Kommentti: PSG on maailman vihatuin seura – ja sen omistajat saavat Lionel Messistä täydellisen mannekiinin Qatarin kritisoiduille MM-kisoille

Paris Saint-Germain on erityisen inhottu kahdesta syystä. Lionel Messin siirto ei vihaa vähennä, mutta se on kuin taivaan lahja seuran omistajille, kirjoittaa Saku-Pekka Sundelin.

Lionel Messin siirto Paris Saint-Germainiin on monimutkaisen vyyhdin tulos, ja se ilmentää monella tapaa nykyjalkapallon tilaa.

Maailman parhaan, ellei peräti kaikkien aikojen parhaan jalkapalloilijan, Lionel Messin siirtosaaga on nostanut kolme kirjainta vihoviimeisenkin lajia seuraamattoman tietoisuuteen: PSG.

Ja juuri sitä Paris Saint-Germainin vuonna 2011 ostanut Qatarin valtion omistama Qatar Sports Investments (QSI) haluaa.

Pariisilaisseura on mellastanut vuosikymmenen siirtomarkkinoilla tavalla, joka on ajanut muut epätoivon valtaan. Se on tehnyt PSG:stä maailman vihatuimman jalkapalloseuran.

Venäläiset oligarkit ja amerikkalaismiljonäärit ovat pudonneet auttamatta kelkasta qatarilaisten kerättyä Pariisiin tähtisikermän, jollaista jalkapallossa ei ole koskaan ennen nähty.

PSG edustaa monille sitä, mikä jalkapallossa on pahiten pielessä. Rahan ylivaltaa perinteiden, pitkäjänteisyyden ja jonkinlaisen jalkapalloromantiikan sijaan.

Siitä huolimatta omistajien unelma, Mestarien liigan voitto, on jäänyt saavuttamatta. Panostuksilla mitattuna kansainvälisen jalkapallon pahin alisuorittaja oli sentään finaalissa kahtena edellisenä vuonna.

Viime kaudella PSG onnistui jäämään ilman mestaruutta jopa Ranskan liigassa.

Nyt 34-vuotias Messi putosi seuran syliin lähes sattumalta. Vieläpä vain pienellä osalla siitä summasta, jonka qatarilaiset olisivat aiemmin olleet valmiita argentiinalaisesta maksamaan. Puhutaan useista sadoista miljoonista euroista.

Lionel Messi istui PSG:n qatarilaisen puheenjohtajan Nasser Al-Khelaifin vierellä pressitilaisuudessa keskiviikkona Pariisissa.

Nykyjalkapallon ongelmien ilmentymä

Miksi PSG:tä vihataan niin syvästi? Kahdesta syystä.

Seura perustettiin vuonna 1970, joten sillä ei katsota olevan kunnon historiaa. Pariisi oli Red Starista ja Racing Clubista huolimatta pitkään hämmästyttävä jalkapallotyhjiö, ja sitä täyttämään perustettiin PSG.

PSG oli heti hyvin markkinavetoinen projekti, mitä lajipiireissä paheksutaan. Seura menestyi hetkittäin 1980-luvulla ja ranskalaiskanava Canal+:n vetämänä 1990-luvulla, mutta vasta QSI teki siitä maailmanmahdin.

Monien mielestä markkinahäirikön, sillä öljyrahalla ei tunnut olevan loppua. Mukaan kustannuksia jakamaan on tullut myös maailman tunnetuin urheiluvälinebrändi Nike.

PSG edustaa monille sitä, mikä jalkapallossa on pahiten pielessä. Rahan ylivaltaa perinteiden, pitkäjänteisyyden ja jonkinlaisen jalkapalloromantiikan sijaan.

Se on totta, vaikka myös monella tapaa hurskastelevaa. Raha on puheiden perusteella pilannut jalkapalloa jo sata vuotta. Samaan aikaan useiden seurojen kannattajat vaativat loputtomasti yhä parempia eli kalliimpia pelaajia.

Lipputulot tai edes televisiosopimukset eivät ole aikoihin enää kattaneet huippuseurojen menoja.

Jo ennen PSG:tä ”kyseenalaista” rahaa on virrannut seuroihin esimerkiksi veroparatiisien kautta. Oligarkit, sheikit tai ihan vaan paikalliset liikemiehet ovat ostaneet seuroja käyntikorteikseen tai leikkikaluikseen.

PSG on silti yksi räikeimmistä esimerkeistä. Vaikka seuraa halveksutaan, sen pelaamista ja etenkin pelaajia myös ihaillaan.

Pelipaitakauppa tuottaa osan Lionel Messiin sijoitetuista miljoonista takaisin.

Qatar on 2000-luvulla tehnyt valtavasti töitä kiillottaakseen maabrändiään urheilun kautta. Messin pelipaidan rinnuksessa luki edellisessä seurassaan FC Barcelonassakin Qatar Foundation ja Qatar Airways.

Uusi seura PSG on yksi Qatarin valtion tärkein pehmeän vallankäytön väline.

Nyt Qatar saa parhaan mahdollisen mannekiinin valtavasti kritiikkiä maan karmeiden työolojen ja -lainsäädännön takia keränneille jalkapallon MM-kisoille 2022.

”Viekö PSG:n Leo Messi Argentiinan maailmanmestariksi voitettuaan kaiken muun?” on paras mahdollinen mainoslause Qatarille.

Kunnianhimoton vai ilmeinen ratkaisu Messiltä?

Myös Messi on saanut valtavan kritiikkivyöryn siirrostaan. Läksiäislehdistötilaisuudessa vuodatettuja kyyneleitä ei otettu ihan todesta.

Jos hän olisi todella halunnut jäädä, miksei hän pelannut vaikka ilmaiseksi? Varaa siihen olisi.

Ensinnäkin, on aivan absurdi ajatus, että maailman kilpailluimman lajin maailman parhaaksi harjoitellut pelaaja tekisi työtään ilmaiseksi toisten tehdessä samaan aikaan miljoonatiliä.

Hän sitä paitsi tarjoutui pudottamaan palkkaansa puolella, mikä edelleen on valtavasti. Jalkapalloilijat tienaavat ylipäänsä aivan liikaa.

Vaikka Messin 16 vuoden aikana maksettu palkka on yksi syy Barcelonan kurimukseen, ei hän sentään vastaa seuran tilinpidosta. Argentiinalainen on pelastanut Barcelonan uransa aikana lukemattomia kertoja kentällä ja generoinut brändinä summia, joita on vaikea laskea.

Eikä häntä olisi La Ligan sääntöjen mukaan voinut edes ilmaiseksi rekisteröidä täksi kaudeksi joukkueeseen, sillä palkkakatto olisi ylittynyt joka tapauksessa. Joten se siitä.

Messiä on sanottu myös kunnianhimottomaksi mennessään pelaamaan Ranskaan, jonka pääsarja ei ole Espanjan tai Englannin veroinen. Ehkä, mutta inhimillisesti katsottuna valinta on helppo.

16 vuotta seuran ykkösmiehistössä pelanneen Messin kuvaa poistettiin FC Barcelonan kotistadionilla Camp Noulla.

Messi on toistuvasti sanonut haluavansa voittaa vielä Mestarien liigan. PSG on ykkössuosikki voittamaan sen. Ehkä seura voi voittaa tällä kertaa jopa Ranskan pääsarjan.

PSG:ssä on paljon hänelle ennestään tuttuja pelaajia ja argentiinalainen päävalmentaja Mauricio Pochettino.

Kaikkiaan siirtosaaga, joka liittyy vahvasti keväällä velloneeseen seurojen superliigasuunnitelmaan, todistaa millaisen uudelleenjärjestelyn edessä kansainvälinen jalkapallo on.

Jonkinlainen pohjoisamerikkalaisesta urheilusta tuttu eurooppalainen palkkakattojärjestelmä voisi olla jalkapallon pelastus.

Espanjassa pantiin lopulta piste suurseurojen loputtomalle törsäilylle, mikä ajoi Messin muualle, vaikka siitä kärsii koko La Liga.

Samaan aikaan PSG voi polttaa rahaa sen minkä haluaa, kun omaan mahdottomuuteensa sotkeutunut talouden reilun pelin sääntö eli Financial Fair Play on koronakriisin vuoksi ”tauolla”.