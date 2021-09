Cristiano Ronaldo on nyt eniten maajoukkue­maaleja iskenyt miespelaaja. Keskiviikon ennätyshuumaan mahtui myös kömmähdys.

Portugalilainen supertähti Cristiano Ronaldo teki keskiviikkona jälleen uutta jalkapallohistoriaa.

Ronaldo, 36, iski kaksi viime hetken maalia, kun Portugali voitti MM-karsinnoissa Irlannin lukemin 2–1. Kyseessä olivat Ronaldon maalit numero 110 ja 111 Portugalin maajoukkuepaidassa. Kyseessä on ennätys: Ronaldo on nyt kaikkien aikojen eniten maajoukkuemaaleja viimeistellyt miespelaaja.

Aiemmin ennätystä piti nimissään iranilainen Ali Daei 109 maajoukkuemaalillaan.

Ronaldon keskiviikkoisia ennätysmurskajaisia seurasi pienimuotoinen some-kohu, kun moni uutissaitti ja jalkapallosivusto hehkutti ennätystä. Esimerkiksi jalkapallon miesten Mestarien liigan virallisella Twitter-tilillä kerrottiin, kuinka Ronaldosta tuli eniten maajoukkuemaaleja tehnyt pelaaja.

Kommenteissa muistutettiin, ettei näin suinkaan ole, vaan Ronaldo on nimenomaan eniten maajoukkuemaaleja iskenyt miespelaaja.

Eniten maajoukkuemaaleja kaikista jalkapalloilijoista on iskenyt Kanadan Christine Sinclair, jolle niitä on kertynyt 187. Maailmanennätys on Ronaldolta siis 76 maalin päässä.

Ronaldon nyt hallitseman miesten ennätyksen on ylittänyt Sinclairin lisäksi seitsemän muutakin naispelaaja: Abby Wambach (USA, 184 maalia), Mia Hamm (USA, 158), Kristine Lilly (USA, 130), Birgit Prinz (Saksa, 128), Carli Lloyd (USA, 128), Julie Fleeting (Skotlanti, 116) ja Marta (Brasilia, 112). Ronaldon kanssa samassa maalimäärässä on USA:n Alex Morgan.

Christine Sinclair kipparoi kesällä Kanadan naiset olympiavoittoon. Seuratasolla 38-vuotias pelaaja edustaa Portland Thornsia.

Miespelaajista ainoastaan Ronaldo ja Daei ovat ylittäneet sadan maajoukkuemaalin rajapyykin. Kolmanneksi eniten maajoukkuemaaleja iskenyt miespelaaja on Malesian Mokhtar Dahari 89 osumallaan.

Cristiano Ronaldo sivusi keskiviikkona myös miesten Euroopan ennätystä. Vanhaan seuraansa Manchester Unitediin palaavalle hyökkääjälle on nyt kertynyt 180 esiintymistä Portugalin maajoukkueessa. Hän jakaa maaotteluennätyksen Espanjan Sergio Ramosin kanssa. Naisista peräti yli 300 maaotteluun ovat yltäneet Lilly (352 ottelua), Lloyd (312) ja Sinclair (303).

Hienojen ennätysten ohella Ronaldon keskiviikkoiltaan mahtui myös nolo kömmähdys. Hän nimittäin juhlisti Irlanti-ottelun lisäajalla iskemäänsä 2–1-voittomaalia villisti ilman paitaa.

Koska kyseinen tuuletus on säännöissä kielletty, Ronaldolle näytettiin maalijuhlien jälkeen keltaista korttia. Samalla täyttyi hänen korttitilinsä. Seurauksena oli yhden ottelun pelikielto, joten Ronaldo on sivussa Portugalin ensi tiistaina pelattavasta MM-karsintaottelusta Azerbaidzhania vastaan.

Cristiano Ronaldon paidaton tuuletus toi keltaisen kortin ja yhden ottelun pelikiellon korttitilin täyttymisen vuoksi.

Sky Sportsin mukaan Portugalin maajoukkue vapautti Ronaldon pelikiellon vuoksi palveluksista tämän maajoukkuetauon osalta, joten hän on vapaa matkustamaan esimerkiksi uusvanhaan osoitteeseensa Manchesteriin valmistautumaan paluuotteluunsa.

Ei ole vielä tietoa, onko Ronaldo heti riveissä, kun Valioliiga palaa maaottelutauolta. Manchester United kohtaa lauantaina 11. syyskuuta Newcastlen.

Ronaldo edusti Manchester Unitedia ensimmäisen kerran vuosina 2003–2009.