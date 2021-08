HJK saa vastaansa Saksan maajoukkueikonin Mesut Özilin – suurseura sysää paineet helsinkiläisten harteille

HJK saa vastaansa torstai-illan Euroopan liigan pudotuspeli­kierroksen ottelussa Fenerbahcen, jonka riveissä pelaa Saksan entinen maa­joukkue­tähti Mesut Özil.

Roope Riski on iskenyt HJK:lle peräti seitsemän maalia kesän euro-otteluissa.

HJK kohtaa torstai-iltana vieraissa turkkilaisen Fenerbahcen Euroopan liigan pudotus­peli­kierroksen 1. osa­ottelussa.

Seura on varmistanut jo pääsyn Konferenssiliigan lohko­vaiheeseen, mutta sitä ennen se pääsee kamppailemaan turkkilaisten kanssa pääsystä pykälää ylemmäs Euroopan liigan lohkoihin.

Mesut Özil pelasi Saksan A-maajoukkueessa 92 ottelua vuosina 2009–2018.

Helsinkiläiset saavat Istanbulissa vastaansa muun muassa Mesut Özilin, joka siirtyi turkkilais­seuran riveihin tammikuussa Arsenalista. 32-vuotias keski­kenttä­pelaaja avasi maali­tilinsä Fenerbahcen liiga-avauksessa sunnuntaina.

Özil ei ole kuitenkaan Fenerbahcen ainoa tähti, sillä joukkueesta löytyvät kesän EM-kisoissa Turkin riveissä otelleet keski­kenttä­pelaajat Ozan Tufan ja Irfan Kahveci sekä maalivahti Altay Bayindir ja Unkarin paidassa säväyttänyt toppari Attila Szalai.

– Fenerbahce on hyvin selkeä joukkue organisoinnin suhteen. Siihen päälle heillä on muutama erittäin hyvä yksilö, Özil etunenässä, HJK:n päävalmentaja Toni Koskela ennakoi seuran verkkosivuilla.

– Pelaamme fyysisesti erittäin vahvaa ja organisoitua joukkuetta vastaan. Heillä on hyviä pelaajia, jotka erottuvat joukosta. Totta kai heillä on meitä parempi rytmi, koska heidän liigansa alkamisesta on jo tovi, Vitor Pereira Fenerbahcen valmennuksesta kommentoi HJK:ta turkkilaisseuran sivuilla.

Fenerbahce–HJK tänään torstaina 19.8. klo 21.45. Ottelu näkyy Elisa Viihde Viaplay -palvelussa sekä V sport jalkapallo -kanavalla.