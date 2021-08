Samia Suluhu Hassan puhui naisjalkapalloilijoista halventavaan sävyyn sunnuntaina.

Tansanian presidentti Samia Suluhu Hassan piti hämmentävän puheenvuoron sunnuntaina, kun maan alle 23-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue vieraili maan hallintorakennuksessa Dar es Salaamissa.

Hassan vaati puheessaan parempia tukitoimia naisurheilulle, mutta kaunis ajatus oli pahasti ristiriidassa hänen sanomistensa kanssa. Hänen mielestään naisjalkapalloilijoiden ulkonäkö tuhoaa heidän haaveensa avioliitosta.

– Heitä, joilla on lättärinnat, voi luulla miehiksi, ei naisiksi. Ja jos katsoo heidän kasvojaan... Kun on menossa naimisiin, sitä haluaa jonkun, joka on puoleensavetävä. Naisen, jolla on haluamiasi ominaisuuksia, hän totesi sunnuntain tilaisuudessa al-Jazeeran mukaan.

Hassan kehui, kuinka naisten jalkapallomaajoukkue tekee tansanialaiset ylpeiksi saavutuksillaan. Hän kuitenkin pelkäsi, että peliuran jälkeinen elämä voi olla monelle kivikkoista.

– Jos ajattelee heidän tulevaisuuttaan, kun heidän jalkansa ovat väsyneet pelaamisesta ja he eivät ole enää riittävän terveitä pelatakseen, millaista elämää he pystyvät elämään? He haaveilevat naimisiinmenosta, mutta jos joku teistä [U23-maajoukkueen miespelaajista] veisi heitä kotiinsa ja esittelisi vaimonaan, äitinne kysyisi, onko tuo nainen vai miespuolinen kaverisi, Hassan ruoti.

61-vuotiaan Hassanin puheet ovat aiheuttaneet rajuja vastareaktioita sosiaalisessa mediassa.

– Presidentti Hassanin kommentit naisjalkapalloilijoista olivat nöyryyttäviä kaikkien naisten kannalta, tansanialainen poliitikko Catherine Ruge kommentoi BBC:n mukaan.

Hassan valittiin virkaansa maaliskuussa, kun edellinen presidentti John Magafuli menehtyi. Afrikassa on hänen lisäkseen vain yksi naispresidentti, Sahle-Work Zewde Etiopiassa.

Hassania arvosteltiin taannoin kärkkäästi, kun hän kielsi raskaana olevilta tytöiltä ja äideiltä koulunkäynnin.