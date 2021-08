Norjalaisjoukkueen ruokottomat juhlat nostattivat myrskyn – pelaajilta nyt nöyrä ulostulo: ”Joimme alkoholia, mutta...”

Brannin pelaajat aiheuttivat skandaalin pitämällä rajut juhlat kotistadionillaan maanantai-iltana 9. elokuuta.

Norjan miesten jalkapallon pääsarjassa pelaava SK Brann on pysynyt otsikoissa kaksi viikkoa. Syyt ovat ulkourheilulliset: kaksitoista pelaajaa ja heidän seitsemän naispuolista seuralaistaan pitivät toissa viikolla joukkueen kotistadionilla kostean illanvieton.

Pitojen jälkipyykki on ollut kovaa ja syytökset vakavia. On kerrottu, että pelaajat olivat juopotelleet, harrastaneet seksiä pukukopissa ja ilakoineet alasti kentällä. Esiin on noussut rajun viinanjuonnin lisäksi seksuaalirikos- ja huumausaine-epäilyjä.

Viime perjantaina kerrottiin, että Brann on antanut skandaalijuhlien jälkimainingeissa liudan varoituksia sekä potkut keskikenttäpelaaja Kristoffer Barmenille. Lisäksi maalivahti Mikkel Andersen päätti lähteä omasta aloitteestaan.

Lue lisää: Futisjoukkueen viinan­huuruiset seksibileet poikivat rangaistuksia – ”seremonia­mestari” ei hyväksy potkujaan

Yhdeksän irstaiksi väitetyissä juhlissa mukana ollutta pelaajaa julkaisi tiistaina katuvaisen tiedotteen Brannin verkkosivuilla. He pyysivät anteeksi aiheuttamaansa häpeää ja myönsivät arvostelukykynsä pettäneen juhlien tuoksinassa.

Huuhkajien Robert Taylor, 26, pelaa Brannissa, mutta hän ei ollut mukana anteeksipyyntökirjeessä.

Brannin päävalmentaja Eirik Horneland kertoi norjalaiskanava NRK:lle, että hän oli rohkaissut juhliin osallistuneita pelaajia tulemaan esiin omilla nimillään.

– Kadumme, että osoitimme huonoa arvostelukykyä ja kokoonnuimme Brannin stadionille juhlimaan ennen tiistaita 10. elokuuta. Ymmärrämme täysin, että se on aiheuttanut reaktioita, ja pyydämme anteeksi kaikilta Brannia ja norjalaista jalkapalloa rakastavilta, pelaajien tiedotteessa lukee.

Tiedotteessa kiistettiin kaikkein ankarimmat, poliisitutkintaan johtaneet väitteet sekä seksin harrastaminen pukutiloissa.

– Haluamme tehdä selväksi sen, että vastustamme tiukasti huumeidenkäyttöä. Joimme alkoholia, mutta muita aineita ei käytetty stadionilla. Emme olleet osallisina, emmekä havainneet seksuaalisia aktiviteetteja sinä yönä.

NRK:n mukaan pelaajat olivat käyneet huumetesteissä ja kaikki tulokset olivat negatiivisia.

Pelaajat ilmoittivat anteeksipyynnössä, että he ovat kertoneet kaikki yksityiskohdat joukkueensa johdolle mutta eivät kommentoi asiaa enempää julkisesti.

Anteeksipyyntökirjeen olivat allekirjoittaneet joukkueen kapteeni Daniel Pedersen, Sivert Heltne Nilsen, Markus Olsen Pettersen, Mathias Rasmussen, David Möller Wolfe, Ole Martin Kolskogen, Thomas Grögaard, Eirik Holmen Johansen ja Lars Krogh Gerson.

Brannin urheilujohtaja Vibeke Johannesen sanoi NRK:lle, että myös pelaajat itse halusivat tiedottaa asiasta julkisesti.

– On hyvä, että se (tiedote) on nyt ulkona. Nyt pelaajat haluavat keskittyä ottamaan tärkeitä pisteitä joukkueelle ja rakentamaan luottamusta. Yhdessä seuran kanssa, se on tärkein tehtävä, Johannesen lausui.

Brann on Norjan pääsarjassa Eliteserienissä viimeisenä 16 pelatun ottelun jälkeen saldolla kaksi voittoa, neljä tasapeliä ja kymmenen tappiota.