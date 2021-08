Lothar Matthäusin mukaan Erling Braut Haaland voi olla käänteentekevä pelaaja mestaruustaistelussa.

Kaksi maalia ja kolme maaliin johtanutta syöttöä olivat Borussia Dortmundin norjalaishyökkääjä Erling Braut Haalandin saldo jalkapallon Saksan Bundesliigan avauskierroksella. Dortmund riepotteli lauantai-illan myöhäisottelussa Eintracht Frankfurtin maalein 5–2 ja antoi myrskyvaroituksen Bayern Münchenille, joka jäi perjantai-iltana 1–1-tulokseen Borussia Mönchengladbachia vastaan.

– Haloo Bayern! Näittekö tuon? saksalaislehti Bild otsikoi verkkosivuillaan.

Bayern on voittanut yhdeksän mestaruutta peräkkäin, mutta avauskierroksella Dortmundin vyöry oli kaikkea muuta kuin Bayernin tehoton nyhjäys.

Haaland, 21, on ollut vakuuttava Dortmundissa viettämänsä reilun puolentoista vuoden aikana. Sky Sportsin mukaan Bayern on kiinnostunut hänestä, mutta vientiä olisi Saksan ulkopuolellekin.

– Haaland on aikamoinen pakkaus. Se on sanottava. Tarvitsemme häntä, Dortmundin kapteeni Marco Reus painotti Sky Sportsille ottelun jälkeen.

Sky Sportsin jalkapalloasiantuntija Lothar Matthäus nosti esiin Dortmundin mahdollisuudet katkaista Bayernin peräkkäisten mestaruuksien sarja.

– Hän (Haaland) on kone, ja hänellä on sitä tiettyä karismaa. Ja siksi Dortmund on erittäin suuri suosikki kilpailemaan mestaruudesta Bayernin kanssa. Dortmund on paremmassa asemassa kuin Bayern, Länsi-Saksan vuoden 1990 maailmanmestarikapteeni sanoi Bildin mukaan.

Edeltävinäkin kausina Dortmundilla on ollut mahdollisuutensa ja esimerkiksi kaudella 2018–19 reilu sarjajohto, mutta peli ei ole pysynyt ehjänä kauden loppuun saakka. Nyt uusi kausi on alkumetreillä, ja pelin pitäisi kestää ehjänä toukokuulle saakka.

– Jos pysymme stabiileina, voimme saada paljon aikaan, Reus alleviivasi.