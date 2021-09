Kazakstan ja Ukraina tarjoilivat kunnon nitro-ottelun MM-karsinnassa – tulos sopii Huuhkajille, joka kohtaa Kazakstanin lauantaina

Kazakstanin ja Ukrainan ottelun toisen puoliajan lisäajalla nähtiin kaksi maalia.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue sai hyviä uutisia Nur-Sultanista, kun Kazakstanin ja Ukrainan välinen MM-karsintaottelu päättyi keskiviikkoiltana 2–2-tulokseen ja piti D-lohkon tiiviinä.

Ottelun loppu muodostui huimaksi trilleriksi, kun Danylo Sikan vei Ukrainan 2–1-johtoon lisäajan kolmannella minuutilla.

Kazakstan punnersi vielä tasoihin kolmisen minuuttia myöhemmin, eli ajassa 90+6, Ruslan Valiullinin täysosumalla.

Valiullin vastasi toisella jaksolla myös Kazakstanin 1–1-tasoituksesta. Ukraina oli avannut hanat avauspuoliajalla Roman Jaremtsukin maalilla.

Lohkossa toisena oleva tasapeliharava Ukraina on kerännyt neljä ja Kazakstan kaksi pistettä. Myös Suomella on kaksi pistettä, kun Huuhkajat on pelannut tasapelit Ukrainaa ja Bosnia-Hertsegovinaa vastaan. Suomi kohtaa Kazakstanin lauantaina kotonaan ja Ranskan tiistaina vieraissa.

Keskiviikon myöhäisottelussa Ranska yrittää vahvistaa lohkojohtoaan Bosnia-Hertsegovinan kustannuksella. Ranskalla on seitsemän pistettä, mutta Bosnia-Hertsegovinalla vain yksi. Lohkovoittaja etenee suoraan ensi vuoden MM-kilpailuihin.