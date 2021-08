Vakio: Avaako Teemu Pukin Norwich pistetilinsä?

Liverpool on vahvoilla viikonlopun huippumatsissa Chelseaa vastaan.

1 Liverpool–Chelsea (1)

Valioliiga: Liverpool jatkoi hyviä otteitaan ja voitti kotiavauksessaan Burnleyn pelitapahtumiin nähden loogisesti 2–0. Vastustajien tason osalta kevyehkö otteluohjelma kahdella ensimmäisellä kierroksella on tarjonnut Liverpoolille pehmeän laskun takaisin pelirutiiniin, eivätkä muutamat poissaolot optimiavauskokoonpanosta ole merkittävästi näkyneet. Tulevan lauantain ottelusta Chelseaa vastaan puuttuu todennäköisesti edelleen tärkeä keskikenttäpelaaja Fabinho.

Chelsea jatkoi sekin vahvoja otteittaan kaatamalla viime viikonloppuna paikallisottelussa siipirikkoisen Arsenalin 2–0. Arsenalia vastaan debytoineen ja välittömästi maalinteossa onnistuneen Romelu Lukakun saapuminen antaa syyn nostaa Chelsean pelivoimaa tuntuvasti. Chelsealta sivussa lauantaina ovat jo viimeksi puuttunut Christian Pulisic sekä Ruben Loftus-Cheek.

Liverpoolin ja Chelsean välistä tasoeroa ei ole juuri nimeksikään, ja viimeistään Lukakun saapuminen Lontoon sinisten riveihin nostaa sen Liverpoolin rinnalle rankingissa. Kotietu pitää kuitenkin Liverpoolin Anfieldilla hieman yli 40 prosentin suosikkina. Vakiossa sekä vedonlyöntimarkkinoilla yleisesti kotijoukkue on jäämässä ilman riittävää arvostusta, joten luotetaan Liverpoolin iskukykyyn kotiyleisön edessä ja merkitään ykkönen avauskohteessa varmaksi.

2 Norwich C–Leicester C (1X)

Valioliiga: Norwich kärsi viimeksi 0–5-tappion Manchester Cityn vieraana. Tasoero oli odotettu ja useamman maalin tappio pelitapahtumiin nähden ansaittu. Viikolla joukkue nostatti itseluottamustaan kaatamalla liigacupissa viime kaudelta tutun vastustajan Bournemouthin peräti 6–0. Norwichin loukkaantumistilanne on kelvollinen, ja poissaolot kohdistuvat alkukauden väliin jättäneisiin rotaatiopelaajin.

Leicester kaatoi avauskierroksella Wolvesin kotonaan vaivoin 1–0. Toisella kierroksella se kärsi ruman 1–4-tappion West Hamin vieraana, mutta joutui jo ensimmäisen jakson lopulla alivoimalle Ayoze Perezin ulosajon myötä. Perezin lisäksi lauantaina sivussa ovat loukkaantumisista kärsivät Jonny Evans, Jannik Vestergaard ja Ryan Bertrand.

Norwichin peliesitykset ovat olleet vaatimattomia, eikä vastustajien kova taso anna armoa tulevallakaan kierroksella. Leicester kärsii eritoten puolustuslinjaan kohdistuvista poissaoloista, mutta ero perustasossa nostaa sen silti vieraskentällä hieman yli 50 prosentin ennakkosuosikiksi. Vakiossa vieraiden kannatus on päälle 60 pinnan, joten isäntien menestykseen nojaava pelivalinta tarjoaa kohteessa parhaan edun.

3 Aston Villa–Brentford (X2)

Valioliiga: Aston Villa nappasi kotiavauksessaan 2–0-voiton Newcastlesta, mutta kahden maalin marginaali ei kuvaa kovinkaan tarkasti odotettua tasaisempina edenneitä pelitapahtumia. Viikolla Villa nostatti itseluottamustaan pelaamalla odotettua vahvemmalla kokoonpanolla kakkosliigassa operoivaa Barrow’ta vastaan voittaen 6–0. Villalta sivussa lauantaina jatkaa todennäköisesti edelleen kärkimies Ollie Watkins. Lisäksi uusi hankinta Leon Bailey on potentiaalisista avauskokoonpanon miehistä toipilaana.

Brentford esiintyi odotettua laadukkaammin tasatessaan pisteet 0–0 päättyneessä vierasottelussa Crystal Palacea vastaan. Viikolla Brentford kaatoi liigacupissa Forest Greenin 3–1. Marcus Forss pelasi täydet minuutit ja onnistui kertaalleen maalinteossa. Brentfordin vahvuudesta puuttuvat todennäköisesti edelleen pelikuntoa lähestyvä Mathias Jensen sekä Joshua Dasilva.

Villan peliesitykset ovat jääneet ensimmäisillä kierroksilla jälkeen odotuksista, mitä selittävät osittain poissaolot sekä uusien pelaajien sisäänajo. Brentford on ollut odotettua parempi, mutta ero perustasossa menee edelleen Villan eduksi selvällä marginaalilla. Isännät ansaitsevat kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Ykkönen on keräämässä selvästi todennäköisyyttään runsaammin peliä puoleensa, joten otetaan kotivoitosta rohkea ohitus.

4 West Ham–Crystal Palace (1)

Valioliiga: West Ham kaatoi viime maanantaina kotikentällään Leicesterin 4–1, mutta pääsi pelaamaan koko toisen puoliajan miesylivoimalla. Avauskierroksella West Ham nousi Newcastlen vieraana tappioasemasta 4–2-voittoon, mutta ei vakuuttanut omalla puolustuspelaamisellaan. Kahden ensimmäisen kierroksen toteutuneet tulokset ovat yläkanttiin Hammersin perustasoon nähden, mutta pelivoimaa vastaa viime kauden hyvää tasoa.

Crystal Palace tasasi kotiavauksessaan pisteet Brentfordia vastaan maalittomana päättyneessä ottelussa ja jäi sarjanousijaa pelillisesti heikommaksi osapuoleksi. Palacen peli ei uuden valmennusryhmän alaisuudessa ole näyttänyt hääviltä ja rankingsijoitus löytyy vain hieman todennäköisimpien putoajakandidaattien yläpuolelta. Tästä kertoo myös viikolla kelpo kokoonpanolla kärsitty 0–1-tappio liigacupissa Watfordin vieraana.

Ero perustasossa menee West Hamin hyväksi selkeällä erolla ja Hammersin hieman useammin kuin kuusi kertaa kymmenestä toteutuva suosikkiasema perusteltu on kotiyleisön edessä perusteltu. Vakiossa isäntien kannatus on laukalla, mutta kierroksella selkeiden ennakkosuosikkien loistaessa poissaolollaan merkitään West Ham kohteessa varmaksi ylipelattunakin.

5 Brighton–Everton (1)

Valioliiga: Brighton jatkoi voittojen tiellä, kun kotiavaus Watfordia vastaan päättyi 2–0-voittoon. Kahden maalin marginaalia voi pitää tarkkana kuvauksena kentällä nähdystä tasoerosta. Viikolla Brighton haki liigacupissa 2–0-vierasvoiton Cardiffin kustannuksella, mutta vastuuta ottelussa sai pääasiassa kakkosmiehistö. Brightonin sairaslistaa ovat miehittäneet viime kaudelta tutut pitkäaikaispotilaat, mutta lauantain kotiottelusta Evertonia vastaan puuttuvat mahdollisesti myös Neil Maupay sekä Enock Mwepu.

Everton tasasi viimeksi pisteet Leedsin vieraana 2–2 ja esiintyi myös pelillisesti hieman odotettua laadukkaammin. Kilpailulliset ottelut ovat alkaneet Rafa Benitezin alaisuudessa tappioitta, kun myös liigacupissa tuli 2–1-vierasvoitto Huddersfieldistä. Everton peluutti ottelussa hieman odotettua vahvempaa kokoonpanoa, vaikka rotaatiota avainpelaajienkin osalta nähtiin. Sivussa lauantaina ovat Huddersfieldia vastaan ulosajon kärsinyt Moise Kean sekä itseään loukannut Alex Iwobi. Kahdelta edelliskierrokselta puuttuneen James Rodriguezin pelikunto on kysymysmerkki.

Paremmista lähtökohdista kauteen päässyt Brighton on vieraita rankingissa edellä. Hyökkäyspäätä mahdollisesti heikentävät poissaolot ovat miinus, mutta isännät ansaitsevat kotiedun turvin noin 45 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Brightonin kannatus on jäänyt vakiossa turhan maltilliseksi, joten Lokit merkataan kolmatta viikkoa peräkkäin varmaksi.

6 Newcastle U–Southampton (1)

Championship: Newcastle hävisi viimeksi Aston Villan vieraana 0–2, vaikkei esiintynytkään merkittävästi kotijoukkuetta vaatimattomammin. Virheet puolustuspäässä ovat maksaneet kahdessa ensimmäisessä ottelussa pisteet, vaikka ajoittain kummankin pelin sisällä nähtiin myös hyvää pelaamista. Newcastlelta sivussa ovat loukkaantuneet Jonjo Shelvey sekä pidempään sivussa olleet Martin Dubravka ja Paul Dummet.

Southampton tasasi pisteet kotikentällään Manchester Unitedia vastaan 1–1. Sotonin niukka tappio olisi kuitenkin kuvannut pelitapahtumia pistejakoa tarkemmin. Sotonin terveystilanne on hyvä, sillä ainoastaan ensimmäisiltä kierroksilta sivussa ollut Stuart Armstrong on edelleen loukkaantuneiden kirjoissa.

Kummankin joukkueen otteet ensimmäisillä kierroksilla ovat vastanneet melko tarkasti odotuksia. Newcastle on rankingissa lähes samalla viivalla heikoimpien nousijoiden kanssa, kun taas selvästi edelliskauteen nähden heikentynyt Soton on todennäköisimpien putoajien yläpuolelle asettuvassa ryhmässä. Kotietu pitää Newcastlen kiinni 40 prosentin suosikkiasemassa. Vakiossa niukasti alipelattu ykkönen nostetaan rohkeasti varmaksi.

7 Barnsley–Birmingham (1)

Championship: Barnsley menetti viimeksi QPR:n vieraana aikaisen kahden maalin johtonsa, kun pisteet jaettiin lopulta maalipaikkoihin nähden reilusti 2–2. Edeltävässä kotiottelussaan se kärsi 0–1-tappion Lutonia vastaan, vaikka pelitapahtumiin nähden maalin voitto olisi ollut perustellumpi.

Birmingham kaatoi viimeksi Lutonin vieraissa peräti 5–0, vaikka ei pelitapahtumia murskavoittoon oikeuttavalla tavalla dominoinutkaan. Voittoa on toki vaikea pitää ansaitsemattomana. Viikolla Birmingham kärsi liigacupissa 0–2-tappion Fulhamia vastaan, mutta tyytyi kierrättämään normaalia avauskokoonpanoaan kovalla kädellä.

Barnsley on heikentynyt odotetusti valmentajavaihdoksensa myötä, mutta on perustasoltaan hieman vieraaksi saapuvaa Birminghamia edellä. Niukka ero perustasossa ja kotietu nostavat Barnsleyn noin 45 prosentin suosikkiasemaan. Isäntien kannatus on jäämässä vakiossa niukasti alipelatuksi, joten ykkönen merkitään riveihin varmaksi.

8 Middlesbrough–Blackburn (1)

Championship: Boro joutui tyytymään maalittomaan tasapeliin Derbyn vieraana, vaikka pelitapahtumiin nähden niukka voitto olisikin ollut ansaittu. Myös edeltävän kotiottelun QPR:ää vastaan Boro olisi maalipaikkojen valossa ansainnut voittaa, joten toteutuneiden tulosten ei saa antaa hämätä suoritustasoa arvioidessa.

Blackburn hävisi kotikentällään WBA:lle 1–2, mutta oli pelillisesti vielä paljon heikompi, mitä loppulukemat antavat ymmärtää. Edeltävän kierroksen vierasottelu Forestia vastaan toi kuitenkin pelitapahtumiin nähden ansaitun 2–1-voiton.

Boro on reilua luokkaa laadukkaampi kokonaisuus, vaikka vieraat neljän kierroksen jälkeen korkeammalta taulukosta löytyvätkin. Boro ansaitsee kotikentällään hieman alle 50 prosentin jäävän suosikkiaseman. Vakiossa isäntien kannatus on noussut hieman todennäköisyyttään korkeammalle, mutta laadukkaampi ja edellisissä otteluissaan tuloksellisesti alisuorittanut kotijoukkue säilyy riveissä varmana.

9 Huddersfield–Reading FC (X2)

Championship: Huddersfield jatkoi voitokkaana toisessa perättäisessä ottelussa, kun Sheffield United kaatui vieraissa 2–1. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisia pelitapahtumia täyttä pistesaalista tarkemmin. Viikolla liigacupissa se kärsi odotetun 1–2-tappion kotikentällä Evertonia vastaan.

Readingin peliesitys jäi vaatimattomaksi, kun se hävisi Coventryn vieraana pelitapahtumiin nähden reilusti 1–2. Reading on heikentynyt hieman viime kauteen nähden ja ainakin toistaiseksi myös alkukauden peliesitykset ovat olleet edelliskautta vaisumpia. Kahdesta edellisestä ottelusta sivussa ollut ykköshyökkääjä Lucas Joao jatkaa sivussa myös Huddsin vieraana.

Huddersfield on ollut viime kautta valmiimpi, kun taas vieraiden suoritustaso tuntuu pudonneen pykälällä. Isäntien haitaksi lasketaan pieni miinus liigacupin rasituksesta, mutta kotietu pitää sen kiinni niukassa 40 prosentin suosikkiasemassa. Isäntien kannatus on karannut vakiossa kymmenen pinnaa todennäköisyyttään korkeammaksi, joten vieraiden menestykseen nojaava pelivalinta on edullinen valinta.

10 Hull–Bournemouth (1X)

Championship: Hull on kärsinyt avauskierroksen voiton jälkeen tappion kolmesti perättäin. Viimeksi Fulhamin vieraana se hävisi pelitapahtumiin nähden reilusti 0–2. Tappiot eivät sinällään sarjanousijan kohdalla yllättäisi, mutta myös Hullin peliesitykset ovat jääneet selvästi jälkeen odotuksista.

Bournemouth joutui tyytymään edelliskierroksella kotikentällään 2–2-tasapeliin Blackpoolia vastaan, eikä sen peliesityskään yltänyt odotusten mukaiselle tasolle. Viikolla liigacupissa Norwichin vieraana se romahti 0–6-tappioon.

Hullin otteet eivät ole vakuuttaneet, ja ero perustasossa menee selvällä marginaalilla Bournemouthin eduksi. Myös vieraiden peliesityksissä riittää petrattavaa, ja viikolla pelattu Liigacup aiheuttaa rasitusta. Ero perustasossa nostaa Bournemouthin vieraissa hieman yli 40 prosentin suosikkiasemaan. Vakiossa vieraat on nostettu päälle 50 pinnan kannatukseen, joten kotijoukkueen menestykseen nojaava pelivalinta tarjoaa etua.

11 QPR–Coventry (2)

Championship: QPR:n kausi jatkui tappioitta, kun se nousi viimeisen vartin aikana kahden maalin takaa 2–2-tasapeliin kotona Barnsleyta vastaan. Pistejakoa voi pitää tarkkana kuvauksena tasaisissa merkeissä edenneistä pelitapahtumista. Tiistaina QPR eteni liigacupin seuraavalle kierrokselle kaadettuaan kotonaan Oxford Unitedin 2–0.

Coventry jatkoi voitokkaana toisessa perättäisessä ottelussa, kun se kaatoi kotikentällään Readingin 2–1. Myös peliesitys oli niukkaan voittoon oikeuttava. Viime kauteen nähden vahvistuneen Coventryn otteet ovat olleet ensimmäisen kierrosten aikana vielä odotettuakin laadukkaampia.

QPR on rankingissa edellä, mutta vahvistunut Coventry on ollut sekin avauskierroksilla hyvä. QPR pelasi viikolla liigacupissa, ja vaikka se kierrättikin osittain avauskokoonpanoaan, lasketaan kotijoukkueen haitaksi pieni miinus rasituksesta. QPR ansaitsee noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Ärrät ovat keränneet yli 60 prosentin kannatuksen. Rajusti alipelattu vierasvoitto nostetaan rohkeasti varmaksi.

12 Luton–Sheffield U (X2)

Championship: Luton romahti viimeksi kotona odottamattomaan 0–5-tappioon Birminghamia vastaan. Ottelu oli kuitenkin tasaväkisempi, mitä vieraiden hyväksi menneet murskalukemat antavat ymmärtää.

Sheffieldin rämpiminen jatkui, kun se hävisi kotonaan Huddersfieldille 1–2. Tehoton pallonhallinta ei tuottanut odotuksiin nähden riittävästi maalipaikkoja, mutta ei tappiota voi pitää pelitapahtumiin nähden ansaittuna. Tiistaina joukkueen itseluottamusta nostatti liigacupissa 2–1-kotivoitto Derbyn kustannuksella, vaikka ottelussa vastuuta saivatkin pääasiassa vähälle peliajalle sarjassa jääneet pelaajat.

Kummankaan joukkueen ensimmäisten kierrosten peliesitykset eivät ole vakuuttaneet. Sheffield rankattiin kauden alkaessa kärkikahinoihin yhtenä putoajana, mutta toistaiseksi peliesitykset ovat olleet odotuksiin nähden vaatimattomia. Vieraat ovat edelleen neljän kierroksen jälkeen sen verran korkeammalla rankingissa, että perustaso oikeuttaa marginaaliseen suosikkiasemaan. Vakiossa Luton on merkitty lähes kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi, joten sekä risti että vierasvoitto tarjoavat hyvää etua.

13 Fulham–Stoke (X2)

Championship: Fulham nappasi kolmannen perättäisen voiton, kun kotiottelu Hullia vastaan hoitui 2–0. Peliesitys oli vahva ja täysi pistesaalis ansaittu. Viikolla joukkue eteni liigacupissa seuraavalle kierrokselle, kun se voitti Birminghamin vieraskentällä 2–0.

Stoken uurastaminen palkittiin kotikentällä, kun se voitti edelliskierroksella Forestin 1–0. Vaikka voiton ratkaissut maali venyi loppuhetkille, ansaitsi Potters niukan voittonsa. Viikolla Stoke kaatoi liigacupissa sarjaporrasta alempana operoivan Doncasterin 2–0.

Kumpikin joukkue on aloittanut kautensa väkevästi. Fulhamin peliesitykset ovat olleet kaikilla mittareilla sarjan laadukkaimpia, vaikka se ei ole saanut ensimmäisille kierroksille jalkeille parasta mahdollista avauskokoonpanoa. Myös Stoken kohdalla ensimmäisten kierrosten peliesitykset ovat olleet odotettua laadukkaampia. Fulham on vieraita reilun luokan verran rankingissa edellä ja ansaitsee kotikentällään kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa kotivoitto on kerännyt yli 60 prosenttisen kannatuksen, joten ylipelatun kotivoiton ohitus kiinnostaa.