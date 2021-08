KuPS vailla mahdollisuuksia Unionia vastaan – Simo Valakarilta rehellistä puhetta: ”Tänään saatiin reality check”

Union Berlin näytti rutiininsa Olympiastadionilla KuPSia vastaan.

Kuopion Palloseuraa ei voi moittia yrityksen puutteesta. Joukkue oli valmistautunut perinpohjaisesti taktisesti, ja pelaajat tekivät sen, mihin pystyivät.

Mutta.

Tällä kertaa tasoero vastustajaan oli yksinkertaisesti liian suuri. Edellisillä kierroksilla Konferenssiliigan karsinnoissa Vorskla Poltavaa ja Astanaa vastaan KuPS esitti hurjia nousuja ja tarjosi draamaa ja voittoja kannattajilleen.

Union Berlin tuli Olympiastadionille, teki mitä halusi ja lähti 4–0-voitto takataskussaan.

Union Berlin oli armoton tavalla, johon KuPSin edelliset vastustajat eivät kyenneet. Bundesliigajoukkue on paitsi statukseltaan niin myös pelaamisen laadultaan omalla tasollaan.

– Tänään saatiin vähän reality check, valmentaja Simo Valakari sanoi ottelun opetuksista.

– Nämä pelit ovat oppimismahdollisuuksia siitä, mitä pitää tehdä, että pystymme pelaamaan tällä tasolla. No, tänä vuonna katsomme lohkopelit telkkarista, Valakari sanoi ja painotti, että joukkue aikoo ottaa opikseen ensi vuodeksi.

Eniten Valakaria kismitti Unionin aikainen johtomaali. Taiwo Awoniyin johtomaali jo 6. minuutilla oli kylmä suihku, kun KuPS ei ollut vaikeuksissa ottelun alussa.

– Tulos harmittaa, mutta eniten se, ettemme päässeet kamppailemaan niin, että olisimme pelissä mukana, kun maali tuli aikaisin. Vastassa oli todella laadukas joukkue. Kun tuollaisia asioita tapahtuu, he rankaisevat armotta, Valakari viittasi joukkueensa virheisiin maalitilanteissa.

Max Kruse iski ennen puolta tuntia ja Awoniyi heti perään puolen tunnin jälkeen.

Kolmen maalin takaa-ajoasemasta ei ollut enää paluuta, eikä Valakari yrittänyt esiintyä ottelun jälkeen utopistisesti. Sen sijaan viesti oli selvä: takana on hieno eurorupeama, ja tärkeintä on kasvaa joukkueena. Union oli selvästi parempi joukkue, mutta käytti myös paikkansa erittäin kovalla prosentilla.

– Vastustaja pakotti meidät (virheisiin). Me tiesimme, että he ovat tappavan hyviä vastaiskuissa. Pallosta piti pitää huolta, mutta ei pidetty. He ovat vahingoittaneet tosi monia samaan tyyliin Bundesliigassa, ja nyt meitä.

Nana Boateng jäi muiden KuPSin pelaajien tavoin Unionin puristuksiin.

KuPS piristyi toisella jaksolla, kun Valakari teki kolme vaihtoa ja muutti joukkueen ryhmitystä. Rehellisyyden nimissä isäntäjoukkueen leiristä myönnettiin, että sitä seurannut otteiden piristyminen saattoi yhtä lailla johtua siitä, että vierasjoukkue nosti jalan kaasulta.

Kerran Henri Toivomäki puski ylärimaan. Edellisen kierroksen maalitykillä Rangelilla oli hyvä paikka. Mutta ero vastustajaan oli liian suuri.

Kuin muistutukseksi ottelun asetelmasta Union iski vielä kerran KuPSin lisäajan tekopaikkojen jälkeen. Andreas Voglsammerin maali tuntui jo lähes julmalta.

Berliinistä oli saapunut satoja vieraskannattajia, jotka saivat todistaa punapaitojen neljää osumaa. Mutta eivät KuPSin fanit jääneet kakkoseksi.

Tunnelma stadionilla ei laantunut kummassakaan kannattajajoukossa selvistä lukemista huolimatta. Berliinistä saapui paikalle useampi sata kannattajaa, joilla oli hyvä syy bailumeininkiin alusta saakka.

KuPSin pitkän matkan tehneet fanit eivät jääneet huutokilpailussa kakkoseksi. Samalla kuopiolaiskannattajat lähettivät painokelvottomia terveisiä kannatuslaulun muodossa Kuopion kaupungin päättäjille. Ärräpäiden takana on seuran onneton stadiontilanne, jonka vuoksi ottelu pelattiin Helsingissä.

– Kyllä minä ne huudot kuulin, Toivomäki kuittasi pelin jälkeen ja hymyili.

– Tänään tunnelma oli upea, mutta kyllähän tällainen peli olisi ollut hienoa pelata Kuopiossa.

Otteluparin toinen osa pelataan ensi viikolla Berliinissä.