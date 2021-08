Vakio: Valioliiga palaa kupongille - Norwichilla heti kova haaste

Liverpool, Chelsea ja Leicester ovat Valioliigan avauskierroksen runkovarmat.

1 Norwich C–Liverpool (2)

Valioliiga: Norwich palaa Valioliigaan yhden divarikauden jälkeen. Edellisellä visiitillä Valioliigan realiteetit tulivat nopeasti vastaan, eikä sarjapaikan puolustaminen ole tälläkään kertaa helppo tehtävä. Liverpoolin viime kausi oli odotuksiin nähden heikko, vaikka se onnistuikin lopulta nousemaan kolmanneksi. Tasoero on Liverpoolin hyväksi merkittävä ja vieraiden suosikkiasema kipuaa aina 75 prosenttiin.

2 Chelsea–Crystal Palace (1)

Valioliiga: Chelsean kevätkausi ja otteet Thomas Tuchelin alaisuudessa olivat huikeita, ja kaiken kruunasi Mestarien liigan voitto. Liikkeet siirtomarkkinoilla ovat olleet toistaiseksi maltillisia, mutta huhut hyökkääjähankinnoista käyvät kuumina. Palace oli muutoksen edessä Roy Hodgsonin päätettyä valmennusuransa. Päävalmentajana kokematon Patrick Viera ohjaa laivaa ja materiaali on jonkin verran heikentynyt. Tasoero on Chelsean hyväksi kiistaton ja kotijoukkue on 80 prosentin suursuosikki.

3 Leicester–Wolverhampton (1)

Valioliiga: Leicesterin kausi oli odotuksiin nähden erinomainen, vaikka se jäikin ulos neljän parhaan joukosta kalkkiviivoilla. Kausi avattiin pokaalilla, kun joukkue voitti Community Shieldin Cityä vastaan 1–0. Wolvesin kausi oli odotuksiin nähden pettymys ja alkavalla parempaa tulosta haetaan uuden valmennuksen voimin. Leicester on avausottelussa hieman yli 60 prosentin suosikki.

4 Watford–Aston Villa (X2)

Valioliiga: Watford nousi välittömästi yhden divarikauden jälkeen takaisin ja hommaa jatketaan Valioliigassa nousun tuoneen Xisco Munozin johdolla. Hankintoja on tehty runsaasti ja nähtäväksi jää, mihin muotoon herhiläisten avauskokoonpano asettuu. Viime kausi sujui Villalta odotuksiin nähden erinomaisesti. Grealishin jättämän aukon paikkaaminen on haaste. Isännät kamppailevat putoamista vastaan, kun taas Villa löytyy rankingista keskikastista. Vieraille suodaan niukka suosikkiasema.

5 Burnley–Brighton (2)

Valioliiga: Burnley ei tarjoa yllätyksiä alkavallakaan kaudella. Tuttu pelitapa ja pelaajamateriaali tuottavat tyydyttävää tulosta kaudesta toiseen. Brightonin viimeistelyonni oli viime kaudella tragikoomista ja sarjasijoitus selvästi peliesityksiä vaatimattomampi. Analyyttinen seurajohto ei huonosta onnesta hätkähdä ja toimet siirtoikkunassa ovat olleet harkittuja. Brighton on isäntiä joka osa-alueella edellä ja vieraissakin noin 40 prosentin suosikki.

6 Everton–Southampton (1)

Valioliiga: Everton hakee uutta suuntaa Rafa Benitezin valmennuksessa. Avauskokoonpanossa laatua riittää lähes joka pelipaikalle ja viime kauden kymmenettä sijaa pitäisi pystyä kohentamaan. Soton jatkaa hyvää työtä tehneen Ralph Hassenhüttlin alaisuudessa, mutta materiaali on heikentynyt eritoten ykköspyssy Danny Ingsin lähdön myötä. Everton on pykälän verran laadukkaampi, mutta uuden pelitavan sisäänajo ottanee aikansa. Isännät ovat kerran kahdesta voittava suosikki.

7 Barnsley–Coventry C (12)

Championship: Barnsley tasasi pisteet haastavassa vierasottelussa Cardiffia vastaan 1–1. Pelillisesti Barnsley jäi heikommaksi osapuoleksi ja niukka tappio olisi kuvannut ottelua tarkemmin. Coventry nappasi viime hetkien maaleilla 2–1-kotivoiton Forestia vastaan. Barnsley on hieman laadukkaampi ja kotikentällään niukasti alle 50 pinnan suosikki.

8 Hull–QPR (12)

Championship: Hull palasi Championshipiin ryminällä, kun avauskierroksen vierasottelu Prestonia vastaan hoidettiin 4–1. Voitto oli ansaittu, mutta kentällä nähty tasoero ei vastannut kolmen maalin marginaalia. QPR tasasi pisteet paikallisottelussa Millwallia vastaan 1–1. Ottelun oli juuri niin tasaväkinen kuin ennakkoon osattiin odottaa. Hull esiintyi avauskierroksella edukseen, mutta on Ärriä heikompi joukkue. Vieraiden marginaalinen suosikkiasema on perusteltu.

9 Huddersfield–Fulham (12)

Championship: Huddersfield tasasi avausottelussaan pisteet Derbyn vieraana 1–1. Pelillisesti Hudds oli odotetusti isäntiä askeleen edellä, eikä niukkaa voittoakaan olisi voinut pitää ansaitsemattomana. Fulham ei vakuuttanut avausottelussaan tasattuaan pisteet Boroa vastaan pelitapahtumiin nähden reilusti 1–1. Fulham on kiistatta useamman luokan laadukkaampi ja vieraissakin lähes kerran kahdesta voittava suosikki.

10 Middlesbrough–Bristol City (1)

Championship: Boro esiintyi avauskierroksella odotuksiin nähden hyvin tasattuaan pisteet Fulhamin vieraana 1–1. Bristol joutui tyytymään kotikentällään 1–1-pistejakoon sarjanousija Blackpoolia vastaan. Bristolin peliesitys oli odotetulla tasolla, eikä niukka voitto olisi ollut maalipaikkoihin nähden vääryys. Ero perustasossa puhuu laadukkaamman Middlesbrough’n puolesta ja isännät ovat kotikentällään selkeä 55 prosentin suosikki.

11 Millwall–Blackburn (1X)

Championship: Millwallin avauskierroksen otteet vastasivat odotuksia joukkueentasattua pisteet paikallispelissä QPR:n kanssa pelitapahtumiin nähden reilusti 1–1. Blackburn kaatoi kotikentällään Swansean 2–1. Maalipaikkojen valossa voitto olisi voinut olla Blackburnin hyväksi selkeämpikin. Tasaväkinen kamppailu, jossa laadukkaasti puolustava kotijoukkue nousee kotiedun myötä niukaksi 40 prosentin suosikiksi.

12 Nottingham–Bournemouth (X2)

Championship: Forest menetti Coventryn vieraana maalin johtoasemansa viimeisellä kympillä ja joutui lopulta taipumaan aina 1–2-tappioon. Bournemouth tasasi avausottelussa pisteet kotona WBA:ta vastaan, mutta oli pelillisesti heikompi osapuoli. Forest on heikentynyt entisestään, eikä joukkueelta sovi odottaa liikoja. Laadukkaampi Bournemouth nousee vieraissa 45 prosentin suosikiksi.

13 West Bromwich–Luton (1)

Championship: WBA esiintyi avausottelussaan selvästi odotettua laadukkaammin, vaikka joutui tyytymään 2–2-tasapeliin Bournemouthin vieraana. Maalipaikkojen valossa WBA:n niukka voitto olisi ollut perustellumpi. Luton teki avausottelussa selvää jälkeä sarjanousija Peterboroughsta 3–0. Kärkijoukkue WBA on kotikentällään lähes kuusi kertaa kymmenestä voittava suosikki.