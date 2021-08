NYT: Fifa saa takaisin jopa 200 miljoonaa omassa korruptioskandaalissaan pidätettyjä varoja

Fifa oli korruptioskandaalissa myös uhri.

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa saa takaisin jopa 200 miljoonaa dollaria omassa korruptioskandaalissaan pidätettyjä varoja, uutisoi The New York Times. Yhdysvaltain oikeusministeriö on hyväksynyt maksusuunnitelman, jonka ensimmäinen maksuerä on 32,3 miljoonaa dollaria.

Varojen palautusten takana on ajatus, että Fifa on ollut omassa korruptioskandaalissaan myös uhri. Rahat siirretään Fifan lisäksi Pohjois- ja Keski-Amerikan sekä Karibian liitolle Concacafille sekä Etelä-Amerikan jalkapalloliitolle Conmebolille.

Näiden liittojen aiempi johto oli osallisena Yhdysvaltain liittovaltion syyttäjäviraston kuusi vuotta sitten paljastamassa korruptiovyyhdessä. Fifan silloinen puheenjohtaja Sepp Blatter joutui jättämään paikkansa ja on saanut kaksi kuusivuotista toimintakieltoa.