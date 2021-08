Vakio: Community Shield avaa brittikauden – Citylle ensimmäinen titteli?

HJK on eurokiireistä huolimatta jättisuosikki Kotkassa. Huddersfield ja Sheffield U Championshipin varmimmat.

1 Manchester C–Leicester (1)

Community Shield: Manchester Cityn edelliskausi päättyi suvereeniin mestaruuteen, mutta Mestarien liigan finaalissa tuli karvas 0–1-tappio Chelsealle. Leicesterin viime kausi ylitti odotukset, vaikka se pullahtikin viimeisellä kierroksella ulos neljän parhaan joukosta. Viikon päästä alkavan Valioliigan osalta City on suurin suosikki ja mielenkiintoisilla hankinnoilla vahvistunut Leicester kärkkyy haastajana eurosijoituksia. Puolueettomalla Wembleyllä pelattavassa Community Shieldissä City on noin 50 prosentin ennakkosuosikki.

2 KTP–HJK (2)

Veikkausliiga: KTP:n pelaajahankinnat ja muutokset valmennuksessa ovat toistaiseksi jääneet melko laihaksi lohduksi. Lahden vieraana tuli tyly, mutta ansaittu 0–3-tappio. Otteluruuhkassa operoiva HJK sai tyytyä kotona maalittomaan tasapeliin SJK:ta vastaan, eikä esiintynyt ottelussa paremmin valmistautunutta vierasjoukkuetta etevämmin. Europelikiireet painavat HJK:lla, mutta ero perustasossa on niin selkeä, että suosikkiasema nousee vieraissakin 70 prosentin tuntumaan.

3 KPV–MP (1X)

Ykkönen: KPV on silminnähden piristynyt vahvistusten sekä valmennuksen vaihdon myötä. Paikalliskamppailussa Jaroa vastaan jäätiin maalittomaan tasapeliin, vaikka peliesitys oli selvästi odotettua laadukkaampi. Sitkeä MP nousi TPS:n vieraana kahdesti tasoihin pelin päätyttyä vaiheikkaiden tapahtumien jälkeen 2–2. Piristynyt KPV parantanee loppukaudesta rutkasti, mutta tässä vaiheessa tasoero MP:hen nähden on maltillinen. KPV on kotona hieman alle 50 prosentin suosikki.

4 TPS–PK-35 (1)

Ykkönen: TPS jäi jälleen kotikentällä ilman täyttä pistesaalista, kun pisteet jaettiin MP:tä vastaan 2–2. TPS hallitsi ottelua, eikä niukka voitto olisi ollut vääryys. PK-35 tasasi pisteet Tammisaaressa Ekenäsin vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Lukemat kuvasivat melko tarkasti pelitapahtumia. Ero perustasossa puhuu TPS:n puolesta ja isännät ansaitsevat kotona selkeän 60 prosentin suosikkiaseman.

5 Blackburn–Swansea (12)

Championship: Blackburnin viime kausi päättyi sijaan 15, vaikka etenkin syyskaudella nähtiin välähdyksiä laadukkaastakin tekemisestä. Swansea joutui taipumaan pudotuspelien finaalissa Brentfordille 0–2. Nousun kariutuminen aiheutti myös usean avainpelaajan siirron muualle, joten pelivoimaa on syytä viilata alaspäin edelliskauteen nähden. Joukkueiden tasoero menee niukasti Swansean hyväksi, mutta kotietu pitää Blackburnin ohuena suosikkina.

6 Derby–Huddersfield (2)

Championship: Derby säilyi sarjassa vain pisteen erolla ja seura vaikuttaa olevan sarjapaikan uusimisesta huolimatta sekavassa tilassa. Wayne Rooney jatkaa managerina, mutta rosteri on kaventunut, eikä hankintoja ole tehty ensimmäistäkään. Myös Huddersfield säilytti sarjapaikkansa melko niukalla erolla, mutta on vahvistunut siirtoikkunassa. Derbyn pelaajatilanne on syytä huomioida, sillä ilman vahvistuksia joukkue kuuluu sarjan heikoimpiin. Selvästi paremmista asetelmista kauteen lähtevä Huddersfield on avausottelussa selkeä suosikki.

7 QPR–Millwall (1X)

Championship: QPR pelasi viime kaudella tasapainoisen kauden ja sijoittautui ansaitusti yhdeksänneksi. Samaa voi sanoa kaksi sijaa alemmas sijoittautuneesta paikallisvastustaja Millwallista, joka nosti edelliskaudella jälleen profiiliaan. QPR on hieman korkeammin rankattu joukkue, mutta tasoero on maltillinen. Paikallispeliasetelma nostaa tasapelin todennäköisyyttä. Isäntien suosikkiasema kipuaa hieman yli 40 pinnan.

8 Bristol C–Blackpool FC (1)

Championship: Bristolin edelliskausi oli pelillisesti surkea, eikä eroa putoamisviivaankaan jäänyt lopulta kuin seitsemän pinnaa. Blackpool selvitti tiensä sarjaporrasta ylöspäin pudotuspelien kautta ja kuuluu sarjanousijan statuksensa mukaisesti kauden vaatimattomimpiin joukkueisiin. Bristolin materiaalissa on rutkasti potentiaalia, mutta sen ulosmittaaminen ei viime kaudella valmennukselta onnistunut. Kauden avausottelussa sarjanousijaa vastaan isäntien suosikkiasema jää hieman alle 50 prosentin.

9 Luton–Peterborough U (1)

Championship: Lutonin viime kausi ylitti odotukset joukkueen viihdyttyä putoamiskamppailun sijaan lähes koko kauden keskikastin tuntumassa. Sijoitus oli lopulta 12. Peterborough’n vahva kausi Ykkösliigassa nosti sen kahdeksan vuoden tauon jälkeen takaisin Championshipiin. Sarjanousijalle on helppo povata haasteellista kautta, sillä vahvistuksia on saatu niukasti. Luton on reilua luokkaa laadukkaampi ja kotonaan noin 45 prosentin suosikki.

10 Cardiff C–Barnsley (1X)

Championship: Cardiffin viime kauden kahdeksas sija oli lievä pettymys, sillä ajoittain näytti siltä, että rahkeet riittäisivät korkeammallekin. Barnsleyn kausi sen sijaan ylitti kaikki odotukset joukkueen noustua aina pudotuspeleihin asti. Hyvää työtä tehnyt päävalmentaja Ismael kaapattiin kuitenkin WBA:n peräsimeen, joten askelmerkit alkavaan kauteen ovat erilaiset. Cardiff on hieman laadukkaampi ja avausottelussa noin 40 prosentin suosikki.

11 Preston–Hull (12)

Championship: Läpi viime kauden ailahdellut Preston sijoittui keskikastiin 13. sijalle ja jatkaa siitä mihin edelliskausi päättyi. Hull palaa toiseksi korkeimmalle sarjatasolle Ykkösliigan mestarina ja paikka rankingissa löytyy aiemmiltakin kausilta tutuilta alemman keskikastin sijoilta. Kotijoukkue on niukasti korkeammin rankattu ja avausottelun suosikkiasema jää maltilliseen 45 prosentin tuntumaan.

12 Stoke–Reading FC (X2)

Championship: Stoken viime kausi oli jälleen pettymys, kun sijoitus oli lopulta 14. Reading oli yksi kauden yllättäjistä, mutta kevään edetessä heikentyneet otteet syöksivät joukkueen niukasti ulos pudotuspeleistä. Kumpikin lähtee kauteen samanlaisesta tilanteesta, mihin edellinen kausi päättyi. Stoke on rankingissa niukasti edellä, mutta tasoero on maltillinen. Isännät ovat avausottelussa noin 40 prosentin suosikkeja.

13 Sheffield U–Birmingham (1)

Championship: Sheffield palaa kahden Valioliigan kauden jälkeen Championshipiin. Surkeasti sujunut viime kausi päätti myös Chris Wilderin projektin seurassa, ja paluuta Valioliigaan havitellaan uusin voimin. Birminghamin kausi sujui odotetusti, kun sijoitus oli lopulta 18. Sheffield lukeutuu sarjan kärkijoukkueisiin ja on avausottelussa noin 55 prosentin suosikki.