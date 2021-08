Lionel Messi otti yhteyttä PSG:n valmentajaan – neuvottelut käynnissä

Lionel Messin todennäköinen uusi osoite on Pariisi.

Argentiinan jalkapallomaajoukkueen kapteenista Lionel Messistä tuli torstai-iltana yllättäen työtön työnhakija.

Messi, 34, luuli allekirjoittavansa pian jatkosopimuksen koko aikuisikänsä edustamansa FC Barcelonan kanssa, mutta seura veti viime hetkellä hätäjarrusta.

Barcelona ilmoitti Messille, että jatkosopimusta ei synny, koska seuralla ei ole siihen varaa Espanjan liigan tiukan palkkakaton takia.

Argentiinalainen Clarin-lehti kertoi sisäpiirilähteeseen vedoten, että Messi oli Barcelonan päätöksen jälkeen ”sokissa ja erittäin surullinen”.

Pelaaja ei kuitenkaan tyytynyt vain voivottelemaan kohtaloaan. The Athletic ja The Guardian uutisoivat kumpikin, että Messi on jo ottanut henkilökohtaisesti yhteyttä PSG:n valmentajaan Mauricio Pochettinoon ja neuvottelut pelaajan siirrosta ranskalaisseuraan ovat käynnissä.

Pochettino ja Messi eivät ole pelkästään maanmiehiä, vaan heitä yhdistää myös seurajoukkue Newell’s Old Boys, jonka kasvatteja kumpikin on.

Valmentajalta kysyttiin Messistä perjantaina. Hän sanoi keskittyvänsä Ranskan liigan avauskamppailuun Troyesia vastaan, mutta totesi myös näin:

– Urheilutoimenjohtajamme ja puheenjohtajamme tekevät kovasti töitä joukkueen laadun parantamiseksi, Pochettino sanoi The Athleticin mukaan.

Lue lisää: Lionel Messi on ”sokissa ja erittäin surullinen” – olisi halunnut jatkaa FC Barcelonassa

PSG:n puheenjohtajan Nasser Al-Khelaifin kerrotaan johtavan siirtoneuvotteluja henkilökohtaisesti. Avainkysymys on, miten Messin palkkaaminen onnistuisi Euroopan jalkapalloliiton Uefan taloussääntöjä rikkomatta.

Seura uskoo supertähden tuovan mukanaan niin paljon lisätuloja, että yhtälö on mahdollinen.

PSG:n ohella myös Chelsean kerrotaan olevan tiukasti Messin perässä.