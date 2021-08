Supertulos oli HJK:lle yhden unelmalaukauksen päässä – silti hyvä asetelma jatkopaikalle

HJK kärsi niukan tappion Turkissa Fenerbahcelle.

Fenerbahce käytti kotietunsa niukimmalla mahdollisella tavalla ja löi HJK:n torstain myöhäisillan pelissä 1–0.

Maalin teki kotijoukkueen 20-vuotias oma kasvatti Muhammed Gümüskaya upealla laukauksella.

Tappio yhdellä maalilla on silti kelpo tulos HJK:lle. Turkki on vierasjoukkueille aina vaikea paikka eurokentillä. Euroopan liigan pudotuspelikierroksen toinen osaottelu pelataan Helsingissä HJK:n kotikentällä, ja kaikki on yhä auki.

Torstaina HJK sai hieman etua siitä, että vierasjoukkueita normaalisti odottava raivokas kotiyleisö loisti nyt suurimmilta osin poissaolollaan. Silti pääsy viikon kuluttua omien kannattajien eteen luo erilaisen tilanteen Klubille.

Suurin ilonaihe valmentaja Toni Koskelalle epäilemättä oli se, että HJK ei missään vaiheessa ottelua ollut pahasti altavastaajana. Parhaimmillaan HJK vei peliä pallollisesti ja pystyi luomaan tekopaikkoja. Se oli aivan tasapäinen kilpailija vierasjoukkueena ja osoitti rutiininsa meritoitunutta vastustajaa vastaan.

HJK:n parhaat tekopaikat aukesivat avausjaksolla. Brasilialainen Jair pääsi laukomaan noin 10 metristä, mutta ampui pahasti yli. Roope Riski samaten hassasi vetopaikkansa pienestä kulmasta ja ampui yli.

Tappio on silti aina tappio, ja se tuli melkoisen laukauksen seurauksena. Gümüskaya sai pallon melko harmittoman näköisessä asennossa HJK:n rangaistusalueen laitamilla. Hän kääntyi ja ampui kovan, vaikean laukauksen.

Gümüskayan laukaus hölmisti maalivahti Jakob Tånnanderin, joka liikkui tilanteessa aluksi väärään suuntaan. Hän ei toipunut torjumaan kutia riittävän rivakasti. Voimakas kuti jysähti yläriman kautta maaliin.

Toisen osaottelun panoksena on paikka Euroopan liigan lohkovaiheessa. Molemmilla joukkueilla on selkänoja pelata Helsingissä aggressiivisesti, sillä häviäjä menee puolestaan Konferenssiliigan lohkopeleihin.