Myyntijohtaja Joni Vesalaisen mukaan JJK:n tämänkertainen projekti vaikuttaa terveeltä.

Jalkapallon Kakkosessa pelaava Jyväskylän JJK on palkannut uudeksi pää­valmentajakseen Toni Lehtisen. Lehtinen, 37, siirtyy JJK:n luotsiksi Seinäjoen SJK:n apu­valmentajan paikalta. Sopimus on 2+1-vuotinen.

Lehtinen on entinen pää­sarja­tason huippu­hyökkääjä. Hän pelasi Veikkaus­liigassa kausina 2003–2010 FC Hakassa, 2011 IFK Mariehamnissa ja 2014–2016 SJK:ssa yhteensä 228 ottelua, joissa paukutteli 73 maalia. Kaksin­kertainen Suomen mestari pelasi urallaan myös Suomen ikä­kausi­maa­joukkueissa sekä kolme ottelua A-maajoukkueessa.

Heti pääsarjauransa jälkeen Lehtinen siirtyi SJK-Akatemiaan pelaaja­valmentajaksi. Viime vuodet hän on työskennellyt SJK:n liiga­joukkueen apu­valmentajana.

Lehtisen siirtoa voidaan pitää JJK:lta melkoisena kaappauksena. Lehtinen on Seinäjoen jalka­palloilussa lähes ikonin asemassa, ja mies on SJK:n edustus­joukkueen historian eniten maaleja tehnyt pelaaja. Yleisesti arveltiinkin, että Lehtinen jatkaisi etenemistä valmentaja­urallaan koti­kaupunkinsa seurassa.

Jyväskylään Lehtistä houkutteli SJK:n entinen myynti­päällikkö, nykyään JJK:ssa samassa tehtävässä toimiva Joni Vesalainen. Lehtistä houkutti myös JJK:n kunnian­himoinen nousuprojekti.

Veikkausliigassa kaudet 2009–2013 ja 2017 pelannut vuoden 2012 pronssi­joukkue valahti viime liiga­visiittinsä jälkeen kahdessa vuodessa Kakkoseen ja tausta­yhtiön konkurssin jälkeen Kolmoseen.

– Lehtisen sopimuksen myötä seura sanoo ääneen, että ensi vuonna ainoa tavoitteemme on nousta Ykköseen. Tonin aikana on tarkoitus vakiinnuttaa paikka siellä, Vesalainen sanoi.

Vesalaisen mukaan JJK:lla on nyt käsissään joukko poikkeuksellisen lahjakkaita nuoria pelaajia.

– Kakkonen on näille vuoden-parin päästä aivan väärä sarja. Jos emme seurana reagoisi nyt, menettäisimme nämä pelaajat muihin seuroihin.

– Valinnan myötä päästetään koppi irti. Seuralla on ollut erilaisia projekteja, mutta tämä tuntuu todella terveeltä, kun paine tulee kopista päin. Pelaajat ovat jo pitkään kyselleet, milloin tässä alkaa tapahtua, Vesalainen kommentoi.

Lehtinen otti innostuneena projektin veturin roolin.

– Olen äärimmäisen kiitollinen JJK:lle tästä mahdollisuudesta. Me sovimme toisillemme tässä vaiheessa polkua. Minulla on kunnian­himoiset tavoitteet edetä ja kehittyä valmentaja­urallani. Seuralla on saman­suuntaiset intressit mennä eteenpäin. Moni asia yhtälössä loksahti paikalleen, Lehtinen kommentoi JJK:n tiedotus­tilaisuudessa videoyhteyden välityksellä.