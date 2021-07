Vakio: SJK:lla yllätyssauma eurokiireiden keskellä pelaavaa HJK:ta vastaan

Vakiokupongilla on tällä viikolla kolme kohdetta myös Ruotsin sarjoista.

1 HJK–SJK (X2)

Veikkausliiga: HJK palasi kauden ensimmäisen Veikkausliigan tappionsa jälkeen voittokantaan, kun klassikko-ottelu Hakaa vastaan hoitui ansaitusti 2–0. Viikolla Mestarien liigan karsinnoissa joukkue esiintyi väkevästi kotikentällä Malmöä vastaan, vaikka 2–2-tasapeli tarkoittikin pelien jatkumista Eurooppa liigan karsinnoissa.

SJK jatkoi sekin hyviä otteitaan voitettuaan kotiottelu vahvistunutta AC Oulua vastaan 3–2. SJK ansaitsi voittonsa myös ottelun pelitapahtumien valossa, vaikka Oulu pistikin sen lopussa tiukalle tasoitettuaan pelin kymmenen minuuttia ennen päätösvihellystä.

HJK:n urakointi Euroopassa rasittaa ja pakottanee jälleen kierrätykseen, sillä europelit jatkuvat ensi viikolla Azerbaidzanissa. Ero perustasossa nostaa isännät rasituksesta ja kierrätyksestä huolimatta noin 57 prosentin suosikeiksi. Vakiossa kotijoukkue on merkitty päälle 70 prosentin suosikkiasemaan. Näillä peliprosenteilla europelejään Veikkausliigaa korkeammalle priorisoiva kotijoukkue on pakko asettaa ohituskaistalle.

2 Reipas–Atlantis FC (X2)

Kakkonen: Pitkään voitoitta rämpinyt Reipas nappasi kotikentällään 3–2-revanssivoiton JäPS:sta, vaikkei esiintynytkään maalipaikkojen valossa merkittävästi paremmin. Edeltävällä kierroksella Järvenpäässä joukkue joutui taipumaan ansaittuun 1–3-tappioon. Voitto nostanee kuitenkin odotuksiin nähden alisuorittaneen lahtelaisryhmän itseluottamusta.

Atlantis jatkoi väkeviä otteitaan, kun kotiottelu NJS:ää vastaan hoidettiin pelitapahtumiin nähden reilusti 2–0. Voitto oli jo kuudes perättäinen ja neljäs ottelu, jossa vastustaja on jäänyt maaleitta.

Reipas ei ole toistaiseksi yltänyt viime kauden tasolleen, mikä näkyy myös tuloksissa. Atlantis sen sijaan on ottanut aimo harppauksen eteenpäin edelliskauteen nähden ja on tällä hetkellä lohkon todennäköisin nousija Ykköseen. Vieraiden haitaksi lasketaan viikkopelistä kertynyt rasitus. Paremmin levännyt ja laadukkaampi Atlantis on vieraissakin kerran kahdesta voittava suosikkiaseman. Vieraiden kannatus on karannut päälle 60 pinnan, joten vähintään vaihtomerkki on asetettava ylipelatun suosikin rinnalle.

3 MyPa–PKKU (12)

Kakkonen: MyPa kärsi kolmannen perättäisen tappionsa hävittyään vierasottelun KuFua vastaan niukasti 0–1. Pitkä koronakaranteeni ja siirretyt pelit ovat vaikeuttaneet täksi kaudeksi kakkoseen pudonneen MyPan kautta. Peliesitykset ovat olleet ensimmäisiltä kierroksilta lähtien selvästi odotettua vaatimattomimpia.

PKKU pääsi ottamaan toisessa ottelussa peräkkäin mittaa KäPasta, mutta joutui taipumaan kotikentällään 0–2-tappioon. PKKU taistelee usein tarmokkaasti, mutta vaikeudet maalipaikkojen viimeistelyssä tekevät tällä hetkellä voittamisesta vaikeaa.

Isäntien kausi on ollut Ykkösestä putoamisen jälkeen monin tavoin haastava, eikä joukkue ole esiintynyt yhtenäisesti. Joukkueet ovat sarjataulukon pohjilla vain pisteen erolla vieraiden hyväksi. PKKU on kuitenkin esiintynyt paremmin ja on rankingissa korkeammalla. Kotietu ja vieraille viikkopelistä kertynyt rasitus pitävät isännät noin 44 prosentin suosikkeina. Kohde on Vakiossa oikein pelattu ja voiton ollessa kummallekin erityisen arvokas jätetään tasapeli ulos riveistä.

4 MiPK–JäPS (2)

Kakkonen: MiPK:n synkät otteet saivat jatkoa, kun vierasottelu sarjanousija PeKaa vastaan hävittiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 0–2. Mikkeliläisten otteissa ei ole ollut kehumista missään vaiheessa alkukautta, eikä kasaan saatu pelaajamateriaali tunnu riittävän lohkon vaatimustasolle.

JäPS joutui nöyrtymään viikolla Reippaan vieraana 3–2-tappioon, vaikka juhli juuri edellisellä kierroksella kotikentällä Reipasta vastaan 3–1-voittoa. JäPSin hyökkäyspeli tuottaa paljon laadukkaita maalipaikkoja, mutta välillä se tapahtuu kenttätasapainon kustannuksella. Puolustusta on pystyttävä tilkitsemään paremmin, mikäli JäPS aikoo pitää lohkon ykkössijansa kauden loppuun saakka.

MiPK on valahtanut nopeasti lohkon rankingin hännille, kun taas vieraat ovat esittäneet ennen viikkokierroksen tappiotaan kauden parhaita otteitaan. Tasoero on vieraiden hyväksi selkeä ja JäPS on ottelussa noin 65 prosentin suosikki. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja selkeänä ennakkosuosikkina otteluun lähtevä JäPS merkitään varmaksi.

5 EPS–HJS (2)

Kakkonen: Joukkueet kohtasivat toisensa viikolla Hämeenlinnassa, jolloin pisteet jaettiin 1–1. Laadukkaampi HJS lähti otteluun selkeänä suosikkina ja hallitsi myös viikon takaisessa kohtaamisessa pelitapahtumia, vaikkei hallinta realisoitunutkaan tulostaululle.

EPS on esiintynyt alkukaudesta odotettua laadukkaammin ja tiiviiseen puolustuspeliin nojaava pelityyli on tuottanut tulosta myös sitä itseään vahvempia joukkueita vastaan. HJS puolestaan on esiintynyt melko tarkasti viime kaudella tutuksi tulleella tasollaan, ja aktiivisesti hyökkäävä joukkue voi hieman parantaessaan olla tasaisessa lohkossa jopa potentiaalinen nousijakandidaatti. Ero perustasossa puhuu HJS:n puolesta ja vieraat ansaitsevatkin lähes kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa isännät on merkitty vastaavaksi suosikiksi ja rajusti alipelattu vierasvoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

6 Vasalund–AFC Eskilstuna (X2)

Superettan: Vasalundin kausi Superettanissa on ollut odotetun haastava. Sarjan vaatimattomimmalla materiaalilla pelaava sarjanousija on hävinnyt neljä viimeistä otteluaan. Edelliskierroksen ottelu Värnamon vieraana hävittiin niukasti, mutta ansaitusti 0–1.

Eskilstunan tilanne on viikonlopun vastustajaa positiivisempi. Alla on kaksi laadukkaiden peliesitysten tuomaa voittoa, joista viimeisin kotikentällä Örgrytea vastaan 4–0. Sarjataulukon kahdeksas sija kuvaa melko hyvin myös Eskilstunan todellista suoritustasoa.

Vasalund on pystynyt muutamia kertoja venymään kotikentällään myös itseään laadukkaampia vastustajia vastaan. Ero perustasossa nostaa Eskilstunan isäntien kotiedusta riippumatta noin 40 prosentin suosikiksi. Vakion alustavassa pelijakaumassa ei ole suurta vääristymää kumpaankaan suuntaan, joten runsas rastitus ennakkosuosikin menestykseen nojaten on paikallaan.

7 VJS–Ilves 2 (2)

Kakkonen: Joukkueet kohtasivat toisensa viikolla, jolloin ottelu Tampereella päättyi Ilveksen 3–2-voittoon. VJS onnistui nousemaan toisella puoliajalla kahden maalin takaa tasoihin, mutta Ilveksen loppuhetkien maali toi sille maalipaikkoihinkin nähden ansaitun voiton, joka oli vasta kauden ensimmäinen.

VJS on esiintynyt melko tarkasti odotetulla tasolla ja kuuluu lohkon vaatimattomimpiin joukkueisiin. Näin kuuluisi tulosten valossa sanoa myös ennen viikkokierrosta voitoitta rämpineestä Ilveksen kakkosryhmästä. Ilveksen peliesitykset olisivat oikeuttaneet isossa kuvassa parempaan, vaikka otteet ovatkin olleet usein odotettua heikompia. Ero perustasossa nostaa Ilveksen vieraskentälläkin lähes kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi. Vakiossa isännät on merkitty vastaavaan suosikkiasemaan, joten vierasvoitosta on tarjolla edullinen ideavarma.

8 I-Kissa–FC Jazz (1)

Kakkonen: Joukkueet kohtasivat toisensa viikolla, jolloin pisteet jaettiin Porissa pelitapahtumiin nähden reilusti 1–1. Jazzin edellisestä ottelusta oli ehtinyt koronakaranteenien myötä vierähtää useampi viikko, joka varmasti vaikutti omalta osaltaan suoritustasoon.

I-Kissat on selvästi keskimääräistä sarjanousijaa laadukkaampi joukkue ja kelvolliset otteet ovat nostaneet sen rankingissa vuorostaan vieraaksi saapuvaa Jazzia korkeammalle. Isännät ansaitsevat niukasti alle 50 prosentin jäävän suosikkiaseman. Vakion alustavassa pelijakaumassa Ilves-Kissojen kannatus on jäämässä alle todennäköisyytensä, joten kotisuosikista on tarjolla edullinen varmavalinta.

9 Kemi City FC–GBK (1)

Kakkonen: Kemi esiintyi viimeksi tappiostaan huolimatta kelvollisesti, kun edustusjoukkueen pelaajilla vahvistunutta SJK Akatemiaa vastaan tuli niukka 0–1-tappio. Tappio oli joka tapauksessa neljäs peräkkäinen ja ero putoamisviivan yläpuolelle kasvoi entisestään.

GBK:n kolmessa perättäisessä pistejakoon päättyneessä ottelussa hetkellisesti kohentuneet otteet lakaistiin maton alle, kun taukoa edeltänyt kotiottelu FCV:tä vastaan hävittiin 0–4. Rajusti edelliskauteen nähden heikentynyt GBK on ollut toistaiseksi C-lohkon heikoin joukkue.

Ero perustasossa puhuu kotijoukkueen puolesta, vaikka sarjataulukossa kaksikko onkin putoamisviivan alapuolella tasapisteissä. Laadukkaampi Kemi tarvitsee ottelusta täydet pisteet ja on kotiyleisönsä edessä hieman yli 50 prosentin suosikki. Vakiossa isäntien kannatus on aavistuksen todennäköisyyttään korkeammalla, mutta suosikkivarmojen ollessa kortilla merkitään isännät niukasti ylipelattunakin piikiksi.

10 RFA–OLS (1)

Kakkonen: RoPSin reservien tilanne synkkeni ennen taukoa entisestään, kun vierasottelu OTP:tä vastaan hävittiin tylysti 0–4. Tappio oli jo viides perättäinen ja maaliero näissä otteluissa on karmiva 4–17.

OLS onnistui nousemaan maalin tappioasemasta tasoihin paikallisottelussa Herculesia vastaan. Tasapeli oli oululaisille jo kolmas perättäinen ja myös peliesitykset ovat olleet näissä otteluissa odotuksiin nähden kelvollisia.

RFA on surkeasta tuloskunnostaan huolimatta edelleen vieraita korkeammin rankattu ja kotikentällään noin 55 prosentin suosikki. Vakion alustava pelijakauma on tarkasti linjassa todennäköisyysarvion kanssa ja oikein pelattuun kotivoittoon on tyytyminen varmana.

11 JS Hercules–FCV (1)

Kakkonen: Hercules joutui tyytymään ennen taukoa 1–1-tasapeliin paikallisottelussa OLS:ää vastaan, vaikka esiintyikin maalipaikkojen valossa paremmin. Pistemenetykset ovat syösseet Herculeksen kymmenen pisteen takamatkalle lohkoa johtavaan SJK Akatemiaan nähden, mutta pelivoimansa puolesta se kuuluu tasaiseen kärkikastiin.

FCV palasi kahden voitottoman ottelun jälkeen voittokantaan nuijittuaan GBK:n vieraskentällä peräti 4–0. Tätä edelsi kaksi vaatimattomampaa peliesitystä oululaisia OLS:ää ja OTP:tä vastaan.

Vieraiden tuloskunto on hyvä, mutta peliesitykset laadukkaampia joukkueita vastaan eivät ole vakuuttaneet. Reilua luokkaa laadukkaampi Hercules lähtee otteluun hieman alle 60 prosentin suosikkina. Isännät ovat Vakion alustavassa pelijakaumassa keränneet todennäköisyyttään korkeamman kannatuksen, mutta selkeä ennakkosuosikki säilyy riveissä varmana.

12 Degerfors–Varbergs BoIS (X2)

Allsvenskan: Degerfors kärsi viime kierroksella kolmannen perättäisen tappion, kun vierasottelu Siriusta vastaan hävittiin 0–2. Viime viikkojen tappioista ei ole kuitenkaan syytä vetää liian suuria johtopäätöksiä, sillä myös vastustajien taso on ollut selvästi Degerforsin omaa tasoa korkeampi.

Varberg palasi viikolla rästipelissä voittokantaan, kun kotiottelu selvästi laadukkaampaa Göteborgia vastaan onnistuttiin voittamaan 2–0. Myös edeltävän kierroksen peliesitys 1–1-tasapelissä Halmstadin vieraana oli kelvollinen.

Kumpikin joukkue kuuluu sarjataulukon osoittamalla tavalla sarjan tyvipäähän. Isännät ansaitsevat kotiedun ja vieraiden haitaksi laskettavasta rasitussäädön turvin niukan 40 prosentin suosikkiaseman. Vakion alustavassa pelijakaumassa isäntien kannatus on karannut päälle 50 pinnan, joten rankasti ylipelattu kotivoitto asetetaan ohituskaistalle.

13 Trelleborgs FF–Helsingborg (X2)

Superettan: Trelleborgs palasi voittojen tielle, kun ennakkoon haastavaksi arvioitu vierasottelu Bragea vieraana voitettiin 1–0. Trelleborgsin viimeisten viikkojen vire, kuten koko kauden suoritustasokin, on toistaiseksi ollut odotettua väkevämmällä tasolla.

Helsingborg palasi voittojen tielle, kun rästiottelu Falkenbergia vastaan voitettiin kotikentällä 4–0. Myös selkeänä suosikkina peliin lähteneen Helsingborgin peliesitys oli loppulukemia oikeuttavalla tasolla.

Trelleborgs on sarjataulukossa korkeammalla, mutta pelannut pelin vieraita enemmän. Helsingborgille lasketaan pieni miinus viikolla pelatusta rästipelistä, mutta ero perustasossa puhuu vierasjoukkueen puolesta. Ottelussa on pientä Skånen paikallispeliasetelmaa, mikä nostaa hieman tasapelin todennäköisyyttä normaaliin nähden. Laadukkaampi Helsingborg ansaitsee ottelussa niukan suosikkiaseman. Vakiossa isännät on merkitty suosikiksi, joten vieraiden menestykseen nojaava pelivalinta ristivarmistuksella on kelpo pelivalinta.