PSG kiistää tiedon, jonka mukaan seuran peli­paitoja olisi myyty Lionel Messin saapumisen jälkeen yli 800 000 kappaletta vuoro­kaudessa.

Kun argentiinalainen supertähti Lionel Messi siirtyi ranskalaisen Paris Saint-Germainin riveihin kesällä, uutisoitiin laajalti, että seuran peli­paitoja olisi välittömästi siirron julkistamisen jälkeen myyty yli 800 000 kappaletta vuoro­kaudessa.

PSG:n markkinointipomo Fabien Allégre kertoi kuitenkin arvostetulle ranskalaiselle urheilu­lehdelle L’Équipelle, että tieto ei pidä alkuunkaan paikkaansa. Myös IS julkaisi viime viikolla virheelliseksi osoitetun tiedon.

– Tuollaiset luvut ovat hulluja. Kyllä, myynti on ollut ilmiömäistä, parempaa kuin koskaan, mutta olemme kaukana miljoonasta myydystä paidasta. Sopimus Messin kanssa syntyi nopeasti, emmekä pystyneet ennakoimaan sitä, Allégre sanoi lehdelle.

– Olemme kyllä notkeita, mutta meidän on elettävä kumppanimme tuotanto­tahdin mukaan. On kyseessä sitten Nike, Adidas tai Puma, heillä kaikilla on sama lähestymis­tapa tuotannon ja markkinoille saatavien pelipaitojen määrän suhteen. Emme ole taikureita.

Virheellistä tietoa jakoi muun muassa urheilun talous­asioihin perehtynyt yhdysvaltalais­toimittaja Joe Pompliano. Hän twiittasi viime viikolla, että vuoro­kaudessa myytyjen peli­paitojen määrä olisi hurjat 832 000 kappaletta ja tuotto jopa 90 miljoonaa euroa.

Jokainen pelipaitamyynnistä irtoava euro varmasti kelpaa pariisilais­seuralle, sillä Messin palkka on melkoinen kuluerä. Messi tienaa PSG:ssä arviolta 35–40 miljoonaa euroa vuodessa.