Vakio: Manchester City vie Community Shieldin

HJK on Eurokiireistä huolimatta yksi viikon varmoista Veikkausliigan vierasottelussa Kotkassa.

1 Leicester–Manchester City (2)

Community Shield: Manchester Cityn edelliskausi päättyi suvereeniin mestaruuteen Valioliigassa, mutta Mestarien liigan finaalissa tuli karvas 0–1-tappio Chelsealle. Lähtökohdat alkavaan kauteen ovat totutun selkeät, kun tällä viikolla vahvistui Jack Grealishin siirto taivaansinisten riveihin. Myös toisen englannin maajoukkueen avainpelaajan Harry Kanen siirrosta Cityyn spekuloidaan armottomasti.

Leicesterin viime kausi Valioliigassa ylitti odotukset, vaikka se pullahtikin viimeisellä kierroksella ulos neljän parhaan joukosta. FA-cupin voitto jätti kuitenkin UCL-paikoilta ulos jäämisestä huolimatta kaudesta hyvän maun ja nälän alkavaa kautta varten. Leicester on operoinut siirtomarkkinoilla viime kausilta totutun fiksusti ja uudet hankinnat kuten, Patson Daka ja Boubakary Soumare voivat osoittautua jälleen nappihankinnoiksi.

Viikon päästä alkavan Valioliigan osalta City on suurin suosikki ja mielenkiintoisilla hankinnoilla vahvistunut Leicester kärkkyy haastajana eurosijoituksia. Puolueettomalla Wembleyllä pelattavassa Community Shieldissä City nappaa kauden ensimmäisen pystinsä hieman yli 50 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa niukasti alipelatuksi jäänyt City kelpaa avauskohteessa hyvin varmaksi asti.

2 KTP–HJK (2)

Veikkausliiga: KTP:n pelaajahankinnat ja muutokset valmennuksessa ovat toistaiseksi jääneet melko laihaksi lohduksi. Lahden vieraana tuli tyly, mutta ansaittu 0–3-tappio. Viikolla KTP tiedotti jälleen uusista vahvistuksistaan, kun espanjalainen hyökkääjä Juan Esnaider esiteltiin. Viime kaudella KTP onnistui samoihin aikoihin espanjalaishyökkääjän hankinnassaan ja nähtäväksi jää onko, Esnaiderista tuomaan lisäarvoa kotkan hyökkäyspeliin.

Otteluruuhkassa operoiva HJK sai tyytyä viimeksi Veikkausliigassa maalittomaan tasapeliin SJK:ta vastaan, eikä esiintynyt ottelussa paremmin valmistautunutta vierasjoukkuetta etevämmin. Viikolla HJK pelasi Eurooppa-liigan karsinoissa 2–2-tasapelin Azerbaijanilaisen Neftcin vieraana ja esiintyi odotuksiin nähden vakuuttavasti.

Ensi viikolla jatkuvat europelikiireet painavat HJK:lla, mutta ero perustasossa on niin selkeä, että suosikkiasema nousee vieraissakin lähes 75 prosenttiin. Vakiossa oikein pelattu HJK kelpaa riveihin varmaksi.

3 KPV–MP (1)

Ykkönen: KPV on silminnähden piristynyt vahvistusten sekä valmennuksen vaihdon myötä. Paikalliskamppailussa Jaroa vastaan joukkue jäi maalittomaan tasapeliin, vaikka peliesitys oli selvästi odotettua laadukkaampi. KPV loi ottelun parhaat maalipaikat, eikä niukka voittokaan olisi ollut siihen nähden suuri vääryys.

MP joutui taipumaan kotikentällään 0–3-tappioon VPS:ää vastaan. Kauden edetessä yllättävän vähälle peliajalle jäänyt Antti-Ville Räisänen kärsi ulosajon jo puolentunnin pelin kohdalla, jonka myötä myös mikkeliläisten menestysmahdollisuudet vesittyivät.

Piristynyt KPV parantanee loppukaudesta rutkasti, mutta tässä vaiheessa tasoero MP:hen nähden on edelleen varsin maltillinen. KPV on kotikentällään hieman alle 50 prosentin suosikki. Vakiossa oikein pelattu kotivoitto kelpuutetaan varmaksi asti.

4 TPS–PK-35 (1)

Ykkönen: TPS palasi voittokantaan Joensuussa, kun ottelun viimeiseksi tapahtumaksi jäänyt hyökkäys tuotti 1–0-voiton tuoneen maalin, jonka viimeisteli uusi hankinta Serge Atakayi. TPS hallitsi odotetusti ottelua, eikä voittoa voi pitää ansaitsemattomana.

PK-35 palasi pitkän tauon jälkeen voittokantaan, kun paikallisottelu Klubi 04:ää vastaan hoidettiin 2–1. PK hallitsi ottelua ja loppulukemia voi pitää melko tarkkana kuvauksena pelitapahtumista sekä nähdystä tasoerosta.

Ero perustasossa puhuu TPS:n puolesta. PK:lla on ollut koronakaranteeniin joutumisen jälkeen haastavaa, vaikka edelliskierroksen ottelussa nähtiin jo alkukaudelta tutumpaa tekemistä. Isännät ansaitsevat kotikentällään hieman yli 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa oikein pelattu kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

5 Blackburn–Swansea (1)

Championship: Blackburnin viime kausi päättyi sijaan 15, vaikka etenkin syyskaudella nähtiin välähdyksiä laadukkaastakin tekemisestä. Pitkään joukkueta valmentanut Tony Mowbary jatkaa perinteikkään seuran puikoissa ja muutokset siirtoikkunassa ovat olleet maltillisia. Toistaiseksi vaikuttaa siltä, että viime kaudella hurjat 28 maalia iskenyt Adam Armstrong olisi jatkamassa vielä yhden kauden Roversin riveissä.

Swansea joutui taipumaan nousukarsintojen finaalissa Brentfordille 0–2. Valioliiga-nousun kariutuminen aiheutti myös usean avainpelaajan siirron muualle ja myös päävalmentaja Steve Cooper erosi. Swansean pelivoimaa on syytä viilata selvästi alaspäin edelliskauteen nähden, sillä esimerkiksi Andrew Ayewin tasoisia pelimiehiä on tuskin siirtoikkunan lopulla joukkueeseen saapumassa.

Joukkueet on rankattu ylempään keskikastiin, mutta matkaa nousukarsintasijoille rankattuihin joukkueisiin on rutkasti. Tasoero on lähtökohtaisesti maltillinen, mutta Swansean alkukauden otteisiin on syytä reagoida isäntien vastaavia nopeammin. Kotietu nostaa Blackburnin noin 45 prosentin suosikiksi. Vakiossa kotijoukkueen voitto on niukasti alipelattu, joten riveihin merkitään muuten kierroksella harvassa oleva kotivoitto.

6 Derby–Huddersfield (2)

Championship: Derby säilyi sarjassa vain pisteen erolla ja seura vaikuttaa olevan sarjapaikan uusimisesta huolimatta sekavassa tilassa. Wayne Rooney jatkaa managerina, mutta rosteri on kaventunut, eikä joukkuetta vahvistavia hankintoja ole siirtokiellon takia tehty ensimmäistäkään.

Myös Huddersfield säilytti sarjapaikkansa melko niukalla erolla, mutta on vahvistunut siirtoikkunassa tasaisesti monella eri osa-alueella. Hudds jatkaa espanjalaisen Carlos Corbeneran alaisuudessa, joka muutti viime kaudella joukkueen peräsimeen saapuessa pelitapaa selvästi pallollisempaan suuntaan. Pelillisen prosessin edetessä voi myös Huddsin suoritustaso nousta ja paikka löytyä putoamiskamppailun sijaan keskikastista.

Derbyn pelaajatilanne on syytä huomioida, sillä tällä hetkellä ja ilman vahvistuksia joukkue kuuluu sarjan heikoimpiin. Selvästi paremmista asetelmista kauteen lähtevä Huddersfield on avausottelussa noin 55 prosentin suosikki. Vakion pelijakauma on pahasti pielessä, kun vieraat ovat vain marginaalinen suosikkeja. Huddersfield kuuluu näillä peliprosenteilla kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

7 QPR–Millwall (X2)

Championship: QPR pelasi viime kaudella tasapainoisen kauden ja sijoittautui ansaitusti yhdeksänneksi. Hyvän kauden päätteeksi joukkuetta on vahvistettu tasaisesti jokaisella osa-alueella ja ennuste alkavan kauden osalta on maltillinen tasonnosto.

Millwall pelasi sekin vahvan viime kauden. Kahden edelliskauden aikana noussut suoritustaso on vakaata keskikastin tekemistä. Jatkumon puolesta puhuu muutamat täsmähankinnat, kuten rutinoitunut kärkimies Benik Afobe, joka iski viime kaudella viisi maalia Turkin pääsarjassa.

QPR on hieman paikallisvastustajaansa Millwallia korkeammin rankattu, mutta tasoero joukkueiden välillä on maltillinen. Paikallispeliasetelma nostaa tasapelin todennäköisyyttä. Isäntien suosikkiasema kipuaa hieman yli 40 pinnan. Myös tässä kohteessa kotijoukkue on kerännyt todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, ja edut löytyvät alipelatusta X2 -yhdistelmästä.

8 Bristol C–Blackpool FC (X2)

Championship: Bristolin edelliskausi oli pelillisesti surkea, eikä eroa putoamisviivaankaan jäänyt lopulta kuin seitsemän pinnaa. Keväällä joukkueen peräsimeen nimitetyn Nigel Pearsonin anti jäi vaatimattomaksi, eikä suoritustaso kohentunut valmentajavaihdoksesta juuri lainkaan. Siirtoikkunassa on tapahtunut jonkin verran liikettä, mutta ainakaan toistaiseksi siirrot eivät anna syytä muuttaa Bristolin pelivoimaa suuntaan taikka toiseen.

Blackpool selvitti tiensä sarjaporrasta ylöspäin pudotuspelien kautta ja kuuluu sarjanousijan statuksensa mukaisesti alkavan kauden vaatimattomimpiin joukkueisiin. Joukkue ei ole vahvistunut merkittävästi edelliskauteen nähden ja sarjapaikan säilyttäminen tulee olemaan haastavaa.

Bristolin materiaalissa on potentiaalia, mutta sen ulosmittaaminen ei viime kaudella valmennukselta onnistunut. Kauden avausottelussa sarjanousijaa vastaan isäntien suosikkiasema jää hieman alle 50 prosentin. Vakiossa kotijoukkueen voitto on merkitty lähes 10 pinnaa todennäköisyyttään korkeampaan kannatukseen, joten pelivalinta on tässäkin kohtaa edullinen X2 -yhdistelmä

9 Luton–Peterborough U (X2)

Championship: Lutonin viime kausi ylitti odotukset joukkueen viihdyttyä ennakoidun putoamiskamppailun sijaan lähes koko kauden keskikastin tuntumassa. Sijoitus oli lopulta 12. Seurajohdon luottamus Nathan Jonesiin lienee viimein sementoitu, kun mies palasi kesken viime kauden kääntämään joukkueen kurssin onnistuneesti.

Peterborough’n vahva kausi Ykkösliigassa nosti sen kahdeksan vuoden tauon jälkeen takaisin Championshipiin. Sarjanousijalle on helppo povata haastavaaa kautta, sillä vahvistuksia on saatu niukasti. Myös hyökkäysvoittoisen pelityylin toteuttaminen vaatimustasoltaan korkeammassa ympäristössä voi ajaa sarjanousijan vaikeaan tilanteeseen ilman varasuunnitelmaa.

Luton on reilua luokkaa laadukkaampi ja kotonaan noin 45 prosentin suosikki. Vakiossa pelikansa on paukuttanut Lutonin lähes 60 prosentin suosikiksi, joten tässäkään kohtaa ei jää muuta vaihtoehtoa kuin ohjata kotijoukkue kohti ohituskaistaa.

10 Cardiff C–Barnsley (2)

Championship: Cardiffin viime kauden kahdeksas sija oli lievä pettymys, sillä ajoittain näytti siltä, että rahkeet riittäisivät korkeammallekin. Paketti on säilynyt siirtoikkunassa hyvin kasassa, vaikkakin lainapelaaja Harry Wilsonin lähtö on heikennys. Viime tammikuussa joukkueen puikkoihin saapuneella Mick McCarthylla on kuitenkin käytössään kilpailukykyinen materiaali, jolla on mahdollisuudet nousukarsintoihin asti.

Barnsleyn edelliskausi ylitti kaikki odotukset joukkueen noustua lopulta aina pudotuspeleihin asti. Nuoren joukkueen intensiivinen pelitapa korkeine prässeineen oli myrkkyä useille vastustajille. Hyvää työtä tehnyt päävalmentaja Valerien Ismael kaapattiin kuitenkin WBA:n peräsimeen, joten askelmerkit alkavaan kauteen ovat väistämättä erilaiset. Päävalmentajaksi nimitetty Markus Schopp lienee edeltäjänsä pelitapaa ja materiaalia silmällä pitäen skoutattu.

Cardiff on joukkueista hieman laadukkaampi, mutta vieraiden otteita uuden valmennuksen alaisuudessa on syytä pitää tarkasti silmällä. Isäntien suosikkiasema on avausottelussa vain hieman yli 40 pinnan. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on karannut pitkälti yli 10 pinnaa yli todennäköisyytensä. Ylipelattu kotijoukkue on jätettävä ulos riveistä ja Barnsleyn voitossa voi olla jopa aihio rohkeaksi ideavarmaksi.

11 Preston–Hull (X2)

Championship: Läpi viime kauden ailahdellut Preston sijoittui keskikastiin 13. sijalle. Keväällä valmennusvastuun ottanut Frank McAvoy jatkaa joukkueen puikoissa ja myös pelaajamateriaali on pysynyt pääasiassa samana kuin se jo viime kauden päätteeksi oli. Tasapaksulta materiaalilta ei kuitenkaan sovi odottaa ainakaan ennakkoon viime kauden suoritustasoa laadukkaampaa tekemistä.

Hull palaa Championshipiin Ykkösliigan mestarina. Päävalmentaja Grant McCannille uskollinen seurajohto sai välittömän nousun muodossa haluamansa, ja nyt tuttua paikkaa Championshipissa lähdetään vakiinnuttamaan tutuin teesein. Nähtäväksi jää, riittääkö hirmumäärän maaleja edelliskaudella Ykkösliigassa mättäneen hyökkäyskaluston taso sarjaporrasta ylempänä. Hull rankataan kuitenkin ennakkoon selvästi todennäköisten putoajakandidaattien edelle.

Kotijoukkue on vain hieman korkeammin rankattu ja avausottelun suosikkiasema jää kotiedusta riippumatta maltilliseen 40 prosentin tuntumaan. Vakiossa isäntien kannatus on aavistuksen todennäköisyyttään korkeammalla ja vieraiden menestykseen nojaava pelivalinta tarjoaa ohutta etua.

12 Stoke–Reading FC (1X)

Championship: Stoken viime kausi oli jälleen pettymys, kun sijoitus oli lopulta 14. Samaa voi sanoa kaikista Stoken kolmesta perättäisestä Championshipissä vietetystä kaudesta. Ironisesti sarjasijoitus on parantunut joka kausi yhdellä sijalla, vaikka jokaisella kaudella odotukset ovat olleet selvästi lähempänä nousukarsintoja. Materiaalissa riittää edelleen laatua ja fyysisyyttä, mutta odotuksia ei ladata ennakkoon kovinkaan paljoa keskimääräistä joukkuetta korkeammalle.

Reading oli yksi viime kauden yllättäjistä, mutta kevään edetessä heikentyneet otteet syöksivät joukkueen niukasti ulos pudotuspeleistä. Osittain kyseessä oli syksyllä ylisuorittaneen ryhmän suoritustason paluusta keskiarvoon. Reading kuluu siirtokiellosta kärsivien joukkueiden kastiin ja muutama viime kauden avainpelaaja vaihtoi hyvien otteiden myötä maisemaa. Elintärkeät hyökkääjät Lucas Joao ja George Puscas saatiin kuitenkin pidettyä riveissä.

Joukkueiden pelivoimat ovat ennen kauden ensimmäistä ottelua hyvin lähellä toisiaan sekä sarjan keskimääräistä suoritustasoa. Vieraiden ohut materiaali voi osoittautua kauden edetessä kriittiseksi ongelmaksi. Stoke ansaitsee avausottelussa noin 46 prosentin suosikkiaseman. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

13 Sheffield U–Birmingham (X2)

Championship: Sheffield palaa kahden Valioliigan kauden jälkeen Championshipiin. Surkeasti sujunut viime kausi päätti myös Chris Wilderin pitkän ja pääosin menestyksekkään projektin seurassa, ja paluuta Valioliigaan havitellaan uusin voimin. Uuteen kauteen lähdetään Fulhamista viime vuosilta tutun Slavisa Jokanovicin alaisuudessa. Joukkueen runko on pysynyt sarjatason vaihtumisesta huolimatta hyvin kasassa ja menestysmahdollisuudet käytössä olevalla materiaalilla Championshipissa kelvolliset.

Birminghamin viime kausi sujui odotetusti, kun putoaminen vältettiin ja sijoitus oli lopulta 18. Birmingham puolusti viime kaudella muita samoista sijoista kamppailleita joukkueita laadukkaammin, mutta vastaavasti hyökkäyspäässä onnistumiset olivat harvassa. Kesken viime kauden Birminghamiin saapuneella Alen Halilovicilla sekä Manchester Unitedista lainalle saapuneella Tatith Chongilla on potentiaalia piristää Birminghamin hyökkäyspeliä.

Sheffield on rankattu sarjan kärkijoukkueiden kastiin, kun taas Birminghamin pelivoima on lähellä viime kauden sarjasijoitusta. Isännät ansaitsevat kauden avausottelussa noin 53 prosentin suosikkiaseman. Pelikansa on merkinnyt kotijoukkueen Vakiossa peräti 65 prosentin suosikiksi. Kauden avausottelun ollessa kyseessä on pelituntumassa kummallakin puutteensa ja viime kaudelta tutulla sapluunalla jatkava vierasjoukkue voi olla pelinsä kanssa valmiimpi. Selvästi ylipelattu suosikki jätetään ulos riveistä.