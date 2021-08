Cristiano Ronaldo rikkoi pitkän hiljaisuuden – lataa rajua tekstiä huhujen levittäjistä: ”En voi antaa ihmisten leikkiä nimelläni”

Cristiano Ronaldo otti kantaa siirtohuhuihin pitkässä Instagram-päivityksessä.

Jalkapallotähti Cristiano Ronaldo on kommentoinut ympärillään vellovia huhuja. Hän avautui tilanteestaan pitkässä Instagram-päivityksessä tiistai-iltana.

– Jokainen, joka tuntee minut, tietää, kuinka keskittynyt olen työhöni. Vähemmän puhetta ja enemmän toimintaa, tämä on ollut ohjaava mottoni urani alusta asti. Ottaen huomioon kaiken, mitä viime aikoina on sanottu ja kirjoitettu, minun on kuitenkin otettava kantaa, Ronaldo aloittaa.

Juventuksen tähtihyökkääjän on huhuttu siirtyvän italialais­seurasta milloin mihinkin: PSG:hen, Manchester Cityyn tai takaisin Real Madridiin.

– Kevytmielinen tapa, jolla tulevaisuuttani käsitellään mediassa, on epä­kunnioittava kaikkia näihin huhuihin osallisena olevia seuroja sekä niiden pelaajia ja henkilö­kuntaa kohtaan – jopa epä­kunnioittavampaa kuin se, miten minä koen sen ihmisenä ja pelaajana, Ronaldo jatkaa.

Ronaldo ottaa myös kantaa huhuihin paluustaan Madridiin:

– Tarinani Real Madridissa on kirjoitettu. Se on tallennettu. Sanoissa ja numeroissa, pokaaleissa ja mestaruuksissa, ennätyksissä ja otsikoissa. Se on museossa Bernabeun stadionilla, ja se on myös jokaisen seuran fanin mielessä.

Portugalilaistähden mukaan hänet on liitetty viime aikoina moniin eri seuroihin, mutta ”kukaan ei ole kiinnostunut löytämään todellista totuutta”.

– Rikon hiljaisuuden nyt sanoakseni, että en voi antaa ihmisten leikkiä nimelläni. Keskityn edelleen uraani ja työhöni, olen sitoutunut ja valmistautunut kaikkiin haasteisiin, joita minun on kohdattava. Kaikki muu on pelkkää puhetta.

Ronaldon ja Juventuksen teiden arvellaan eroavan taloudellisista syistä. Football Italia uutisoi, että Ronaldo siirtyisi Cityn riveihin 30 miljoonalla eurolla.