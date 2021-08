Kommentti: HJK sai armottoman oppitunnin

HJK:n ja KuPSin rajat tulivat vastaan. Se ei tarkoita, että eurokesä olisi ollut huono, kirjoittaa Janne Oivio.

HJK ja KuPS painoivat eteenpäin niin kauan kunnes seinä tuli täysin läpäisemättömästi vastaan.

Kuulostaa kliseiseltä, kyllä, mutta aina suomalaisseurat eivät ole näin esiintyneet.

Turhan usein vuosien varrella on käynyt niin, että peleistä jää turhan paljon jossiteltavaa. Milloin jatkopaikka on ”jäänyt kiinni” tuomarin kyseenalaiseen ratkaisuun, viime hetken kylmään suihkuun tai hassattuun hyvään maalipaikkaan. Näitähän riittää. Jokaisella on oma kärsimystarinansa.

Nyt voidaan sanoa, että HJK ja KuPS etenivät eurokentillä juuri niin pitkälle kuin niillä oli oikeus. KuPS voitti upeasti kolme kierrosta putkeen. HJK hyödynsi mestaruuden tuoman asemansa ja eteni kahdella kierrosvoitolla ja kahdella tappiolla Konferenssiliigan lohkovaiheeseen.

Union Berlin laittoi Olympiastadionilla viikko sitten pystyyn jalkapalloklinikan, joka ei jättänyt mitään epäselväksi – eikä KuPSille mitään hävettävää. Vastassa oli huippuluokan miljoonapoppoo.

Nyt oli HJK:n vuoro kohdata tasonsa rajat. Peli oli tasaisempi, mutta ero silti näkyvä. Vierasjoukkue oli armottoman tehokas viimeistelyssään, eikä virheitä saanut anteeksi. Sen sai HJK huomata huuhkajakapteeni Tim Sparvia myöten.

HJK prässäsi, pörräsi, ja haki murtautumisia. Kokeneempi, laadukkaampi vastustaja sulki HJK:n parhailta paikoilta ja käytti omansa. Paremmalla tuurilla ottelupari olisi voinut näyttää hieman toiselta, mutta avainsana siinä on ”tuuri”. Oma onni ansaitaan, ja se alkaa pallosta huolehtimalla.

Vaan kuten oli KuPSin tapauksessa viikko sitten, niin ei tästä esityksestä ja putoamisesta jää HJK:lle hävettävää. Se pani parhaimmillaan Turkin jättiseuran maailmantähtineen tiukille ja oli erityisen vakuuttava vaikeassa vierasottelussa.

Tärkeintä kaikesta oli nähdä kaksi suomalaista seuraa pelaamassa omilla vahvuuksillaan tähtiä viliseviä suuren maailman joukkueita vastaan. Ei kilpikonnapuolustuksia, paniikkipurkuja ja 90 minuutin selviytymistaistelua. Kehitystyö näkyy. Ei se tarkoita, että Bundesliigan ja Turkin pääsarjan jengit menisivät rutiininomaisesti nurin. Mutta suunta on oikea.

Seuraava askel Klubille on uusi Konferenssiliiga ja sen lohkovaihe. Lohkot arvotaan perjantaina, eikä HJK toden totta mihinkään ruputurnaukseen päädy. Lohkovaiheessa riittää Mestarien liigan ja Euroopan liigan lohkovaiheista tuttuja seuroja – ja mukavasti väriä eri puolilta Euroopan futiskarttaa.

Luvassa on siis antoisa futissyksy suomalaiselle futisjännärille: Veikkausliiga huipentuu, Huuhkajat pelaa MM-karsinnoissa ja saamme pitkästä aikaa myös europelejä aina alkutalveen saakka.

Fenerbahce oli astetta liian kova vastus, mutta lohkopelit antavat tilaisuuden näyttää, minkä vuoksi HJK on oman tähtisikermänsä rakentanut.