Lionel Messi suostui vastustajan yllättävään ehdotukseen PSG-debyyttinsä jälkeen – suloinen lopputulos hurmasi somessa

PSG:n paidassa debytoinut Lionel Messi hurmasi myös vastustajan pelaajat ja kannattajat.

Jalkapallon supertähti Lionel Messi asteli sunnuntai-iltana ensimmäistä kertaa kentälle PSG:n pelaajana.

34-vuotias argentiinalainen tuli brasilialaistähti Neymarin tilalle PSG:n ja Reimsin välisen ottelun 66. minuutilla. Reimsin kotikannattajien valtavien aplodien saattelemana kentälle hölkännyt supertähti ei vielä debyytissään yltänyt tilastomerkintöihin.

Ottelun jälkeen nähtiin paljonpuhuva hetki, kun Reimsin maalivahti Predrag Rajkovic marssi Messin luo esittämään harvinaisen pyynnön.

Rajkovic toivoi Messin suostuvan yhteiskuvaan 2-vuotiaan lapsensa kanssa, ja ilmeisen hyväntuulinen argentiinalainen teki työtä käskettyä.

Maalivahdin puolison Ana Rajkovicin Instagramissa julkaiseva kuva lapsen kanssa hymyilevästä Messistä levisi vauhdilla sosiaalisessa mediassa ottelun jälkeen.

PSG voitti ottelun 2–0 siirtohuhujen kohteena olevan Kylian Mpabben kahdella maalilla. Molemmat osumat syntyivät ennen Messin kentälle tuloa.

– Hän on vielä kaukana parhaasta vireestään, mutta on harjoitellut hyvin ja on täydessä iskussa seuraavan parin viikon sisällä. Hän oli hyvä, ensimmäisistä kosketuksistaan asti hän rauhoitti joukkuettamme. On hienoa, että hän sai aloittaa voitolla, joukkueen valmentaja Mauricio Pocchettino totesi BBC:n mukaan.