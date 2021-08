Mitä seuraavaksi, Lionel Messi? Tässä kolme vaihtoehtoa supertähden tulevaisuudelle

Manchester Cityn ja PSG:n uskotaan olevan Lionel Messin kosiskelijoina.

Se oli jättipaukku. Barcelona tiedotti torstaina, että seuran supertähti ja kuusinkertainen Kultaisen pallon voittaja Lionel Messi jättää joukkueen 18 vuoden jälkeen.

Katalonialaisseura sanoi, että Espanjan liigan asettamat taloussäännöt estävät Barcelonaa tekemästä jatkosopimusta kaikkien aikojen parhaan maalintekijänsä kanssa. Herää kysymys: mitä seuraavaksi Messi?

Manchester City

Kun Messi halusi jättää Barcan kesällä 2020, hänen odotettiin siirtyvän entisen valmentajansa Pep Guardiolan luo Manchesteriin.

Nyt tie näyttää kuitenkin katkenneen argentiinalaiselta, koska City vaikuttaa siirtyneen eteenpäin. Seura hankki pelintekijä Jack Grealishin ja uutisonnin perusteella Harry Kane on mahdollisesti siirtymässä Cityyn.

Cityn omistajilla, joita Abu Dhabi kontrolloi, on tosin paksut lompakot. He saattavat nähdä tilaisuuden liian hyvänä, jotta sen kannattaisi antaa mennä sivu suun.

Paris Saint-Germain

Messin todennäköisin liike on siirto pois Espanjasta. PSG on yksi harvoista seuroista maailmassa, jolla on varaa argentiinalaisen palkkaan. PSG on yhdistetty huhuissa Messiin aina siitä asti, kun Qatar Sports Investments -rahasto hankki pariisilaisseuran vuonna 2011.

Ranskan liigassa pelaavaa PSG:tä valmentaa Messin maanmies Mauricio Pochettino. Joukkueen hyökkäykseen kuuluu jo hänen entinen joukkuekaverinsa ja läheinen ystävänsä Neymar sekä sähäkkä Kylian Mbappe. Messi voisi olla pariisilaisen palapelin viimeinen pala, kun PSG tavoittelee vihdoin ja viimein Mestarien liigan voittamista.

Barcelonassa pysyminen

Jotkut jalkapallon seuraajat uskovat, että Barcelonan tiedote on vain seuran tapa paljastaa Espanjan liigan bluffi.

Barcelona sanoo, että maailman paras pelaaja lähtee sarjasta La Ligan talousehtojen vuoksi, jotta seura saisi La Ligaa löyhentämään niin kutsuttua Financial Fair Play -säännöstöään. Näin Messi saataisiin pidettyä Barcassa.

Jos tästä on kyse, peliliike on rohkea. Espanjan liigan pomo Javier Tebas on toistuvasti arvostellut seuran taloustilannetta. Hän toisti vastikään, että Barcelonan pitää merkittävästi vähentää palkkakulujaan, jotta se saa pitää Messin.

Oli lopputulos mikä tahansa, ratkaisu antaa seuralle mahdollisuuden päästää itsensä pälkähästä fanien silmissä.