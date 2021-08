Lionel Messin outo käytös kentällä hämmästytti – sitten syntyi mullistava havainto: ”Hän tekee aina samoin”

PSG:n tähtihankinta Lionel Messi vaeltaa kentällä ensimmäiset 10 minuuttia täysin omissa maailmoissaan.

Lionel Messi on mestari lukemaan vastustajiaan.

Kaikki, jotka ovat joskus nähneet Lionel Messin jalkapallo-ottelun, tunnistavat ketterän kymppi­paidan kentältä helposti.

Argentiinalainen pujottelee vastustajia eleettömästi, mutta räjähtävän nopeasti. Hän hallitsee palloa ja pelin virtausta, syöttelee ja hakee vasenta jalkaansa laukaisu­paikoille.

Joskus tuntuu, että Messi on kaikkialla. Ainakin kaikkialla, missä tapahtuu.

Harva kuitenkaan huomaa, että ottelun ensimmäiset 5–10 minuuttia Messi vaeltaa täysin omissa maailmoissaan.

Arvostetun jalkapallokirjailijan Simon Kuperin uutuuskirja The Barcelona Complex paljastaa, miten maailman paras jalka­palloilija käyttää ottelun alkuhetket.

Kuper kertoo olleensa FC Barcelonan ottelussa vuonna 2015, kun seuran henkilö­kunnan jäsen vinkkasi hänelle ennen alku­vihellystä: ”Seuraa Messiä”.

– Se oli erikoinen näky. Messi lähti kävelemään vastustajan puolustajien sekaan, ja unohti pallon kokonaan. Seura­henkilö selitti minulle: ”Hän tarkkailee jokaista vastustajaa, miten he sijoittuvat ja miten puolustus nivoutuu yhteen”, Kuper kirjoittaa.

– Messi säilöi havaintonsa näkömuistiinsa. Jossain vaiheessa avaus­minuuteilla Barcelonan Javier Mascherano syötti hänelle, ja hän vain antoi pallon vieriä rajasta yli. Hän ei ollut vielä valmis pelaamaan. Hän tekee samoin jokaisessa ottelussa. Messin entinen valmentaja Pep Guardiola selittää: ”Hän saa päähänsä kartan, ja tietää täsmälleen, missä on tilaa. Se on kuin panoramakuva.”

Ilta-Sanomien jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki ei ole pannut merkille Kuperin kuvailemaa 10 minuutin tarkkailu­jaksoa, mutta hänellä on vahva veikkaus siitä, mitä Messi puolustajissa tutkii.

– Pelin alkuvaiheessa pelaaja pyrkii katsomaan, mihin tila syntyy. Joskus se syntyy keskelle kenttää, joskus puolustajien selustaan. Jalkapalloa pelatessa tilaa on aina jossain, kun kenttä on niin iso. Täytyy vain nähdä, missä se on, Rajamäki sanoo.

Marko Rajamäki pelasi itsekin hyökkääjänä omalla peliurallaan.

Ennen otteluita joukkueet perehtyvät näihin asioihin jo video­palavereissa. Kun peli alkaa, ennakko-oletukset on kuitenkin hyvä varmistaa omin silmin.

– Joku oppii videota katsomalla, joku lukemalla, joku kokemalla. Todennäköisesti Messi näkee tai havainnoi jotenkin paremmin kuin me muut, koska hän on parempi kuin me muut.

Tarkkailua tai ei, Messin kävely kentällä oli ilmiö, joka toistui Barcelonassa ottelusta ja kaudesta toiseen.

– Siellä oli paljon sellaisia hetkiä, kun hän ei kauheasti osallistunut peliin. Monesti, kun peli oli jo voitettu, Messi ei tehnyt muuta kuin säästi voimia tuleviin peleihin. Häntä ei kuitenkaan otettu vaihtoon. Sitten jos Barcelona tarvitsi maaleja, eikä peliä ollut vielä voitettu, hän pelasi ihan eri sykkeellä. Messi pelasi niin valtavan määrän otteluita, että hän huilasi pelin sisällä, Rajamäki muistaa.

34-vuotias Messi pelasi Kataloniassa huimat 17 kautta. Tuona aikana hänestä tuli lähes synonyymi FC Barcelonalle. Kuten Kuper kirjoittaa, kyseessä saattoi olla ”onnistunein tyytyväisenä­pito­projekti jalka­pallon historiassa”.

Rajamäki pitää Messin tapausta täysin poikkeuksellisena. Mitä ikinä seura tekikin tähti­pelaajansa hyväksi, ratkaisut olivat oikeita.

– Kun yksi pelaaja vie heidät kaikkiin mestaruuksiin, niin onhan se ihan luonnollista, että joukkue rakentuu hänen ympärilleen. Sen kuuluukin olla niin. Huippu­pelaajathan ansaitsevat enemmän kuin valmentaja. Se kertoo arvostuksesta.

– En lähtisi kritisoimaan seuraa millään tavalla. Sehän on valtavan hieno tarina, että hän pysyi noin kauan samassa seurassa. Ei sitä silti kopioimaan kannata lähteä – ei messejä monta synny.