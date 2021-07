Yksi asia Helsingissä hirvittää Malmön joukkuetta ennen HJK:n kohtaamista vieraissa – ”Kaikki ajattelevat, että kitisemme”

Malmö FF:n tähtipelaaja Anders Christiansen odottaa HJK-vierasottelussa vaikeaa kamppailua.

Helsingin Jalkapalloklubi joutui keskiviikkona taipumaan jalkapallon Mestarien liigan toisen karsintakierroksen avausottelussa Malmölle maalein 1–2. HJK lähtee ensi viikolla Töölössä pelattavaan toiseen osaotteluun takaa-ajajana, mutta sillä on puolellaan yksi etu.

Toisin kuin Malmössä, Töölön stadionilla pelialustana on keinonurmi. Keskiviikon ottelun voittomaalin iskenyt Malmön tähtipelaaja, tanskalainen Anders Christiansen kertoi Aftonbladetille, ettei keinonurmi ole skånelaisjoukkueen suosikkialusta.

– Maalin johto on lähtökohta, mutta ottelusta tulee vaikea. Se pelataan tekonurmella. Heillä on hyviä pelaajia ja he ovat tottuneet pelaamaan tekonurmella. Siitä tulee vaikea peli, Christiansen sanoi ruotsalaislehdelle.

Ruotsin Allsvenskanin kärjessä majailevaa Malmötä pidetään länsinaapurissa joukkueena, joka viihtyy paremmin luonnonnurmella. Muutkaan alustat eivät kuitenkaan ole joukkueelle tuntemattomia, sillä myös Allsvenskanilla on keinonurmella kotiottelunsa pelaavia joukkueita.

– Mieltä kysytään aina samoja kysymyksiä ja vastaamme niihin. Sitten kaikki ajattelevat, että kitisemme. On kuitenkin fakta, että tykkäämme pelata jalkapalloa nurmella. Euroopan kovimmalla tasolla pelataan nurmella.

Christiansenin vapaapotku kimpoili keskiviikkona HJK:n Jacob Tånnanderin selän taakse.

Keskikenttäpelaaja sanoo silti ymmärtävänsä, miksi pohjoisissa maissa on käytössä keinonurmia.

– Meidän on vain hyväksyttävä se. Emme voi tehdä asialle mitään.

– Enkä ajattele että olisimme niin huonoja tekonurmella. Otamme pallon haltuumme ja yritämme pelata ihan samalla tavalla, Christiansen lisäsi.

Christiansen laukoi avausottelussa 2–1-voittomaalin HJK:n muurin läpi lipsahtaneesta vapaapotkusta. Ottelun avausmaalin teki kuudennessa ottelussa peräjälkeen osunut Malmön Antonio Colak, ja HJK:n tasoituksen iski Roope Riski.

Otteluparin toinen osaottelu pelataan ensi tiistaina kello 19 Töölön jalkapallostadionilla.