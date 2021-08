L’Equipe: Lionel Messi on päässyt sopimukseen PSG:n kanssa!

Ranskalaislehden mukaan argentiinalaistähti on päässyt yhteisymmärrykseen pariisilaisseuran kanssa.

Lionel Messi on päässyt sopimukseen PSG:n kanssa, uutisoi ranskalaislehti L’Equipe. Messi on lehden mukaan jo matkalla kohti Ranskan pääkaupunkia ja laskeutuu Pariisiin lähitunteina.

Pariisissa Messin, 34, on vielä läpäistävä seuran lääkärintarkastus.

L’Equipen mukaan PSG pitää keskiviikkona lehdistötilaisuuden, jolloin Messin sopimus viimeistään julkistetaan. Tilaisuus pidetään PSG:n kotistadionilla Parc des Princesillä.

Sopimus on L’Equipen mukaan kaksivuotinen ja sisältää option kolmannesta kaudesta. Lehden mukaan PSG järjestää mediatilaisuuden Messin kanssa huomenna.

Arvostetun jalkapallotoimittajan Fabrizio Romanon mukaan Messi saa kaksivuotisesta sopimuksestaan palkkaa 35 miljoonaa per kausi. Romanon mukaan Messin odotetaan saapuvan Pariisiin piakkoin.

Messi piti sunnuntaina Barcelonassa mediatilaisuuden, jossa hän kertoi kyynelehtien jättävänsä FC Barcelonan 21 kauden jälkeen, mutta hän ei kertonut, missä hänen uransa jatkuu.

Messiltä kysyttiin tuolloin mediatilaisuudessa siirtymisestä PSG:hen.

– Se on yksi mahdollisuus muiden joukossa. Olen saanut paljon tarjouksia. Tällä hetkellä mikään ei ole varmaa, Messi vastasi.

Jatkosopimuksen tekeminen Messin kanssa olisi ollut Barcelonalle taloudellisesti liian raskasta, seuran puheenjohtaja Joan Laporta kertoi perjantaina. Espanjan pääsarjan La Ligan taloudelliset säännöt rajoittavat rajusti velkaantuneen Barcelonan liikkumatilaa, ja seuran palkkakaton arvioidaan olevan alkavalla kaudella alle 200 miljoonaa euroa.

Messiltä kysyttiin tilaisuudessa, onko tämä hänen jalkapalloilijan uransa vaikein hetki.

– Kyllä, epäilemättä. Kyllä. Minulla on ollut paljon vaikeita hetkiä, tappioita. Mutta lopulta se, että en enää harjoittele, en enää tallaa nurmikkoa... Se on loppu täällä, se on vaikein hetki, Messi vastasi.

– Olen erittäin surullinen, koska en olisi halunnut jättää tätä seuraa. Tämä on seura, jota rakastan. En ole koskaan valehdellut, olen aina ollut rehellinen. Halusin lähteä viime vuonna ja jäädä tänä vuonna.

Kun Messin lähtö Barcelonasta varmistui, pidettiin PSG:tä todennäköisimpänä kohteena, vaikka esimerkiksi lontoolaisen Chelseankin kerrottiin tehneen tarjous supertähdelle.

Fanit Pariisissa ovat odottaneet innokkaasti uutisen vahvistumista. Jo sunnuntain ja maanantain aikana satoja faneja parveili Bourget’n lentokentällä ja Parc des Princesin luona.

Vielä maanantaina kerrottiin Barcelonan heittävän kapuloita rattaisiin. Silloin espanjalaislehti Marca kertoi, että Barcelonan lakimiehet olivat tehneet valituksen Euroopan komissiolle. Valitus perustui taloudellisiin faktoihin ja väitteisiin, että Uefan taloudellisen reilun pelin sääntöjen pitäisi estää PSG:tä solmimasta sopimusta Messin kanssa.

