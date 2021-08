Vakio: Huuhkajat hakee karsintojen avausvoittoaan – suosikkina Kazakstanin kaatoon

Viikon varmat löytyvät MM-karsinnoista, vaihtomerkit säästetään Ykkösliigaan ja Kakkoseen.

1 Suomi–Kazakstan (1)

MM-karsinta: Huuhkajat suoritti kesän EM-kisoissa odotetulla tasolla, eikä alkulohkoon jäämistä voinut pitää suurena pettymyksenä. MM-karsinnat alkoivat keväällä kelvollisesti. Kazakstan on lohkon vaatimattomin kokonaisuus, vaikka 1–1-tasapeli Ukrainan vieraana oli kova tulos. Suomi lähtee otteluun selkeänä ennakkosuosikkina, vaikka keskikentältä puuttuu pelikieltoinen Glen Kamara.

2 Ukraina–Ranska (2)

MM-karsinta: Ukraina esiintyi kesän EM-kisoissa pirteästi ja eteni puolivälieriin asti. MM-karsintojen kolme ensimmäistä kierrosta tuottivat kaikki tasapelin. Ranskan EM-kisat päättyivät dramaattiseen tappioon neljännesvälierissä. Joukkueiden aikaisempi kohtaaminen keväällä päättyi 1–1. Ero perustasossa menee Ranskan eduksi siinä määrin, että lähes 60 prosentin suosikkiasema on vieraskentällä perusteltu.

3 Kypros–Venäjä (2)

MM-karsinta: Kypros on aloittanut MM-karsinnat odotettua vahvemmin, kun kasassa on kolmen kierroksen jälkeen neljä pistettä. Viimeksi se yllätti kotikentällään Slovenian 1–0. Venäjä esiintyi EM-kisoissa odotetulla tasollaan ja jäi Huuhkajien tapaan alkulohkoon. MM-karsinnoissa kasassa on kuusi pistettä. Ero perustasossa puhuu Venäjän puolesta ja se ansaitsee vieraissakin kuusi kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman.

4 Latvia–Norja (2)

MM-karsinta: Latvia ylsi viimeisimmässä karsintaottelussaan 3–3-tasapeliin Turkin vieraana. joukkue on kuitenkin armotta lohkon heikoin kokonaisuus yhdessä Gibraltarin kanssa. Norja ei yltänyt kelvollisista karsinta- ja Kansojen liigan otteistaan huolimatta EM-kisoihin. MM-karsinnoissa lohkokärki Turkkia vastaan oli tuloksena tyly 0–3-tappio. Tasoero on Norjan hyväksi merkittävä ja selkeä suosikkiasema vieraskentällä perusteltu.

5 Hollanti–Montenegro (1)

MM-karsinta: Hollannin EM-kisat päättyivät ensimmäisellä pudotuspelikierroksella, ja samalla päättyi Frank de Boerin valmennusvastuu. Päävalmentajaksi nimettiin jo kolmatta kertaa urallaan Louis van Gaal. Montenegro voitti keväällä odotetusti lohkon heikoimpiin kuuluvan Latvian ja Gibraltarin, mutta joutui taipumaan kotona Norjaa vastaan. Tasoero on Hollannin hyväksi merkittävä ja isännät nousevat kotikentällään yli 80 prosentin suursuosikeiksi.

6 Slovakia–Kroatia (12)

MM-karsinta: Slovakian otteet EM-kisoissa jäivät vaisuiksi, kun se jäi alkulohkoon. MM-karsinnat joukkue on aloittanut tappioitta. Kroatia pystyi nostamaan tasoaan EM-turnauksen edetessä, mutta putosi kuitenkin ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. MM-karsinnoissa se on lohkon piikkipaikalla. Ero perustasossa menee Kroatian hyväksi. Vieraat ansaitsevat noin 45 prosentin suosikkiaseman odotusarvoltaan vähämaalisessa kohtaamisessa.

7 Israel–Itävalta (X2)

MM-karsinta: Israel aloitti MM-karsinnat melko odotetusti. Se keräsi pisteitä Skotlantia ja Moldovaa vastaan, mutta hävisi Tanskan vieraana. EM-kisoissa neljännesvälieriin asti edennyt Itävalta on vahvoilla myös MM-karsintalohkossa, vaikka hävisi keväällä Tanskalle rumasti 0–4. Ero perustasossa menee Itävallan hyväksi selvällä marginaalilla, ja suosikkiasema kipuaa vieraskentälläkin 50 prosentin tuntumaan.

8 Serbia–Luxemburg (1)

MM-karsinta: EM-kisoista ulos karsiutuminen oli Serbialle iso pettymys, mutta MM-karsinnat joukkue on aloittanut väkevästi. Keväältä plakkarissa on kaksi voittoa ja tasapeli. Luxemburg aloitti karsinnat yllättämällä Irlannin vieraissa, mutta toinen ottelu Portugalia vastaan päättyi odotetusti 1–3-tappioon. Tasoero ja kotietu puhuvat omaa kieltään Serbian eduksi, ja isännät ansaitsevat selkeän suursuosikkiaseman.

9 Irlanti–Azerbaidzhan (1)

MM-karsinta: Irlannin MM-karsintaurakka alkoi keväällä vaatimattomasti, kun se hävisi kaksi ensimmäistä otteluaan. Serbian vieraana kärsitty tappio oli odotettu, mutta tappio Luxemburgia vastaan oli iso pettymys. Azerbaidzhan kärsi sekin keväällä kaksi tappiota, mutta kohtasi lohkon kärkijoukkueet. Irlanti on kotikentällään selkeä ennakkosuosikki, vaikka sen viime aikojen otteet eivät ole vakuuttaneet.

10 AFC Wimbledon–Oxford U (X2)

Ykkösliiga: Viime kaudella putoamisen välttäneen Wimbledonin kausi on alkanut odotetusti. Viimeksi pisteet tasattiin Ipswichin vieraana 2–2. Oxford oli viime kaudella mukana jopa nousutaistelussa, mutta tie nousi pystyyn pudotuspeleissä. Kausi on alkanut viime kauden tapaan vahvalla suorittamisella. Ero perustasossa menee Oxfordin eduksi selvällä marginaalilla. Viikolla pelattava Liigacup on miinus, mutta Oxfordin 45 pinnan suosikkiasema on perusteltu.

11 Cheltenham T–MK Dons (12)

Ykkösliiga: Cheltenham tasasi pisteet Burtonin vieraana 1–1, vaikka peliesitys jäikin odotettua vaatimattomammaksi. MK Dons jatkoi vahvoja otteita kotikentällään, kun Accrington kaatui 2–0. Cheltenham ei kuulu sarjan heikoimpiin kokonaisuuksiin, mutta ero perustasossa menee Donsin eduksi. Kotietu pitää isännät kiinni niukassa 40 prosentin suosikkiasemassa.

12 Accrington S–Shrewsbury (12)

Ykkösliiga: Accrington on aloittanut kautensa tutulla keskikastin suorittamisella. Viimeksi kolmen perättäisen voiton sarjan katkaisi 0–2-tappio MK Donsin vieraana. Shrewsbury sai puolestaan tappioputkensa poikki, kun kotiottelu Gillinghamia vastaan hoitui 2–1. Tätä ennen se ei ollut tehnyt maaliakaan. Accrington on joukkueista pykälän verran laadukkaampi ja ansaitsee kotonaan kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.

13 EPS–Jazz (12)

Kakkonen: EPS on vajonnut putoamisviivan tuntumaan, kun alla on kuusi voitotonta ottelua perätysten. Viime kierroksen tappio VJS:ää vastaan oli kriittinen. Jazzin sijoituksen lohkon piikkipaikalla ei saa antaa hämätä, sillä pelimäärissä on suuriakin eroja. Joukkueiden välinen tasoero on maltillisempi kuin sarjataulukko näyttää, mutta laadukkaampi Jazz ansaitsee vieraissa niukan suosikkiaseman.