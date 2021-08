HJK selätti hankaluudet ja otti lohkopaikan lopulta tyrmäävään tyyliin.

”On vain yksi!”

”Klubi!”

”On vain yksi!”

”Klubi!”

Juhlat alkoivat Töölön jalkapallo­stadionilla hyvän aikaa ennen ottelun päätöstä, mutta viimeisen vihellyksen jälkeen riemu todella repesi.

HJK löi Neftcin 3–0 ja varmisti samalla paikan uuden Konferenssi­liigan lohko­vaiheeseen. Se on HJK:lle ensimmäinen lohkokeikka kuuteen vuoteen.

Bileet olivat sen mukaiset, ja kannattajien huutoa sai johtaa kapteeni Daniel O’Shaughnessy. Se oli 26-vuotiaalle erityinen hetki.

– Harvinaista, upeaa. Meillä on todella hieno joukkue koossa. Tämä oli ansaittu saavutus. Olemme tehneet melkein samalla joukkueella kaksi vuotta hommia, ja nyt päästään pelaamaan lohkovaiheen pelejä, O’Shaughnessy iloitsi.

O’Shaughnessy pelaa aivan poikkeuksellista kautta suomalaiselle jalkapalloilijalle. Ensin historian ensimmäisenä Veikkausliigan pelaajana EM-kisoihin, niissä kaikki ottelut avaus­kokoon­panossa ja nyt kapteenina oma seura­joukkue eurocupin lohko­vaiheeseen.

– Tämä on upea saavutus. Sain kapteenina johtaa, mutta koko joukkue on tämän hetken ansainnut ja tämä on kaikkien palkinto.

O’Shaughnessy on herättänyt paljon kiinnostusta eurooppalaisissa seuroissa otteillaan, eikä tämä tulos varmasti heikennä hänen osakkeitaan.

Hymyt olivat herkässä, ja juhlat jatkuivat stadionilla pitkään. Syystäkin. Mahdollisuus menestyä eurocupeissa on merkittävä syy, miksi niin moni nimekäs pelaaja haluaa Suomessa nimenomaan HJK:hon.

HJK on ainoa seura, joka toistaiseksi lohko­vaiheeseen on yltänyt: Mestarien liigaan 1998 ja Euroopan liigaan 2014.

– Oli näköjään hyvä päätös palata HJK:hon, myhäili tähtipelaaja Filip Valencic, joka lähti jo kertaalleen riitaisissa merkeissä 2018.

Riku ja Roope Riski tulivat metsästämään suurempaa menestystä Helsinkiin. Turkulais­veljekset vastasivat HJK:lle tärkeimmistä eli maaleista.

Riku, 31, tuli tauolla vaihdosta kentälle ja iski noin puolen minuutin kentällä olon jälkeen HJK:n johtoon Valencicin syötöstä.

– Tänään päästiin tekemään maalit! Roope on tietysti paljon tehnytkin, ja se on ihan normaalitouhua, Riski arvioi.

– Oli hienoa päästä tekemään muutos peliin heti, kun pääsin kentälle.

Sitä, miksi hänen on ollut niin vaikea mahtua HJK:n avaus­kokoon­panoon enää David Brownen läpimurron jälkeen, hän ei osannut kommentoida. Mutta ainakin hän antoi valmentaja Toni Koskelalle lisää mietittävää.

29-vuotias Roope iski kahdesti. Ensin pilkulta ja myöhemmin läpiajosta. Hyökkääjä on ollut aivan poikkeuksellisessa maali­vireessä euro­peleissä. Kuudessa ottelussa on syntynyt hurjat seitsemän maalia. Hän on osunut jokaisessa ottelu­parissa.

– Se on hyvä luku. Toisaalta liigassa on ollut hiljaisempaa. Näissä peleissä näkee eron. Euroopassa pääsemme iskemään enemmän vastaan. Vahvuuteni tulevat parhaiten esiin, kun on tilaa juosta. Olen nauttinut siitä, että saan juosta ja hyökätä vastaan, maalitykki arvioi.

Nuorempi Riski on profiloitunut läpi uransa suurten maalien tekijänä. Hän iski jo nuorena TPS:lle tärkeitä maaleja ja oli avain­pelaajana ratkaisemassa SJK:lle mestaruutta 2015.

Viime kaudella hän oli HJK:n mestaruuden jääkylmä takuu­mies – nyt hän on sellainen euro­menestyksessä.

– Aina vähän jännittää ennen näitä pelejä. Veikkaan, että (maalimäärä) johtuu siitä, että on enemmän tilaa hyökätä vastaan, Riski arvioi vaatimattomasti.

Entä seuraava askel? Plakkarissa on jo varmasti paikka Konferenssi­liigassa, mutta HJK:n pelit jatkuvat ensi viikolla turkkilaista suurseuraa Fenerbahcea vastaan. Panoksena on paikka Euroopan liigan lohko­vaiheessa. Asetelma on siis poikkeuksellinen, etenkin suomalais­seuralle. Se voi lähteä täysin paineetta pelaamaan suurten panosten europeliä.

– Oli hirveät bileet tuolla kopissa, mutta minä haluan sen Euroopan liigan paikan! Tuo on ehkä pahin paikka Euroopassa mennä pelaamaan, mutta meillä ei ole nyt mitään hävittävää. Lohkopaikka on taskussa, mutta katseeni on Euroopan liigassa.

Saman alleviivasivat kapteeni O’Shaughnessy ja vanhempi Riski. Nyt ei ole mitään syytä peruutella.

HJK:n pelit jatkuvat viikonloppuna Veikkausliigassa IFK Mariehamnia vastaan. Sen jälkeen joukkue suuntaa Turkkiin, jossa se kohtaa torstaina Fenerbahcen. Toinen osaottelu pelataan viikko myöhemmin Helsingissä.