupongille.

13 EPS–Jazz (1)

Kakkonen: EPS on vajonnut putoamisviivan tuntumaan, kun alla on kuusi voitotonta ottelua perätysten. Viime kierroksen 1–3-tappio kotikentällä VJS:ää vastaan oli kriittinen. EPS:n otteet eivät kuitenkaan ole olleet niin heikkoja kuin toteutuneet tulokset antavat ymmärtää.

Jazzin sijoituksen lohkon piikkipaikalla ei saa antaa hämätä, sillä lohkon pelimäärissä on suuriakin eroja. Tästä osoituksena voi pitää Jazzin edellisessä pelissä kärsimää 0–1-tappiota Honka Akatemiaa vastaan. Jazz lähti otteluun ennen peliä vedonlyöntimarkkinan ennusteissa selkeänä suosikkina, mutta sekä pelitapahtumat että livevedonlyöntimarkkina puhuivat Hongan laadukkaamman tekemisen puolesta.

Joukkueiden välinen tasoero on maltillisempi kuin tilanne sarjataulukossa näyttää. Jazz on joukkueista kiistatta laadukkaampi, mutta ero perustasossa nostaa sen vieraissa ainoastaan niukkaan 40 prosentin suosikkiasemaan. Vakiossa vieraiden kannatus on karannut päälle 50 pinnan, joten pelivalinta kohdistuu kipeästi pisteitä kaipaavaan kotijoukkueeseen.