Päävalmentaja Simo Valakari hehkuttaa KuPSin luonnetta tukalassa paikassa – ”Ansaitsimme mennä jatkoon”

KuPS kaatoi FC Astanan toisen puoliajan ihmenousullaan, ja europelit saavat jatkoa. Päävalmentaja Simo Valakari oli ottelun jälkeen tyytyväinen mies.

Kuopion Palloseura teki torstaina kovan tempun. Joukkue haki vierasvoiton FC Astanasta Kazakstanista ja eteni Konferenssiliigan viimeiselle karsintakierrokselle. Siellä vastaan asettuu saksalaisjätti Union Berlin.

KuPSin päävalmentaja Simo Valakari oli tyytyväinen mies Astana Arenalla Nur-Sultanissa pelatun ottelun jälkeen. KuPS oli ensimmäisen puoliajan jälkeen kaksi maalia perässä, mutta hurjasteli toisella jaksolla neljä maalia ja paineli ohi.

– Nämä europelit ovat aina kaksi osaottelua, ja kun katsoo näitä kahta ottelua, mielestäni ansaitsimme mennä jatkoon. Ja vaikka olimme täällä Astanan kotikentällä puoliajalla 0–2-tappiolla, silti pelaajat uskoivat, että pystymme kääntämään tämän. Ja niin ne jätkät tekivät, Valakari sanoi puhelimitse Ilta-Sanomille ottelun päätyttyä.

Peli oli näennäisesti KuPSin hallussa jo ensimmäisellä puoliajalla. Joukkue piti palloa ja pystyi luomaan tilanteita, mutta Astana kävi tekemässä maalit. Kaiken lisäksi maalit tulivat juuri tavalla, jota Kuopiossa osattiin odottaa.

– Tämä on juuri sitä, mitä nämä europelit ovat. Tiesimme aivan tarkalleen, mitä he tekevät. Marin Tomasoville palloa laitaan, hän leikkaa sisään ja keskittää vasemmalla jalalla. Nämä ovat niitä hetkiä, jotka ratkaisevat pelejä, Valakari avasi.

Astanan tähtipelaaja Tomasov keskitti molemmat joukkueen avauspuolikkaan osumat. Kotijoukkue ei muutenkaan tarjonnut Valakarille yllätyksiä.

– Tiesimme, miten he pelaavat. Tiesimme, että he eivät kotonakaan prässää aktiivisesti, vaan että pystymme pitämään paljon palloa myös täällä. Ja niin me teimmekin.

– Puimme paljon siitä, että emme halua olla se joukkue, joka sanoo että ”olimme ihan hyvin pelissä mukana, mutta kaveri iski parista paikasta”. Se, että nousimme näistä takaiskuista huolimatta, kertoo meidän pelaajiemme luonteen kovuudesta. Pystyimme edelleen pelaamaan omaa peliämme.

Lucas Rangelin tuuletuksia nähtiin Nur-Sultanissa kolmeen kertaan.

KuPSin materiaalin leveys etenkin hyökkäyspäässä nousi isoon osaan, kun brassikärki Lucas Rangel tuli puoliajalla vaihdosta sisään ja nousi ottelun sankariksi paukuttamalla hattutempun nopeaan tahtiin.

– Tämä kertoo siitä, että meillä on vahva joukkue. Rangel on ollut erittäin hyvä viime aikoina, vaikka ei ole tehnyt maaleja Veikkausliigassa. Tiesimme että saamme aikaan muutosta, kun pystymme tuomaan Lucasin kehiin. Muutoksen hän myös teki ja ansaitsi täysin ne kolme maalia, Valakari sanoi.

Valakari korostaa, että joukkueen sisällä usko jatkopaikkaan säilyi koko ajan, vaikka tilanne oli ottelun puolivälissä tukala. Usko ei horjunut, vaikka ensimmäisen kavennuksen jälkeen Astana iski 3–1-maalin.

– Sovimme puoliajalla pelaajien kanssa, mitä meidän täytyy tehdä. Meidän oli tultava maali kerrallaan mukaan, mutta meidän piti myös puolustaa hyvin, eikä antaa heille lisää maaleja. Se 3–1 tuli vähän turhan nopeasti, mutta siinä vaiheessa meillä oli jo se fiilis, että pystymme tekemään maaleja.

– Kun pääsimme tasoihin, tiesin, että tämä on lähempänä meidän voittoamme. He olivat henkisesti aika katki siinä vaiheessa.

Viimeinen kanto kaskessa ennen Konferenssiliigan lohkovaihetta on karsintojen playoff-kierroksella vastaan asettuva kivikova Union Berlin. Valakari ei kuitenkaan aio kääntää katsettaan vielä Saksan suuntaan, sillä sunnuntaina joukkue saa vieraita Kotkasta.

– Katseet ovat sunnuntain liigaottelussa KTP:tä vastaan. Veikkausliigan otteluissa me rakennamme tulevaisuutta. Haluamme jatkossakin pelata näitä europelejä ja menestyä. Veikkausliiga on tärkein kilpailu meille.

KuPSin ja Unionin välinen ottelupari käynnistyy ensi torstaina KuPSin kotiottelulla. Toinen osa pelataan viikkoa myöhemmin Berliinissä.