Vaikka KuPS on jo varmistanut itselleen miljoonan palkinto­rahat, pelaajien menestys­bonukset ja vieras­pelien kulut syövät pottia. – Matkustamiseen, majoittumiseen ja ruokailuihin on mennyt noin 100 000 euroa per kierros, toimitusjohtaja Jarmo Heiskanen taustoittaa.