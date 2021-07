Vakio: HJK kohtaa Hakan europelien keskellä

Rankasti alipelatun TPS:n vierasvoitto Jarosta kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

1 HJK–Haka (1X)

Veikkausliiga: HJK kärsi kauden ensimmäisen tappionsa Veikkausliigassa, kun joukkue hävisi vierasottelun vahvistunutta Oulua vastaan 1–2. Europelien väliin asettunut ottelu pakotti HJK:n kierrättämään avauskokoonpanoaan ja sama on edessä myös lauantain klassikko-ottelussa. Keskiviikkona Mestarien liigan karsinnoissa Malmön vieraana HJK esiintyi odotuksiin nähden kelvollisesti, vaikka hävisikin avausosan 1–2.

Voitot karttavat Hakaa, vaikkei peliesitykset ole olleet kelvottomia. Maanantaina tarjolla oli yksi kauden parhaista mahdollisuuksista voittoon Kotkan vieraana, mutta Haka joutui pelitapahtumien hallinasta huolimatta tyytymään maalittomaan tasapeliin.

Tasoero on rasituksesta huolimatta HJK:n hyväksi selkeä ja isännät ansaitsevat noin 73 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa HJK on yllättäen kerännyt todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen. Ottelun asettuessa europelien väliin ja isäntien joutuessa kierrättämään kokoonpanoaan – on vaihtomerkki syytä asettaa todennäköisen kotivoiton suojaksi.

2 SJK–AC Oulu (1)

Veikkausliiga: SJK jatkoi vakuuttavia otteitaan haettuaan pelitapahtumiin nähden ansaitun 1–0-voiton Ilveksen vieraana. Edeltävällä kierroksella tullut 1-2-tappio katkaisi orastavan voittoputken, vaikka pelitapahtumiin nähden tuolloinkin SJK:n olisi ansainnut voiton. Puhtaasti maaliodottamien valossa SJK on ollut kuluvalla kaudella yksi sarjan parhaista joukkueista.

AC Oulu esitteli uudet pelaajahankintansa tyylillä, kun kotiottelu europeleissä rasittunutta HJK:ta vastaan voitettiin 2–1. Suoraa avauskokoonpanoon marssivat viisi vahvistusta nostavat Oulun tasoa loppukautta ajatellen, eivätkä Oulun esitykset ole viime viikkoina ennen vahvistuksien saapumistakaan olleet niin heikkoja kuin alkukaudesta totuttiin näkemään. Sarjapaikan säilyttämiseksi Oulussa on syytä optimismiin.

SJK on joukkueista kiistatta laadukkaampi, vaikka vieraiden vahvistukset on syytä huomioida pelivoimaa nostavana tekijänä. Kotivoitto toteutuu noin 64 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa niukasti alipelattu kotivoitto kelpuutetaan varmaksi, sillä pelikansa innostunee enemmän Oulun menetysmahdollisuuksista kuin selkeästä ennakkosuosikista.

3 FF Jaro–TPS (2)

Ykkönen: Jaro taisteli viime viikonloppuna Helsingissä Klubi 04:n vieraana 1–0-voiton, vaikka joutui puolustamaan johtoaan alivoimalla lähes tunnin ajan. Viikolla pelattu rästiottelu kotikentällä MuSaa vastaan päättyi maalittomana, vaikka pelitapahtumien valossa Jaron voitto olisi ollut perustellumpi. Jarolla on ollut viime viikkoina omat huolensa loukkaantumisten kanssa ja todennäköisesti edelleen sivussa ovat Juuso Aalto ja Krists Gulbis.

TPS:n tutut ongelmat saivat jatkoa, kun kotiottelu KPV:tä vastaan päättyi hallinnasta huolimatta maalittomana. Uudet vahvistukset Ilari Mettälä ja Kasper Hämäläinen nähtiin ottelussa ensimmäistä kertaa tositoimissa ja kummankin esitys oli heikosta lopputuloksesta huolimatta varsin näkyvä.

Jaron palautumisaika jää keskiviikon rästiottelun jäljiltä lyhyeksi, kun jo lauantaina pelataan jälleen. Laadukkaampi TPS hyötyy isäntien rasituksesta ja ansaitsee vieraissakin hieman yli 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa pelikansa on menettänyt toiveikkuutensa TPS:n suhteen ja sarjan laadukkain joukkue on jäänyt rankasti alipelatuksi. Alipelattu TPS kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

4 PK-35–RoPS (1)

Ykkönen: PK-35 palasi koronakaranteenin pakottaman tauon jälkeen tositoimiin ja tasasi pisteet MuSan vieraana 1–1. Pelillisesti PK jäi selvästi jälkeen ja helsinkiläisten maalin tappio olisi ollut pistejakoa tarkempi kuvaus pelitapahtumista.

RoPS jatkoi tappioitta jo viidennessä perättäisessä ottelussaan, kun kotiottelu JIPPO:a vastaan hoidettiin ansaitusti 2–0. RoPS menetti jo toisen ulkomaalaishankintansa, kun joukkueen kapteenin nauhaakin kantaneen Jonathan Vervoortin kausi on loukkaantumisen takia ohi. Belgialaispuolustajan menetystä voi pitää merkittävänä heikennyksenä rovaniemeläisten puolustuslinjaan.

RoPS on joukkueista kokonaisuutena hieman laadukkaampi, mutta kotietu pitää PK:n noin 41 prosentin suosikkina. Isäntien kannatus on jäämässä vakiossa turhan maltilliseksi, joten pitkästä aikaa kotikentälleen pääsevä PK merkitään kohteessa varmaksi.

5 JIPPO–EIF (1X)

Ykkönen: JIPPO kärsi kauden kuudennen tappionsa, kun vierasottelu RoPSia vastaan hävittiin ansaitusti 0–2. JIPPO ei ole ollut niin heikko kuin alkukaudesta odotettiin, vaikka pistesaalis on toistaiseksi jäänyt laihaksi. Pallollinen tekeminen ja pelirohkeus ovat kasvaneet alkukaudesta, mutta puolustus luovuttaa edelleen turhan usein vastustajille laadukkaita maalipaikkoja.

EIF palasi pitkän tauon jälkeen voittokantaan, kun kotiottelu MP:tä vastaan hoidettiin 2–1. Pelitapahtumien valossa voittoa ei voi kuitenkaan pitää ansaittuna, sillä laadukkaat maalipaikat jakautuivat joukkueiden välillä selvästi odotettua tasaisemmin. Kokoonpanohuolet ovat olleet viime viikkoina tammisaarelaisten riesana, ja avainpelaajiin lukeutuvien Xhevdet Gelan ja kapteeni Zacharias Ekströmin pelaaminen lauantaina on epävarmaa.

JIPPO on esiintynyt usein kotikentällään odotettua laadukkaammin, mutta ero perustasossa on tälläkin kertaa vieraaksi saapuvan joukkueen hyväksi selkeä. Mahdolliset poissaolot kaventavat vieraiden suosikkiaseman 45 prosentin tuntumaan. Vakiossa vieraat on merkitty hieman yli 50 prosentin suosikkiasemaan, joten kotijoukkueen venymiskykyyn perustuva pelivalinta tarjoaa kohteessa niukkaa etua.

6 KPV–VPS (1)

Ykkönen: KPV ei ole hävinnyt kahteen peliin, mutta peliesitykset ovat silti olleet vaatimattomia. Viimeksi TPS:n vieraana päädyttiin maalittomaan tasapeliin, vaikka KPV:n niukka tappio olisi ollut pelitapahtumiin nähden perustellumpi.

VPS kärsi 0–2-tappion Gnistanin vieraana, mutta ottelu oli loppulukemia tasaväkisempi. Isossa kuvassa VPS:n otteet valmentajavaihdoksen jälkeen ovat kuitenkin olleet selvästi odotettua vaatimattomimpia.

Kumpikin joukkue on alisuorittanut pelaajamateriaalin asettamiin odotuksiin nähden. Vieraat ovat sekä rankingissa että sarjataulukossa korkeammalla. Kotietu pitää KPV:n nukkana 40 pinnan suosikkina, vaikka pohjanmaan paikallisotteluasetelma sitä hieman kaventaakin. Vakiossa VPS on merkitty vastaavaan suosikkiasemaan, joten alipelattu kotivoitto nostetaan kohteessa rohkeasti varmaksi.

7 MuSa–Gnistan (2)

Ykkönen: MuSa pelasi jo neljännen perättäisen tasapelin, kun viikon rästiottelu Jaron vieraana päättyi maalittomana. Pelillisesti MuSan esitys jäi odotettua heikommaksi, eikä niukka tappiokaan olisi ollut vääryys. Edeltävässä kotiottelussa PK-35:ttä vastaan pelatussa 1–1-tasapelissä MuSa olisi taas ansainnut esityksellään voiton.

Gnistan jatkoi tuloksellisesti vahvoja otteitaan voitettuaan kotikentällään VPS:n 2–0. Pelitapahtumien valossa ottelu oli kuitenkin selvästi loppulukemiaan tasaväkisempi, eikä Gnistanin voittoa voinut pitää täysin ansaittuna.

MuSa:n palautuminen jää viikolla pelattavan rästiottelun jäljiltä lyhyeksi. Gnistan on joukkueista laadukkaampi, mutta kotietu pitää isännät tasoerosta ja rasituksesta riippumatta marginaalisena suosikkina. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu, ja pelivalinta asetetaankin laadukkaamman ja tuoreemmilla jaloilla otteluun pääsevän Gnistanin menestyksen varaan.

8 Atlantis FC–NJS (1)

Kakkonen: Atlantiksen paluu tauolta viivästyi, kun ottelu MyPaa vastaan siirtyi. Kausi on alkanut väkevästi, ja alla on neljä perättäistä voittoa. Näistä viimeisimmässä PKKU kaatui vieraissa selvin 4–0-lukemin. Atlantiksen tälle kaudelle tekemät muutokset näyttävät kantavan hedelmää. Myös Veikkausliiga -seura HIFK:n valmennustiimissä vaikuttava Tommi Ekmark on onnistunut tehtävässään toistaiseksi erinomaisesti.

NJS joutui taipumaan kotikentällään 3–4-tappioon JäPSiä vastaan, vaikka esiintyikin odotuksiin nähden kelvollisesti. NJS on jäänyt voitoitta kolmessa viimeisessä ottelussaan, mutta isossa kuvassa kuluvan kauden otteet ovat olleet viime kautta laadukkaampia.

Hyökkäysvoimainen Atlantis on osoittanut viime kauteen nähden tehtyjen muutosten nostaneen suoritustasoa. Isännät ovat rankingissa selvästi vieraita edellä ja noin 60 prosentin suosikkeja. Ennakkosuosikki Atlantiksen kannatus on vakiossa karannut selvästi yli todennäköisyytensä. Pienissä järjestelmissä on isäntien voittoon tyydyttävä varmana ylipelattunakin.

9 JäPS–Reipas (1X)

Kakkonen: JäPS jatkoi voitokkaana kolmannessa perättäisessä ottelussaan, kun viikolla pelattu rästiottelu MyPan vieraana hoidettiin 4–2. Kuukauden takaisten pistemenetysten jälkeen sisuuntunut JäPS on esiintynyt viimeisissä otteluissaan lohkon kärkijoukkueelta vaadittujen odotusten tasolla.

Reippaan peliesitys jäi jälleen selvästi odotettua vaatimattomammaksi joukkueen tasattua pisteet kotikentällä sarjanousija PeKaa vastaan 1–1. Maalipaikkoihin nähden kotijoukkueen voitto ei olisi ollut vääryys, mutta tasapeliin jäämistä voi pitää heikkona tuloksena Reippaan pelattua lähes tunnin miehen ylivoimalla.

Tasoero on lohkon kärkijoukkueisiin lukeutuvan JäPSin hyväksi selkeä. Isännät ansaitsevatk viikkopelin rasituksesta huolimatta hieman yli 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa selkeä ennakkosuosikki on kerännyt odotetusti todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen ja vaihtomerkin voi asettaa kotivoittoa suojaamaan, mikäli merkit järjestelmässä antavat myöden.

10 KäPa–PKKU (12)

Kakkonen: KäPa joutui taipumaan toiseen perättäiseen tappioon, kun johtoasema kääntyi PEPOn vieraana vastustajalle luovutettujen rangaistuspotkujen myötä 1–2-tappioksi. Peliesitys oli kuitenkin kokonaisuutena kelvollinen, sillä laadukkaampi kotijoukkue haastettiin maalipaikkojen valossa tasaväkiseen kamppailuun.

PKKU tasasi pisteet kotikentällään KuFua vastaan 1–1 ja esiintyi myös pelillisesti odotettua laadukkaammin. Pallokerholla on kasassa toistaiseksi vain neljä pistettä, mutta aivan niin heikkoa ei tekeminen ole isossa kuvassa ollut.

KäPan otteet ovat olleet sarjanousijan statuksesta huolimatta kelvollisia ja paikka löytyy rankingissa vieraaksi saapuvaa Pallokerhoa korkeammalta. Isännät ansaitsevat noin 55 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Kohden on vakiossa alustavasti oikein pelattu ja runsas rastitus näillä peliprosenteilla suositeltavaa.

11 KuFu 98–MYPA (12)

Kakkonen: KuFu tasasi pisteet PKKU:aan vieraana 1–1. Pistejakoa voi pitää pelitapahtumiin nähden perusteltuna, mutta suosikkina otteluun lähteneen kuopiolaisryhmän esitys jäi jälkeen ennakko-odotuksista.

MyPa palasi koronakaranteenien takia lähes kuukauden mittaiseksi venyneeltä tauolta ja kärsi viikolla JäPSiä vastaan 2–4-kotitappion. Pitkä tauko harjoituksista ja peleistä vaikutti varmasti osaltaan peliesitykseen, mutta myös ennen taukoa edeltäneissä otteluissa esitykset jäivät lähes poikkeuksetta odotuksista.

Ero perustasossa puhuu kotijoukkueen puolesta ja myllykoskelaisten palautuminen jää viikolla pelatun rästiottelun jäljiltä lyhyeksi. Isännät ansaitsevat ennakkoon varsin runsasmaaliselta vaikuttavassa kohtaamisessa hieman yli 60 prosentin suosikkiaseman. Isäntien kannatus on vakiossa karannut päälle 70 pinnan, mutta selkeän ennakkosuosikin ohitus ei inspiroi. Vaihtomerkki asetetaan vieraiden yllätyksen varalle rivin arvoa nostamaan.

12 PeKa–MiPK (1X)

Kakkonen: PeKa pelasi kolmannen perättäisen tasapelinsä, kun pisteet jaettiin vierasottelussa Reipasta 1–1. Peliesitys oli PeKalta odotettua laadukkaampi joukkueen jouduttua taistelemaan yli tunnin vajaamiehisenä. Myös Peli-Karhujen alkukaudesta kärsimät kokoonpanohuolet ovat alkaneet helpottaa, kun viimeksi maalissa nähtiin ensimmäistä kertaa lähtökohtaisesti ykkösmaalivahdin viittaa kantava Tomas Turunen.

MiPK:n peliesitys jäi jälleen kerran vaisuksi, kun edelliskierroksen kotiottelu Kiffeniä vastaan hävittiin 1–2. Runsaasti viime kauteen nähden muuttuneen Pallo-Kissojen tekemisestä tuntuu puuttuvan yhtenäisyys, eikä pelaajamateriaalin laatukaan yllä lähellekään viime kauden vastaavaa.

Sarjanousija PeKa on osoittanut alkukaudesta sisukkuutta ja kohentunut kokoonpanotilanne puoltaa hyvien otteiden jatkumista. Tasoero joukkueiden välillä ei ole suuri, mutta kotiedun myötä isännät ansaitsevat noin 47 prosentin suosikkiaseman. Kohde on Vakiossa melko tarkasti oikein pelattu, ja isäntien menestykseen nojaava pelivalinta tuntuu loogiselta ilman merkittävää odotusarvoakaan.

13 Ilves 2–GrIFK (1)

Kakkonen: Ilveksen reservijoukkueen kausi on ollut toistaiseksi synkkä. Kauden ensimmäinen voitto antaa edelleen odottaa itseään. Viimeksi PIF:n vieraana tuli ruma 0–6-tappio ja sitä edeltävällä kierroksella kotiottelu Honka Akatemiaa vastaan hävittiin sekin selvästi 2–4. Kauteen lähdettäessä tiedossa oli Ilveksen reservien heikentyminen, mutta läheskään toteutuneiden tulosten tasolle eivät tamperelaisten peliesityksetkään laskeneet.

GrIFK:n otteissa on meneillään suvantovaihe, kun väkevän kauden aloituksen jälkeen alla on kaksi perättäistä tappiota. Viimeksi kotiottelussa HJS:ää vastaan tuli niukka, mutta pelitapahtumiin nähden ansaittu 1–2-tappio. Noususta Grani ei perustasonsa puolesta kamppaile muutenkaan, joten hiljalleen terävimmän kärjen taakse jääminen sarjataulukossa peilaa myös joukkueen todellista pelivoimaa.

Isännät ovat olleet pettymys läpi alkukauden. Eritoten puolustuspelaamisessa riittää petrattavaa, mutta sama heikkous koskee myös lauantaina vastaan asettuvaa vierasjoukkuetta. Heikoista alkukauden otteista huolimatta Ilveksen reservejä voi pitää vähintään vieraaksi saapuvan GrIFK:n veroisena joukkueena. Kotiedun myötä todennäköisyys isäntien kauden ensimmäiselle voitolle asettuu hieman alle 50 pinnan. Vakiossa vieraat on merkitty vastaavaan suosikkiasemaan, joten kotivoitto on nostettava rohkeasti varmaksi.