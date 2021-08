Erling Braut Haalandin suorituskyvystä hurja arvio – ”Hän ei ole ihminen”

Erling Braut Haaland on avannut kautensa peräti viidellä maalilla kahdessa ottelussa.

Erling Haaland on ilmiliekeissä.

Borussia Dortmundin norjalaishyökkääjä Erling Braut Haaland aloitti kautensa ilmiömäisesti. 21-vuotias hyökkääjä teki kaksi maalia ja syötti kolme, kun Dortmund kaatoi Bundesliigan ensimmäisessä ottelussaan Frankfurtin maalein 5–2.

Hurjavireinen nuorukainen on saanut valtavaa ylistystä ympäri maailman, etenkin kotimaassaan Norjassa ja nykyisessä asuinmaassaan Saksassa.

Dortmundilaisen paikallislehden Ruhr Nachrichtenin toimittaja Dirk Krampe ennusti norjalaiselle VG:lle, että jopa Robert Lewandowskin viime vuonna iskemä hurja Bundesliigan yhden kauden maaliennätys on vaarassa.

– Hän voi lyödä Lewandowskin ennätyksen (41 maalia). Kaikki on mahdollista jos hän pysyy terveenä, Krampe sanoo.

Kovalle ennustukselle on myös katetta. Haaland iski kauden avanneessa Saksan cupin ottelussa hattutempun, joten kahden virallisen ottelun jälkeen saldona on viisi maalia ja kolme maalisyöttöä. Hän on tehnyt tai syöttänyt kaikki Dortmundin tällä kaudella iskemät kahdeksan maalia.

Kaikkiaan Haaland on pelannut Dortmundissa 61 ottelua, joissa on osunut 62 kertaa. Vertailun vuoksi maailman parhaaksi hyökkääjäksikin arvioitu Lewandowski on tehnyt 295 maalia 330 ottelussaan Bayern Münchenissä.

Haalandin ikäisenä puolalainen pelasi vielä kotimaansa pääsarjassa, eivätkä tehot olleet sielläkään yhtä hurjat kuin norjalaisella Bundesliigassa.

Haalandin ylistyskuoroon liittyi Twitterissä myös arvostettu italialaistoimittaja Fabrizio Romano.

– Erling Haaland ei ole ihminen, Romano päätti twiittinsä lueteltuaan ensin Haalandin mielettömiä tilastoja.

Haalandia on yhdistetty siirtohuhuissa lähes kaikkiin maailman suurseuroihin, myös saksalaisjätti Bayerniin. Nyt vaikuttaisi kuitenkin siltä, että mies on jatkamassa Dortmundin vahvuudessa.

Seuraavan kerran tähtihyökkääjä pääsee esittelemään taitojaan tiistaina, kun Dortmund kohtaa Saksan Super cupissa juuri Bayernin.