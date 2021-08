Vakio: Alipelatut Leeds ja Brighton viikon runkovarmat

Avauskierroksen tappiosta ärsyyntynyt Manchester City ei jätä Norwichille yllätysmahdollisuutta.

1 Manchester C-Norwich C (1)

Valioliiga: City joutui taipumaan avauskierroksella 0–1-tappioon Tottenhamin vieraana. Osaa avainpelaajistaan säästelleen Cityn peliesitys ei kuitenkaan maalipaikkojen valossa ollut merkittävästi odotettua heikompi, eikä tappiota voi pitää ansaittuna. Cityn kokoonpanotilanne on loukkaantumisten osalta kelvollinen, sillä ainut varmasti kotiavauksen väliin jättävä pelaaja on Phil Foden.

Norwich hävisi avausottelussaan kotikentällään ansaitusti 0–3 Liverpoolille. Koronakaranteenien myötä vaikeutunut valmistautuminen kauteen näkynee vielä pelaajien otteissa, mutta varsinainen loukkaantumistilanne Norwichilla on kelvollinen. Sivussa ja epävarmalla statuksella on vain useampi lähtökohtaisesti vaihtomiehen roolissa oleva pelaaja.

Tasoero on isäntien hyväksi huima. Avauskierroksen tappion myötä ärsyyntynyt Cityn on kotikentällään hieman yli 90 prosentin suosikki. Vakiossa suursuosikki on jäämässä niukasti alipelatuksi, joten edullinen suosikkivarma löytyy välittömästi avauskohteesta.

2 Crystal P-Brentford (1X)

Valioliiga: Crystal Palace hävisi avauskierroksella Chelsean vieraana 0–3. Pelillisesti Palace esiintyi odotetulla tasolla ja tappio laadukasta vastustajaa vastaan oli tapahtumiin nähden ansaittu. Odotukset Patrick Vieiran vetämälle Palace -projektille eivät ole korkealla. Kauden kotiavaus Brentfordia vastaan on ensimmäinen todellinen mittari. Pitkästä loukkaantumisesta kärsivä Eberechi Eze on edelleen sivussa ja Chelseaa vastaan henkilökohtaisten syiden takia puuttuneen Luka Milivojevicin osallistuminen epävarmaa.

Brentford avasi kautensa tyylillä onnistuttuaan yllättämään kotikentällään Arsenalin 2–0. Peliesitys oli odotettua laadukkaampi ja täydet pisteet paikallisvastustajaa vastaan napattiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti. Brentfordilta sivussa jatkavat myös avauskierroksella puuttuneet Mathias Jensen ja Josh Dasilva.

Palace on vain niukasti sarjanousija Brentfordia rankingissa edellä, mutta kotietu pitää isännät kiinni 40 prosentin suosikkina. Vakiossa Brentford on merkattu alustavasti marginaaliseksi suosikiksi. Isäntien menestyksekkääseen kauteen viittaavat tekijät ovat harvassa, mutta kohteen rastitus aloitetaan niukasti alipelatun kotivoiton kautta.

3 Leeds U-Everton (1)

Valioliiga: Leeds jäi avauskierroksella Manchester Unitedin jalkoihin, kun vierasottelu hävittiin rumin 1–5-loppulukemin. Pelillisesti Marcelo Bielsan suojatit eivät olleet niin pahasti tuuliajolla kuin loppulukemat antavat ymmärtää, vaikkei peliesitys pistesaaliseenkaan oikeuttanut. Kesällä Englannin EM-ryhmässä täydet minuutit urakoinutta Kalvin Philipsiä säästeltiin avauskierroksella, mutta kotiavauksessa keskikentän ankkuri on mukana.

Evertonin avausottelu uuden valmennuksen alaisuudessa kotikentällä Southamptonia vastaan päättyi vaikean ensimmäisen jakson jälkeen lopulta varsin ansaittuun 3–1-voittoon. Rafa Benitezin tasoon valmentajana on suhtauduttu epäilevästi viime vuosien Kiinan pääsarjakausien jälkeen, mutta työkalut menestyksekkääseen kauteen Toffeesilla eittämättä on. Avauskierroksella puuttunut James Rodriguez on edelleen sivussa ja kolumbialaishyökkääjän siirto pois näyttää todennäköiseltä.

Joukkueiden tasoero menee niukasti Evertonin eduksi, mutta kotietu pitää isännät noin 45 prosentin suosikkina. Vakiossa vieraat on merkitty lähes vastaavaan suosikkiasemaan. Alipelattu kotivoitto kelpaa varmaksi, sillä avauskierroksen tappio niskassaan kotikentälle palaavaa Leeds jättää kentälle kaikkensa.

4 Aston Villa-Newcastle U (X2)

Valioliiga: Villa kärsi avauskierroksella 2–3-tappion Watfordin vieraana. Tappio oli pelitapahtumiin nähden ansaittu, eikä Villan peliesitys yltänyt odotetulle tasolle. Jonkin verran edelliskaudesta muuttuneen Villan peli ei näyttänyt vielä valmiilta, mutta myös muutamat poissaolot vaikeuttivat tekemistä. Sivussa jatkavat todennäköisesti edelleen avainpelaajiin lukeutuvat Ollie Watkins ja Douglas Luiz.

Newcastle kärsi avauskierroksella 2–4-tappion West Hamia vastaan. Hyvin pelin aloittaneen Newcastlen suoritustaso romahti toisella jaksolla, ja vieraat nousivat tappioasemasta ansaittuun voittoon. Newcastlen kokoonpanosta puuttuvat loukkaantumisten vuoksi Jonjo Shelvey, Paul Dummet, Martin Dubravka sekä mahdollisesti myös Jamaal Lascelles.

Ero perustasossa menee isäntien eduksi. Villa ansaitsee kotiavauksessaan noin 53 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Villa on kerännyt lähes 60 prosentin kannatuksen. Ylipelattu kotivoitto on ohitettava, vaikka Newcastlen tekeminen avauskierroksella ei vakuuttanutkaan.

5 Brighton-Watford (1)

Valioliiga: Brighton nousi avauskierroksella Burnleyn vieraana tappioasemasta 2–1-voittoon, vaikka maalipaikkoihin nähden tasapeli olisi kuvannut tapahtumia paremmin. Suotakoon Brightonille maalipaikkojen valossa onnekas voitto avauskierrokselta, sillä viime kausi meni viimeistelyonnen osalta lähes poikkeuksetta varianssin varjoisalla puolella. Brightonilta puuttuu useampi pitkäaikaispotilas, mutta joukkue saa jalkeille saman avauskokoonpanon kuin avauskierroksella.

Watford avasi kautensa tyylikkäällä 3–2-kotivoitolla Aston Villasta ja ansaitsi voittonsa myös maalipaikkojen valossa. Moni uusi hankinta esiintyi edukseen heti avauskierroksella ja voitto kotiavauksessa on omiaan nostamaan sarjanousijan itseluottamusta. Vahvan pelin Aston Villaa vastaan pelanneen Juraj Kuckan pelikunto on kysymysmerkki ja myös avauskierroksella puuttuneet Joao Pedro ja Joshua King jatkavat sivussa.

Brighton on vieraiden vahvasta avauskierroksen ottelusta huolimatta arvostettava noin kaksi luokkaa laadukkaammaksi. Brighton on kotikentällään kuusi kertaa kymmenestä voittava suosikki. Selvästi alipelattu Brighton kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

6 Fulham-Hull (1)

Championship: Fulham sai nihkeän avauskierroksen jälkeen koneensa toden teolla käyntiin ja voitti toisen kierroksen vierasottelun Huddersfieldia vastaan 5–1. Vahvat otteet saivat jatkoa viikkokierroksella, kun vierasottelu paikallisvastustaja Millwallia vastaan voitettiin 2–1. Myös pelitapahtumat etenivät Fulhamin selvässä komennossa ja loppulukemat olisivat voineet olla selkeämmätkin.

Hullin kohtalo oli toisella kierroksella Fulhamiin nähden päinvastainen, kun vahvan avauskierroksen tekeminen ei kantanut kotiavauksessa, jonka joukkue hävisi QPR:lle 0–3. Viikkokierroksella otteet heikkenivät entisestään, kun selkeänä ennakkosuosikkina kotikentällä kohdatulle Derbylle tuli pelitapahtumiin nähden ansaittu 0–1-tappio.

Tasoero on Fulhamin hyväksi merkittävä ja isäntien suosikkiasemaa nostaa entisestään päivää pidempi palautumisaika viikkokierroksen jäljiltä. Fulham on kotikentällään paremmin palautuneena lähes 70 prosentin suosikki. Vakiossa isäntien kannatus on hieman todennäköisyyttään korkeammalla, mutta selkeää ennakkosuosikkia ei lähdetä varmistelemaan vaihtomerkein.

7 Blackburn-West Bromwich (2)

Championship: Blackburn tasasi toisella kierroksella pisteet Millwallin vieraana 1–1, vaikka jäikin pelillisesti heikommaksi osapuoleksi. Viikkokierroksella täydet pisteet haettiin Forestin vieraana pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–1.

WBA jatkoi kelvollisia otteita voitettuaan kotiavauksessa Lutonin 3–2. Viikolla WBA:n tavoin Valioliigasta pudonnutta Sheffieldiä höykytettiin kotikentällä peräti 4–0. Myös WBA:n peliesitys oli loppulukemia oikeuttavalla tasolla.

Kummankin joukkueen esitykset avauskierroksilla ovat olleet linjassa odotusten kanssa. Blackburn kuuluu tasaiseen keskikastiin, kun taas WBA:n taistelee sarjan kärkijoukkueen tittelistä. WBA on vieraissakin selkeä 45 prosentin suosikki. Vakiossa WBA:n niukasti alipelattu voitto kelpaa varmaksi.

8 Bournemouth-Blackpool FC (1)

Championship: Bournemouth nappasi kauden avausvoittonsa viime viikonloppuna Forestin vieraana 2–1, vaikkei peliesitys yltänytkään ennakkosuosikkiaseman mukaiselle tasolle. Sama kaava jatkui viikolla Birminghamin vieraana 2–0-voitolla, vaikkei voitto tuolloinkaan tullut niin selvästi kuin loppulukemat antoivat ymmärtää.

Blackpool kärsi viime viikonloppuna kotonaan ansaitun 0–2-tappion Cardiffia vastaan. Viikolla tuli 0–1-kotitappio Coventrylle, mutta tuolloin peliesitys oli odotettua laadukkaampi ja pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin.

Bournemouthin startti kauteen on ollut hieman odotettua vaisumpi, mutta myös poissaolot ovat vaikeuttaneet tekemistä. Isäntien haitaksi lasketaan päivää lyhyempi palautuminen, mutta ero perustasossa pitää Cherriesin kiinni selkeänä 60 prosentin suosikkina. Isäntien kannatus on vakiossa laukalla, mutta selkeän ennakkosuosikin ollessa kortilla säilyy Bournemouth riveissä varmana ylipelattunakin.

9 Sheffield U-Huddersfield (12)

Championship: Sheffieldin peliesitys jäi viime viikonloppuna vaisuksi, kun pisteet jaettiin Swansean vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Viikolla nimellinen kärkijoukkueiden kohtaaminen WBA:n vieraana hävittiin 0–4 ja ottelussa nähty peliesitys vahvisti Sheffieldin takamatkan sarjan terävimpään kärkeen olevan iso.

Huddersfield kärsi kotiavauksessaan ruman 1–5-tappion Fulhamille. Viikkokierroksella joukkue nappasi kauden avausvoiton kaadettuaan Prestonin onnistuttiin kaatamaan 1–0. Voittomaali syntyi vieraiden oman pelaajan toimesta, eikä Huddsin peliesitys ollut muutoinkaan voittoon oikeuttavalla tasolla.

Kärkijoukkueisiin ennen kauden alkua rankatun Sheffieldin kausi sarjaporrasta alempana on lähtenyt nihkeästi liikkeelle. Isäntien palautuminen jää tärkeän viikkopelin jäljiltä lyhyemmäksi, eikä suosikkiasema kipua kotiedusta huolimatta kuin 55 prosentin tuntumaan. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu. Ottelussa on potentiaalia runsasmaalisuuteen, joten merkataan kohde tasapeli ulos riveistä jättäen.

10 Derby-Middlesbrough (X2)

Championship: Derby kärsi viime viikonloppuna 1–2-tappion Peterborough’n vieraana ja jäi myös pelillisesti selvästi sarjanousijaa heikommaksi. Viikkokierroksella kurssiin tuli muutosta, kun vierasottelu toista sarjanousijaa Hullia vastaan voitettiin 1–0. Myös Derbyn peliesitys oli hyvä ja lukemat olisivat voineet olla joukkuen eduksi selvemmätkin.

Boro nappasi viime viikonloppuna kauden avausvoittonsa, kun kotiottelu Bristolia vastaan hoidettiin 2–1. Myös peliesitys oli voittoon oikeuttavalla tasolla. Viikkokierroksella Boro kärsi kauden ensimmäisen tappionsa, kun kotiottelu QPR:ää vastaan hävittiin 2–3. Tappio tuli varsin vaiheikkaiden tapahtumien jälkeen ja osin epäonnisesti, mutta lähes koko toisen puoliajan ylivoimalla pelanneen Boron olisi pitänyt pystyä parempaan.

Ensimmäiset kierrokset ovat vahvistaneet käsitystä Derbyn vaikeasta tilanteesta, vaikka viikkokierroksella tulikin voitto Hullista. Ero perustasossa pitää Boron vieraissakin hieman yli 40 prosentin suosikkina. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja rivit rastitetaan ennakkosuosikin menetykseen nojaten.

11 Luton-Birmingham (1X)

Championship: Luton hävisi viime viikonloppuna WBA:n vieraana 2–3, ja niukkaa tappio oli myös maalipaikkoihin nähden ansaittu. Viikolla Luton haki ison 1–0-voiton samoista sijoista taistelevasta Barnsleysta, vaikka maalipaikkojen perusteella isäntien vastaava voitto olisi ollut todennäköisempi skenaario.

Birmingham tasasi viime viikonloppuna pisteet kotikentällään Stokea vastaan maalittomana päättyneessä ottelussa ja pystyi pitämään suosikkina otteluun lähteneet vieraat pois laadukkailta maalipaikoilta. Viikkokierroksen kotiottelussa Bournemouthia vastaan tuli 0–2-tappio, vaikka tuolloinkaan vieraille ei luovutettu laadukkaita maalipaikkoja loppulukemia vastaavalla tavalla.

Luton on joukkueista hieman laadukkaampi. Birmingham puolustaa laadukkaasti omaa aluettaan, mutta tämä syö samalla omat vähäisetkin eväänsä hyökätä. Luton palautuu viikkokierroksen jäljiltä päivää pidempää ja ansaitsee kotikentällään hieman alle 50 pinnan suosikkiaseman. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

12 Stoke-Nottingham (1)

Championship: Stoken peliesitys jäi viime viikonloppuna Birminghamin vieraana odotettua vaisummaksi ja maalittomia loppulukemia voi pitää tapahtumiin nähden oikeutettuna. Viikolla palattiin voittokantaan tyylillä, kun vierasottelu Swanseaa vastaan hoidettiin 3–1. Joukkue pystyi luomaan myös laadukkaita maalipaikkoja voittoon oikeuttavan määrän.

Forest kärsi viime viikonloppuna 1–2-tappion kotikentällä Bournemouthia vastaan, vaikkei esiintynytkään merkittävästi vieraita heikommin. Tappiot saivat jatkoa viikkokierroksella, kun kotiottelu Blackburnia hävittiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 1–2. Laitapakin tontille Blackpoolista hankittu Jordan Gabriel sai punaisen kortin. Gabrielin poissaolo jättää aukon jo ennestään repaleiseen puolustuslinjaan.

Stoke on joukkueista laadukkaampi. Vieraiden esitykset eivät ole niin heikkoja kuin kolme perättäistä tappiota antavat ymmärtää, mutta eroa Stokeen on reilun luokan verran. Forestin puolustuslinjasta puuttuu useampi avauskokoonpanon pelimies. Päivää pidempi palautumisaika viikkokierroksen jäljiltä on isäntien etuna. Stoke ansaitsee menestystä puoltavien tekijöiden siivittämänä noin 55 prosentin suosikkiaseman. Stoke on kerännyt Vakiossa päälle 60 pinnan kannatuksen, mutta suosikkivarmojen ollessa kortilla pidetään kotivoitto piikkinä ylipelattunakin.

13 Cardiff-Millwall (X2)

Championship: Cardiff joutui tyytymään viikolla pistejakoon sarjanousija Peterborough’n vieraana 2–2-tasapeliin päättyneessä ottelussa. Pistejakoa voi pitää tarkkana kuvauksena tasaisissa merkeissä edenneistä pelitapahtumista. Cardiff on aloittanut kauden tappioitta ja myös peliesitykset ovat olleet melko tarkasti linjassa odotusten kanssa.

Millwall kärsi viikolla kauden ensimmäisen tappionsa, kun kotiottelu laadukkaampaa paikallisvastustajaa Fulhamia vastaan hävittiin 1–2. Pelillisesti Millwall jäi vielä selvemmin alakynteen kuin loppulukemat antavat ymmärtää. Edellisen kierroksen 1–1-tasapelissä kotikentällä Blackburnia vastaan Millwall olisi sen sijaan ansainnut esityksellään täydet pisteet.

Cardiff on joukkueista hieman laadukkaampi. Kumpikin joukkue on mukavuusalueellaan luovuttaessaan pallonhallinnan vastustajalle. Todennäköisesti kotijoukkue Cardiff joutuu ottelussa aloitteelliseksi osapuoleksi, mikä voi aiheuttaa haasteita. Kotietu pitää Cardiffin kiinni noin 45 prosentin suosikkina. Vakiossa alustavasti päälle 50 pinnan suosikiksi pelattu Cardiff asetetaan tylysti ohituskaistalle.