Perparim Hetemaj löysi uuden seuran – ura jatkuu Italiassa

Kolmensadan Serie A -ottelun Perparim Hetemaj ei palaa vielä kotimaahan.

Suomalaisjalkapalloilija Perparim Hetemaj jatkaa uraansa Italian toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Serie B:ssä. Hetemaj on tehnyt ensi kesään asti ulottuvan sopimuksen Regginan kanssa. Reggina julkaisi keskikenttäpelaajan sopimuksen keskiviikkona verkkosivuillaan.

Hetemaj, 34, on pelannut valtaosan urastaan Italian pääsarjassa Serie A:ssa. Kahdeksan Chievossa pelatun vuoden jälkeen Hetemaj edusti kaksi viime kautta Beneventoa. Viime kauden päätteeksi Benevento putosi Serie A:sta.

Hetemaj ehti pelata Italian pääsarjassa upean uran. Viime kauden päätösottelu oli suomalaisen 300. Serie A:ssa. Maajoukkueuransa Huuhkajissa Hetemaj lopetti vuonna 2017.

Sopimuksesta uutisoi ensimmäisenä MTV Urheilu.

Hetemaj on HJK:n kasvatti. Seuran toimitusjohtaja Aki Riihilahti kertoi Ilta-Sanomille tiistaina uskovansa paluun sinivalkoisiin tapahtuvan aikaisintaan vuonna 2022.

