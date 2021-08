Englantilaistytön sydänleikkaus viivästyy uskomattoman epäonnisesti.

Yhdeksänvuotias englantilainen Evie-tyttö järkyttyi miljoonien muiden televisionkatselijoiden tavoin 12. kesäkuuta, kun Tanskan jalkapallomaajoukkueen tähtipelaaja Christian Eriksen lyyhistyi kentän pintaan Suomea vastaan pelatussa EM-kisojen ottelussa sydänpysähdyksen vuoksi.

Eviellä oli jo aiemmin diagnosoitu niin sanottu pitkä QT -oireyhtymä (LQTS). Pitkä QT -oireyhtymä on perinnöllinen rytmihäiriösairaus, joka altistaa potilaan vakaville rytmihäiriöille. Oireyhtymä johtuu geenivirheen aiheuttamasta ionikanavan rakennepoikkeavuudesta sydämessä, Sydänliiton verkkosivuilla kerrotaan.

Evie odotti pääsyä leikkaukseen, jossa hänelle asennettaisiin niin sanottu rytmihäiriötahdistin (ICD-tahdistin, implantable cardioverter defibrillator), joka kykenee antamaan rytmihäiriön pysäyttävän sähköiskun.

Kun Englannin Barfordissa asuva Evie kuuli, että Eriksenille asennetaan samanlainen tahdistin, tyttö päätti kirjoittaa jalkapalloilijalle kirjeen.

Nyt, lähes kahden kuukauden odotuksen jälkeen, Evien toive on toteutunut: Eriksen lähetti Evielle viime viikolla videotervehdyksen. Asiasta uutisoi muun muassa tanskalainen BT-lehti.

– Hei Evie, Christian tässä. Kiitos ihanasta kirjeestäsi. Luin sen eilen illalla. Toivon, että olosi tuntuu turvalliselta ennen leikkausta. Tiedän, ettei sairaalassa ole koskaan kivaa. Mutta tiedän myös, että lääkärit tietävät, mitä tekevät, ja kertovat sinulle, mitä ovat tekemässä ja mitä he ajattelevat. Olen varma, että pääset nopeasti takaisin normaaliin elämään. Minäkin pääsin. Toivon sinulle kaikkea parasta, ja toivottavasti tapaammekin joskus, Eriksen sanoi videolla.

Christian Eriksen pomputteli palloa Tanskan maajoukkueen valmistautumisleirillä muutama päivä ennen Suomea vastaan pelattua ottelua, jossa hän lyyhistyi kentän pintaan sydänpysähdyksen vuoksi.

Evien äiti Nicci Martin jakoi videon Facebook-sivuillaan. Martin aloittaa viestinsä kirjoittamalla ”Eilen tämä tapahtui – tehtävä suoritettu”.

Päivityksessään Martin kiittelee kaikkia perhettä tukeneita ihmisiä ja erityisesti tanskalaista Kasper-nimistä henkilöä, jonka avulla Eriksenin viesti päätyi Evien katsottavaksi.

– Olet upea mies, Christian Eriksen. Kiitos todella paljon Evien toiveen täyttämisestä. Ystävällisyys on kaikki, Martin kirjoitti maanantaiaamuna.

Jo aiemmin Martin oli kirjoittanut, että Evien leikkauksen oli määrä olla tänään tiistaina. Myöhemmin maanantaina Evien äidillä oli kuitenkin ikäviä uutisia kerrottavanaan.

– Evien leikkaus on peruttu. Olemme poissa tolaltamme. Olimme niin valmiita henkisesti. Meille kerrottiin, että kirurgi on ollut auto-onnettomuudessa. Emme ole saaneet uutta päivää leikkaukselle. Evie on silti innoissaan, Martin viittasi Eriksenin lähettämään tervehdykseen.

Eriksen, 29, palasi viime viikolla italialaisen seurajoukkueensa Interin harjoituskeskukseen Milanoon. Seuran tiedotteen mukaan Eriksen oli erinomaisessa kunnossa fyysisesti ja henkisesti.

Muun muassa Football Italia -sivusto kuitenkin kertoo, että sydämentahdistimen vuoksi Eriksen ei voi pelata Italiassa. Viime päivinä Eriksenin on huhuttu siirtyvän Alankomaiden suurseuraan Amsterdamin Ajaxiin.

Ajaxissa pelaa muun muassa Daley Blind, jolla on samanlainen sydämentahdistin kuin Eriksenillä.