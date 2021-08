Vakio: Norwichilla äärimmäisen vaikea avausottelu

Liverpool, Chelsea ja rajusti alipelattu QPR ovat kierroksen runkovarmat.

1 Norwich C–Liverpool (2)

Valioliiga: Norwich palaa Valioliigaan yhden divarikauden jälkeen. Edellisellä visiitillä Valioliigan realiteetit tulivat nopeasti vastaan, mutta pitkäjänteinen työnteko on vienyt joukkuetta jälleen yhden askeleen lähemmäs Valioliiga-paikan vakiinnuttamista. Helppoa sarjapaikan säilyttäminen ei tälläkään kaudella ole, mutta päävalmentaja Daniel Farke on onnistunut kehittämään peliä aikaisempaa Valioliigan vierailua tasapainoisemmaksi. Emil Buendian menetys jättää hyökkäyspäähän aukon, mutta joukkuetta on vahvistettu tasaisesti eri osa-alueilla. Norwichin valmistautumista kauteen on vaikeuttanut joukkueessa todetut koronatapaukset ja lukuisten pelaajien osallistuminen kauden avausotteluun on joko koronatartunnan tai pienten vammojen vuoksi epävarmaa.

Liverpoolin viime kausi jäi selvästi alle odotusten, vaikka kevättä kohti parantuneet otteet nostivatkin sen lopulta kolmanneksi. Pahin este viime kauden menestysmahdollisuuksien tielle oli tietysti puolustuksen johtohahmon Virgin van Dijkin vakava loukkaantuminen sekä myös useat muut puolustuspään pelaajien loukkaantumiset. Siirtoikkunassa Liverpool onkin vahvistanut juuri puolustustaan, kun muun muassa Ibrahima Konate saapui RB Leipzigistä 40 miljoonalla. Liverpoolilta kauden avausottelun väliin jättää varmasti loukkaantumisesta kärsivä Andrew Robertson.

Norwich saa taakseen intohimoisen kotiyleisönsä, mutta koronakaranteenien asettamat haasteet preseasonilla vaikuttavat väistämättä pelituntumaan. Ero perustasossa on Liverpoolin hyväksi merkittävä ja vieraiden suosikkiasema kipuaa hieman yli 70 prosentin. Vakiossa Liverpoolin kannatus on jäänyt hieman todennäköisyyttään maltillisemmaksi ja alipelattu ennakkosuosikki tarjoaa avauskohteessa laadukkaan varmavalinnan.

2 Chelsea–Crystal Palace (1)

Valioliiga: Chelsean kevätkausi ja otteet Thomas Tuchelin alaisuudessa olivat huikeita, ja kaiken kruunasi Mestarien liigan voitto. Viikolla Chelsea pääsi jälleen nostamaan pokaalia voitettuaan Villarrealin Uefan Supecupissa rangaistuspotkujen päätteeksi 2–1. Liikkeet siirtomarkkinoilla ovat olleet toistaiseksi maltillisia, mutta huhut hyökkääjähankinnoista käyvät kuumina. Tällä hetkellä maailman hyökkääjäeliittien joukkoon lukeutuvan Romelu Lukakun huhuttu siirto Interistä nostaisi Chelsean entistä lähemmäs sarjan laadukkaimmaksi rankattua Manchester Cityä. Chelsean loukkaantumistilanne on kelvollinen, sillä Supercupin finaalissa maalinteossakin onnistunut, mutta olkapäänsä loukannut, Hakim Ziyech on ainut poissaolija.

Palace oli muutoksen edessä Roy Hodgsonin päätettyä valmennusuransa. Päävalmentajana kokematon Patrick Viera otti joukkueen vetovastuun. Muutoksen edessä oli myös joukkueen ikääntynyt pelaajamateriaali, joka on valmennuksen kokenut muutoksia. Viime kaudet Hodgsonin alaisuudessa sujuivat kelvollisesti – välillä hyvän onnenkin siivittämänä. Alkavaan kauteen Palace lähtee edelliskausia heikommaksi rankattuna. Palacen loukkaantumistilanne on Chelsean tapaan kelvollinen, mutta vahvan viime kauden ennen loukkaantumistaan pelannut Eberechi Eze on vielä pitkään sivussa.

Hyvällä kokoonpanolla keskiviikkona Supercupissa pelanneen Chelsean haitaksi lasketaan ottelusta kertynyt rasitus. Ero perustasossa on kuitenkin Chelsean hyväksi kiistaton ja kotijoukkue on kauden avausottelussa 80 prosentin suursuosikki. Vakiossa oikein pelattu kotivoitto tarjoaa riveihin laadukkaan varmavalinnan.

3 Leicester–Wolverhampton (1X)

Valioliiga: Leicesterin viime kausi oli odotuksiin nähden erinomainen, vaikka joukkue jäikin ulos neljän parhaan joukosta kalkkiviivoilla. Kausi avattiin pokaalilla Leicesterin voitettua viime viikonloppuna futiskauden Englannissa käynnistävän Community Shieldin Cityä vastaan 1–0. Leicester on onnistunut pitämään kiinni avainpelaajistaan ja myös sisään on saatu useampi potentiaalinen pelimies. Päävalmentaja Brendan Rodgersilla on hyvät työkalut kärkijoukkueiden taakse jäävässä haastajaryhmässä pärjäämiseksi. Kauden avausottelusta varmasti sivussa on joukkueen puolustuksen johtaja Jonny Evans.

Wolvesin viime kausi oli odotuksiin nähden pettymys ja alkavalla parempaa tulosta haetaan uuden valmennuksen voimin. Valmennusryhmää johdetaan edelleen portugalilaisvoimin, kun Benficasta saapunut Bruno Lage nimitettiin päävalmentajaksi. Siirtomarkkinoilla liikennettä on tapahtunut kumpaankin suuntaan, mutta merkittävimpänä muutoksena voinee pitää muutosta valmennuksessa. Potentiaalisista avauskokoonpanon pelaajista avausottelun väliin jättävät loukkaantumisten takia Daniel Pondence, Pedro Neto ja Willy Boly.

Leicester on joukkueista reilua luokkaa laadukkaampi ja pelivoiman arvioinnissa on vähäisten muutoksien takia vieraiden vastaavaa vähemmän hajontaa. Kotivoitto toteutuu kuusi kertaa kymmenestä. Viikonloppuna Community Shieldissä voitolla kautensa avannut Leicester on kerännyt vakiossa yli 70 prosentin kannatuksen, joka on rankasti yläkanttiin. Leicester on kuitenkin selkeä ennakkosuosikki, eikä sen jättäminen ulos riveistä houkuttele. Vaihtomerkki on kuitenkin syytä asettaa tasapelille rivien mahdollista arvoa nostamaan.

4 Watford–Aston Villa (12)

Valioliiga: Watford nousi välittömästi yhden divarikauden jälkeen takaisin ja hommaa jatketaan Valioliigassa nousun tuoneen Xisco Munozin johdolla. Hankintoja on tehty runsaasti ja nähtäväksi jää, mihin muotoon herhiläisten avauskokoonpano kauden alkaessa asettuu. Sivussa avausottelusta ovat viime kaudella hyvää jälkeä tehnyt Joao Pedro sekä mahdollisesti myös uusi hankinta Joshua King.

Viime kausi sujui Villalta odotuksiin nähden erinomaisesti. Jack Grealishin jättämän aukon paikkaaminen on haaste, mutta saadulla 100 miljoonan korvauksella joukkuetta on pystytty vahvistamaan useammalla laadukkaalla pelaajalla. Kauden avausottelusta sivussa ovat todennäköisesti Emiliano Buendia, Ollie Watkins sekä varmasti Leon Bailey ja Douglas Luiz.

Isännät kamppailevat putoamista vastaan, kun taas Villa löytyy rankingista keskikastista. Poissaolot rasittavat pahimmassa mahdollisessa tapauksessa vieraita tuntuvasti. Ero perustasossa nostaa Villan silti vieraissa niukkaan 40 prosentin suosikkiasemaan. Vakiossa tarkasti oikein pelatussa kohteessa on runsas rastitus paikallaan.

5 Burnley–Brighton (2)

Valioliiga: Burnley ei tarjoa yllätyksiä alkavallakaan kaudella. Tuttu pelitapa ja pelaajamateriaali tuottavat tyydyttävää tulosta kaudesta toiseen. Viime kaudella sijoitus oli ensimmäisen säilyjän sijalla 17, mutta eroa ensimmäiseen putoajaan jäi mukavat kymmenen pistettä. Alkavalla kaudella putoamiskamppailu on edelliskautta tasaväkisempi, mutta lähtökohtaisesti Burnley on todennäköisimpiä putoajakandidaatteja edellä vahvan kollektiivisen pelaamisensa takia. Burnley pääsee kauden avausotteluun vahvalla kokoonpanolla ilman merkittäviä poissaoloja.

Brightonin viimeistelyonni oli viime kaudella jopa tragikoomista ja sarjasijoitus selvästi peliesityksiä vaatimattomampi. Analyyttinen seurajohto ei huonosta onnesta hätkähdä ja toimet siirtoikkunassa ovat olleet maltillisia. Puolustaja Ben White menetettiin Arsenaliin, mutta hulppea 58 miljoonan siirtokorvaus antaa mahdollisuuksia vahvistuksiin. Loukkaantumiset vaivasivat Brightonia runsaasti myös viime kaudella ja sivussa ovat edelleen tutut pitkäaikaispotilaat Tariq Lamptey ja Danny Welbeck.

Odotettu ottelunkuva, jossa vieraat hallitsevat palloa, tukee kummankin vahvuuksia. Brighton on isäntiä joka osa-alueella edellä ja vieraissakin noin 40 prosentin suosikki. Vakiossa usein viime kaudellakin vaille riittävää kannatusta jäänyt Brighton on merkitty vakiossa altavastaajaksi, joten selvästi alipelattu vierasvoitto tarjoaa laadukkaan varmavalinnan.

6 Everton–Southampton (X2)

Valioliiga: Everton hakee uutta suuntaa Rafa Benitezin valmennuksessa. Avauskokoonpanossa laatua riittää lähes joka pelipaikalle ja viime kauden kymmenettä sijaa pitäisi pystyä kohentamaan. Siirtoikkunassa ei valmennuksen lisäksi ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, mutta huhut muun muassa James Rodriguezin lähdöstä käyvät kuumina. Avausottelusta Rodriguezin lisäksi sivussa ovat todennäköisesti Dominic Calvert-Lewin, Richarlison, Andre Gomes ja Moise Kean.

Soton jatkaa hyvää työtä tehneen Ralph Hassenhüttlin alaisuudessa, mutta materiaali on heikentynyt eritoten ykköspyssy Danny Ingsin lähdön myötä. Menetyksiä on tullut myös muilla osa-alueilla, eikä mittoja täyttäviä korvaajia ole ainakaan toistaiseksi saatu hankittua. Kauden avausottelun väliin joutuu jättämään joukkueen ehdottomiin avainpelaajiin lukeutuva James Ward-Prowse.

Everton on pykälän verran laadukkaampi, mutta uuden pelitavan sisäänajo ottanee aikansa. Vieraille haasteita tuo lähteneiden pelaajien paikkaaminen systeemissä. Everton on poissaoloistaan huolimatta noin 50 prosentin suosikki. Vakiossa isännät on merkitty selvästi yli 60 prosentin kannatukseen, joten ohipeli isännistä on paikallaan, vaikkeivät Sotoninkaan lähtökohdat alkavaan kauteen ole ruusuiset.

7 Barnsley–Coventry C (12)

Championship: Barnsley tasasi avauskierroksella pisteet haastavassa vierasottelussa Cardiffia vastaan 1–1. Pelillisesti Barnsley jäi heikommaksi osapuoleksi ja niukka tappio olisi kuvannut ottelua tarkemmin. Avausottelun peliesitys jäi hieman jälkeen odotuksista ja edelliskauteen nähden muuttuneen Barnsleyn peliesityksiä on syytä pitää tarkasti silmällä alkukaudesta.

Coventry nappasi viime hetkien maaleilla 2–1-kotivoiton Forestia vastaan. Loppuhetkien nousu tappioasemasta voittoon oli itseluottamusta kohottava, etenkin kun Coventry palasi tällä kaudella varsinaiselle kotistadionilleen. Coventry on vahvistunut viime kauteen nähden, mutta joutunee silti taistelemaan sarjapaikkansa puolesta.

Barnsley on vieraita hieman laadukkaampi ja kotikentällään niukasti alle 50 pinnan suosikki. Vakiossa kohde on tarkasti oikein merkitty ja runsas rastitus paikallaan.

8 Hull–QPR (2)

Championship: Hull palasi Championshipiin ryminällä, kun avauskierroksen vierasottelu Prestonia vastaan hoidettiin 4–1. Voitto oli ansaittu, mutta kentällä nähty tasoero ei vastannut kolmen maalin marginaalia. Isossa kuvassa avausottelu vastasi kuitenkin niitä odotuksia, joissa Hull on nostettu putoamiskamppailun ulkopuolelle jäävään alemman keskikastin ryhmään.

QPR tasasi avauskierroksella pisteet paikallisottelussa Millwallia vastaan 1–1. Ottelun oli juuri niin tasaväkinen kuin ennakkoon osattiin odottaa ja piste paikallisvastustajaa vastaan tuntui tyydyttävän kumpaakin osapuolta. Siirtoikkunassa maltillisesti vahvistuneelta QPR:ltä odotetaan pientä nostetta viime kauden sijoitukseen yhdeksäntenä.

Hull esiintyi avauskierroksella edukseen, mutta on selvästi vieraaksi saapuvia Ärriä heikompi. QPR ansaitsee vieraissa hieman alle 40 prosentin jäävän suosikkiaseman. Vakiossa avauskierroksella komeaan voittoon venynyt Hull on jäänyt vakion pelaajien mieleen ja isännät on merkitty hurjaan 50 pinnan kannatukseen. Rankasti alipelattu QPR kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

9 Huddersfield–Fulham (2)

Championship: Huddersfield tasasi avausottelussaan pisteet Derbyn vieraana 1–1. Pelillisesti Hudds oli odotetusti isäntiä askeleen edellä, eikä niukkaa voittoakaan olisi voinut pitää ansaitsemattomana. Huddersfield on vienyt peliään espanjalaisvalmennuksessa pelaavampaan suuntaan ja odotukset ovat hieman viime kauden sijoitusta korkeammalla.

Fulham ei vakuuttanut avausottelussaan tasattuaan pisteet Boroa vastaan pelitapahtumiin nähden reilusti 1–1. Puolustusvoittoisesta lähestymisestään tunnetulla Marco Silvalla on käsissään riittävät työkalut takaisin Valioliigaan nousemiseksi, mutta pelaajista, kuten Aleksandr Mitrovicista, on saatava ulosmitattua koko potentiaali.

Fulham on kiistatta useamman luokan laadukkaampi ja ansaitsee vieraissakin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa vieraiden kannatus on jäänyt viitisen pinnaa vajaaksi, joten alipelatuksi jäänyt ennakkosuosikki tarjoaa kelvollisen varman riveihin.

10 Middlesbrough–Bristol City (1X)

Championship: Boro esiintyi avauskierroksella odotuksiin nähden hyvin tasattuaan pisteet Fulhamin vieraana 1–1. Boro pääsi pelaamaan ottelussa mukavuusalueellaan matalassa blokissa vastaiskujen kautta hyökäten, eikä tasapelipistettä voinut pitää pelitapahtumiin nähden ansaitsemattomana.

Bristol joutui tyytymään kotikentällään 1–1-pistejakoon sarjanousija Blackpoolia vastaan. Bristolin peliesitys oli odotetulla tasolla, eikä niukka voitto olisi ollut maalipaikkoihin nähden vääryys.

Ero perustasossa puhuu laadukkaamman Middlesbrough’n puolesta ja isännät ovat kotikentällään selkeä 55 prosentin suosikki. Vakiossa Boron kannatus on karkaamassa jo päälle 60 pinnan. Bristol ei sinällään kelvollisesta avausottelusta huolimatta vakuuta. Ykkönen merkitään riveihin hieman ylipelattunakin, mutta vaihtomerkki on syytä asettaa alipelatulle tasapelille.

11 Millwall–Blackburn (1X)

Championship: Millwallin avauskierroksen otteet vastasivat odotuksia joukkueen tasattua pisteet paikallispelissä QPR:n kanssa pelitapahtumiin nähden reilusti 1–1. Millwallin pelityyli on koruton, mutta on pystynyt kahdella edelliskaudella nostamaan profiiliaan merkittävästi. Aiemmin putoamiskamppailuun rankattu joukkue taistelee paikasta kymmenen parhaan joukkoon.

Blackburn kaatoi kotikentällään Swansean 2–1. Maalipaikkojen valossa voitto olisi voinut olla Blackburnin hyväksi selkeämpikin. Viikolla Blackburnin leiristä kuultiin odotettuja uutisia, kun seura vahvisti kaupanneensa kärkimies Adam Armstrongin Southamptoniin. Armstrong jättää kiistatta loven Roversin hyökkäyspäähän, mutta todennäköisesti vahvistuksia hyökkäykseen on luvassa vielä ennen siirtoikkunan sulkeutumista.

Tasaväkinen kamppailu, jossa laadukkaasti puolustava kotijoukkue nousee kotiedun myötä niukaksi 40 prosentin suosikiksi. Isännät ovat vakiossa niukasti alipelattu, mutta todennäköinen tasapeli on syytä mahduttaa mukaan riveihin.

12 Nottingham–Bournemouth (X2)

Championship: Forest menetti avauskierroksella Coventryn vieraana maalin johtoasemansa viimeisellä kympillä ja joutui lopulta taipumaan aina 1–2-tappioon. Pelitapahtumiin nähden tappio oli ansaitsematon, mutta antanee joitain viitteitä Forestin tasosta, joka ei ainakaan ennakkoarvioissa päätä huimaa.

Bournemouth tasasi avausottelussa pisteet kotona WBA:ta vastaan, mutta oli pelillisesti heikompi osapuoli. Suosikkina otteluun lähtenyt Bournemouth olisi maalipaikkojen valossa ansainnut hävitä ottelun niukasti paremmin esiintyneelle vierailijalle.

Forest on heikentynyt entisestään viime kauteen nähden, eikä joukkueelta sovi odottaa liikoja. Laadukkaampi Bournemouth nousee vieraissakin noin 45 prosentin suosikiksi. Bournemouthin voitto on jäämässä vakiossa viitisen pinnaa alle todennäköisyytensä, joten niukasti alipelattu ennakkosuosikki nostetaan kohteessa varmaksi asti.

13 West Bromwich–Luton (1)

Championship: WBA esiintyi avausottelussaan selvästi odotettua laadukkaammin, vaikka joutui tyytymään 2–2-tasapeliin Bournemouthin vieraana. Maalipaikkojen valossa WBA:n niukka voitto olisi ollut pistejakoa perustellumpi. Viime kausi Valioliigassa oli WBA:lta riman alitus, mutta uuden valmennuksen alaisuudessa se on todennäköisin nousija takaisin kirkkaisiin valoihin kauden päätteeksi.

Luton teki avausottelussa selvää jälkeä sarjanousija Peterboroughsta 3–0. Myös Lutonin peliesitys oli odotettua laadukkaampi ja selkeä voitto kaikin puolin ansaittu. Luton löytyy rankingista alemmasta keskikastista, eikä viime kauden sijoituksen parantaminen sijasta 12 näytä todennäköiseltä.

Kärkijoukkue WBA on kotikentällään lähes kuusi kertaa kymmenestä voittava suosikki. Vakiossa isäntien suosikkiasema on noussut selvästi todennäköisyyttään korkeammaksi. Laadukkaiden suosikkivarmojen ollessa kortilla pidetään WBA riveissä varmana hieman ylipelattunakin.